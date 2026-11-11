Bundeswehr will chinesische Drohnen nicht mehr zu Übungszwecken einsetzen

Die Bundeswehr will künftig auf chinesische Drohnen verzichten. Stattdessen sollen Modelle aus europäischen Ländern eingesetzt werden.

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Die Bundeswehr will bei Übungen künftig keine in China hergestellten Drohnen mehr einsetzen. Stattdessen sollen Modelle aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern verwendet werden. Das berichteten die Nachrichtenagenturen AP und Reuters übereinstimmend unter Berufung auf Angaben des Verteidigungsministeriums.



„Um die Eigenständigkeit und technologische Souveränität der Bundeswehr zu stärken, werden chinesische Modelle künftig nicht mehr eingesetzt“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums laut Reuters in einer schriftlichen Stellungnahme.

Drohnen für Übungs- und Ausbildungszwecke

Bislang durften Kommandeure der Bundeswehr handelsübliche Drohnen für Übungs- und Ausbildungszwecke anschaffen, berichtete AP. Die Nutzung war laut dem Verteidigungsministerium an eine vorherige Risikobewertung gebunden. Zudem dürften die Geräte nur unter Bedingungen eingesetzt werden, bei denen keine sicherheitsrelevanten Informationen gefährdet seien.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte Reuters zufolge, dass es kein grundsätzliches Verbot von Systemen aus bestimmten Ländern gebe. Vielmehr beruhe die Entscheidung auf individuellen Risikobewertungen zum Schutz der militärischen Sicherheit sowie der IT- und Datensicherheit.

Einschränkungen für Fahrzeuge

Das US-Militär untersagte im Oktober Fahrzeuge des chinesischen Herstellers BYD auf einem Luftwaffenstützpunkt auf der japanischen Insel Okinawa. Polen hatte bereits im Februar chinesische Autos von militärischen Einrichtungen ausgeschlossen. Hintergrund waren demnach Bedenken, dass die Sensoren der Fahrzeuge sensible Daten erfassen könnten, berichtete Reuters.

Auch zu möglichen Einschränkungen für Fahrzeuge äußerte sich eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums, wie AFP berichtete. Es gebe „Zufahrtsbeschränkungen für gewisse Fahrzeugtypen für spezielle Sicherheitsbereiche“. Demnach könnten grundsätzlich alle Sensoren moderner Fahrzeuge eine Bedrohung darstellen, sofern sie zur Ausspähung geeignet seien. Dazu zählten etwa Kameras, Radarsysteme und Mikrofone.

Wie viele chinesische Drohnen derzeit bei der Bundeswehr im Einsatz sind, teilte das Verteidigungsministerium laut AP nicht mit.

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