Eine Cyberattacke hat die BundID-Konten zahlreicher Bürger blockiert. Was hinter dem Angriff steckt und warum Nutzer jetzt handeln müssen.

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Aus Sicherheitsgründen ist der Log-in beim BundID-Portal per Benutzername und Passwort vorübergehend deaktiviert.

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Mit einer Welle automatisierter Anmeldeversuche haben Hacker versucht, Zugriff auf die digitalen Bürgerkonten des Bundes (BundID) zu erlangen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums bestätigte den Vorgang.

Der Angriff sei dank der eingeleiteten Schutzmaßnahmen ins Leere gelaufen, hieß es weiter. Anhaltspunkte dafür, dass die Täter Daten abgreifen oder in fremde Profile eindringen konnten, lägen den Behörden aktuell nicht vor.

Zugänge aus Sicherheitsgründen gesperrt

Für viele Bürgerinnen und Bürger hatte die Attacke dennoch spürbare Folgen. Weil die Schutzmechanismen bei den zahlreichen Fehlversuchen ansprangen, wurden betroffene Zugänge vorsorglich blockiert. Die Inhaber erhielten anschließend automatisch erzeugte Benachrichtigungen mit der Aufforderung, ein neues Passwort zu vergeben.

Zum Ausmaß des Vorfalls, etwa zur Zahl der gesperrten Profile, machte das BSI gegenüber der Zeitung keine Angaben. Auch zu den konkreten Abwehrmaßnahmen äußerte sich die Cybersicherheitsbehörde nicht.

Die BundID ist ein zentraler digitaler Schlüssel für Behördengänge im Internet. Nutzerinnen und Nutzer können sich mit einem solchen Konto auf den Portalen verschiedener Ämter identifizieren und Anträge etwa auf BAföG, Elterngeld oder Wohngeld online stellen. Hinterlegte Stammdaten wie Name und Anschrift werden dabei automatisch in die jeweiligen Formulare übernommen. (mit dpa)