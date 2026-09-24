Seit 1985 dürfen Fans in Englands höheren Spielklassen an ihrem Sitzplatz mit Blick aufs Spielfeld kein Bier trinken. Regierungschef Andy Burnham hält das für überholt.

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Vor dem Pirelli Stadium in Burton upon Trent trinken Fans vor dem Spiel von Burton Albion gegen Mansfield Town Bier in der Fanzone.

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Der britische Premierminister Andy Burnham hat sich für eine Überprüfung des seit mehr als 40 Jahren geltenden Alkoholverbots auf englischen und walisischen Fußballrängen ausgesprochen.



Es sei nicht fair, dass Fußballfans anders behandelt würden als Anhänger anderer Sportarten, sagte Burnham mitreisenden Reportern auf dem Flug zur UN-Vollversammlung in New York, wie BBC News und der Guardian am Mittwoch berichteten.

Das Verbot geht auf ein Gesetz von 1985 zurück. Es untersagt in den fünf höchsten Ligen des englischen Männerfußballs den Konsum von Alkohol in Sichtweite des Spielfelds. Bei Rugby- oder Cricketspielen gilt eine solche Einschränkung nicht. Die damalige Regierung von Margaret Thatcher hatte Alkohol als wesentlichen Faktor für Gewalt in Stadien eingestuft.

Gesetz aus einer anderen Zeit

Burnham, bekennender Anhänger des Premier-League-Clubs FC Everton, sagte, das Gesetz stamme aus einer Zeit, in der der Fußball „sehr anders“ gewesen sei. Eine Lockerung könne zunächst versuchsweise erprobt werden.

Aus Regierungskreisen hieß es laut BBC, es handle sich um eine persönliche Position des Premiers, nicht um eine Gesetzesinitiative. Eine breite Reform würde umfangreiche Konsultationen mit Vereinen, Fans und dem zuständigen Ministerium erfordern.

Polizei warnt, Fanverband begrüßt Vorstoß

Die für Fußballeinsätze zuständige Polizeieinheit warnt vor einer Lockerung ohne vorherige Prüfung. Anders als in anderen Sportarten spiele Alkohol bei Ausschreitungen im Fußball weiterhin eine bedeutende Rolle, erklärte ein Sprecher. Es wäre „unverantwortlich“, den Konsum während der Spiele auszuweiten.

Der Fanverband Football Supporters' Association und die English Football League, der Dachverband der drei englischen Profiligen unterhalb der Premier League, begrüßen dagegen eine Überprüfung. Verbandschef Tom Greatrex nannte das Gesetz überholt. In der Frauenliga Women's Super League ist Alkohol auf den Rängen seit dieser Saison nach einer 18-monatigen Testphase erlaubt.

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