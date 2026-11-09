Bushido 1050, Pocher 336, Lombardi angeblich 2635 Euro Rente: So viel braucht man gegen Altersarmut

Oliver Pocher (l.) und Pietro Lombardi im September 2026 in Bonn. Im gemeinsamen Podcast verglichen die beiden ihre Rentenansprüche: 336 Euro gegen angeblich 2635 Euro.

Bushido hält seinen Rentenbescheid in die Kamera und freut sich über „einen Tausender“. Oliver Pocher rechnet mit 336 Euro. Und der Rentenkönig der Runde ist ausgerechnet Pietro Lombardi, der gerade im Keller bei Pocher wohnt.



Die Promi-Posse wirft eine ernste Frage auf: Wie viel Geld muss man auf der hohen Kante haben, um im Alter nicht arm zu werden?

Bushido-Rente: 1050 Euro ab 2045

Laut Bescheid kann der 48-Jährige ab dem 1. Oktober 2045 in Rente gehen, mit 1050,34 Euro im Monat. Bushidos Kommentar: „Geil. Läuft bei mir.“



Seine Frau Anna-Maria wollte wissen, ob er überhaupt eingezahlt habe. „Ja, ich habe immer eingezahlt. Aber privat“, sagte der Rapper laut Weekend.

Pocher-Rente: 336 Euro „oder so“

Im Podcast „Die Pochers – frisch recycelt“ gab Oliver Pocher zu, nur zu VIVA-Zeiten in die Rentenkasse gezahlt zu haben. Danach arbeitete er freiberuflich. Lombardi spottete, Pocher sei „überreich“ und wohne in einem „Zehn-Millionen-Euro-Haus“.

Lombardi-Rente: angeblich 2635 Euro brutto

Lombardi gibt an, 16 Jahre eingezahlt zu haben, 13 davon über die Künstlersozialkasse. „Gehe ich heute in Rente, bekomme ich eine Rente von 2635 Euro“, verkündete er im Podcast.



Wir haben nachgerechnet: Das kann so nicht stimmen. Selbst mit Höchstbeitrag in jedem einzelnen Jahr wären nach 16 Jahren nur rund 1400 Euro drin. Die 2635 Euro dürften aus einer anderen Zeile seines Rentenbriefs stammen, etwa der Erwerbsminderungsrente oder der Hochrechnung bis 67.

So viel Geld braucht man fürs Alter

Die Grundsicherung im Alter deckt ein Existenzminimum von rund 1000 Euro im Monat, Miete inklusive. Bushidos gesetzliche Rente läge also nur knapp darüber.



Eine vereinfachte Rechnung ohne Steuern und Inflation: Wer ab 67 monatlich 2500 Euro ausgeben will, braucht 25 Jahre lang 30.000 Euro im Jahr. Ohne Rente sind das 750.000 Euro Erspartes.



Pocher müsste für dasselbe Ziel rund 650.000 Euro zurücklegen. Wer den Promi-Alltag mit 10.000 Euro im Monat halten will, landet nach der gängigen Vier-Prozent-Entnahmeregel bei drei Millionen Euro.



Gefährlich wird es für Stars selten beim Verdienen. Es sind die Fixkosten, die sie ruinieren.

Diese Promis waren plötzlich pleite

Gunter Gabriel („Hey Boss, ich brauch mehr Geld“) verlor nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Mark mit Steuersparmodellen. Zeitweise hatte er eine halbe Million Euro Schulden, die Hälfte davon beim Finanzamt. Er spielte Wohnzimmerkonzerte für 1000 Euro, bis zu vier am Tag.



Schwimm-Weltrekordlerin Sandra Völker musste Privatinsolvenz anmelden und bezog Hartz IV. Schauspieler Hannes Jaenicke erwartet 600 Euro Rente und sagt selbst: „Da bin ich selbst schuld.“



Mike Tyson verdiente geschätzt rund 400 Millionen Dollar und meldete 2003 Insolvenz an. MC Hammer zahlte zeitweise 200 Angestellten eine halbe Million Dollar im Monat. 1996 war er bankrott.

Was Normalverdiener daraus lernen

Lombardi zeigt, dass sich Pflichtbeiträge auszahlen. Die Künstlersozialkasse übernimmt für Künstler sogar den Arbeitgeberanteil.



Wer wissen will, wie groß die eigene Lücke ist, findet die Antwort in der Renteninformation. Sie kommt ab 27 jedes Jahr per Post, sofern man mindestens fünf Jahre eingezahlt hat.



Wer diese Zahl neben Miete und feste Kosten legt, weiß nach zehn Minuten, wie groß die eigene Lücke ist. Ob man danach eher wie Bushido lacht oder wie Pocher schluckt, erfährt man besser jetzt als mit 67.

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