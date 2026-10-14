Bushido warnt vor Ende der Gleichberechtigung: „Jetzt geht’s gegen Männer“

Wie steht es 2026 um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen? Bushido und Anna-Maria Ferchichi jedenfalls sehen die Entwicklung kritisch. Allerdings anders, als man vielleicht vermuten würde: Das Ehepaar sieht inzwischen vor allem Männer benachteiligt.



In ihrem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ sprechen die beiden ausdrücklich von einer „Abwertung der Männer“.

Anna-Maria Ferchichi: „Ich bin nicht von dir abhängig“

„Ich habe das Gefühl, dass wir praktisch aus dieser Gleichberechtigung rausrutschen, wieder in ein Ungleichgewicht, aber jetzt geht’s praktisch gegen Männer“, findet der Berliner Rapper, der mit seiner Familie seit Anfang des Jahres in Grünwald, unweit von München lebt. Unisono erklären beide, dass gewisse grundlegende Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Alltagsdiskurs immer öfter infrage gestellt würden.

Unabhängig davon, wie man denkt, fühlt oder sich biologisch gesehen unterscheidet, sollte in den Augen von Anna-Maria Ferchichi jeder und jede dieselben Rechte haben. Und doch habe sie das Gefühl, dass es „extrem in Mode gekommen ist, dass Frauen überdominant – und damit meine ich überdiskriminierend“ geworden seien, so die 44-jährige Influencerin und achtfache Mutter.



Dann wendet sie sich an ihren Mann: „Natürlich brauche ich dich schon ab und zu, das bedeutet aber nicht, dass ich von dir abhängig bin.“

Zustimmung wird geprüft...

Anna-Maria Ferchichi sei durch ihren Vater mit dem Selbstverständnis aufgewachsen, dass Männer und Frauen nicht alles gemeinsam hätten – und das gelte es zu respektieren. Weiter unterstellt die Influencerin, dass „vielen Jungs heute das Vorbild fehle“, und verweist dabei auf die überwiegend weiblichen Lehrkräfte.



Heranwachsenden Männern würden so nicht unbedingt falsche, aber zumindest nicht immer die richtigen Werte vermittelt.

Bushido springt ihr zur Seite und bestärkt sie in ihren Aussagen. Selbstverständlich habe man in den vergangenen Jahrzehnten bedeutende Fortschritte bei der Gleichberechtigung gemacht, doch habe „diese extrem frauenunterdrückende, männliche Gesellschaft“ ein Ende gefunden. Zwischenzeitlich sei man auf dem besten Weg zu tatsächlicher Gleichberechtigung gewesen – dann aber falsch abgebogen: „Ich persönlich habe den Eindruck, dass wir da rausrutschen“, so der 48-jährige Rapper.

Früher war Bushido das Problem, heute „junge Mädels“

Für ebenso problematisch hält Anna-Maria Ferchichi die angeblich weit verbreitete Doppelmoral, die eine beiläufige Sexualisierung männlicher Sportler und Promis normalisiere. Das sei nicht nur bei Frauen ein Dilemma: „Finde ich genauso scheiße wie das, wie es früher war, weil das in die gleiche Richtung geht“, so die Influencerin. Bushido pflichtet ihr bei: „Stell dir mal vor, wie laut der Aufschrei wäre, wenn es andersrum gewesen wäre.“

Nach dem Sport kommen die Ferchichis auf die zunehmende Männerverachtung im Deutschrap zu sprechen. Auch hier sei erkennbar, dass Frauen früher zwar in Songs männlicher Rapper – wie Bushido selbst – diskriminiert, sexualisiert und beleidigt worden seien.



Doch auch hier habe sich der Spieß gedreht. Heute würden „junge Mädels“ mit ähnlichen Texten bekannt, nur eben in die andere Richtung. „Ich höre mir das an und denk mir, was soll das?“, so die Influencerin. Gerade Jungs wüssten heutzutage deshalb gar nicht mehr, „wie sie sein sollen“. Mädchen würden hingegen ihren Wert kennen.

Für Bushido und Anna-Maria Ferchichi steht fest, dass Gleichberechtigung in Deutschland eigentlich längst kein Thema mehr sein müsste. Veraltete Rollenverteilungen im Haushalt bezeichnet der Musiker als „Bullshit“ – er selbst müsse inzwischen zu Hause mit anpacken, seit die Familie weniger Angestellte beschäftige.



Erst Anfang des Jahres ist die zehnköpfige Familie aus Dubai zurück nach Deutschland gezogen und musste zuletzt etwa auf ihre Nannys verzichten.

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