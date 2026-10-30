BVG legt Prenzlauer Berg lahm: Ab Montag fällt auch noch die M10 aus

„Langsam reicht es“, klagt ein Anwohner. Erst M1 und 12, jetzt sieben Wochen auch die M10: Ein ganzes Viertel wird abgehängt. Auf U2 und Ring stehen ebenfalls Sperrungen an.

Was ist noch schlimmer als Bauarbeiten? Richtig: keine Bauarbeiten. Wenn die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihre Anlagen saniert, lässt sich erst einmal nichts dagegen sagen. Bewohner von Prenzlauer Berg haben allerdings das Gefühl, dass derzeit des Guten zu viel passiert. Sie fühlen sich abgehängt, weil immer mehr Sperrungen dazukommen.



„Langsam reicht es“, sagt Hartmut B. aus Prenzlauer Berg. Er will mit seinem echten Namen nicht in der Zeitung auftauchen, weil er in der Verkehrsbranche arbeitet. Doch der Missstand müsse genannt werden. In dem dicht besiedelten Gründerzeitviertel im Nordosten Berlins ist die Autodichte gering, während der öffentliche Verkehr stark genutzt wird. Das werde den Menschen jedoch immer schwerer gemacht, klagt B.



Dass einst Straßenbahnen vom U-Bahnhof Eberswalder Straße direkt zum Hackeschen Markt und zur Friedrichstraße fuhren, ist für viele Menschen nur noch eine Erinnerung. Allerdings wird es nicht bei der Unterbrechung der Linien M1 und 12 bleiben. Am Montag geht mit der M10 auch noch die letzte Tramverbindung nach Mitte außer Betrieb.

Dieser Schienenersatzverkehr ist nur für Hardcore-Fans

Vom 2. bis 9. November 2026 fallen zwischen der Kniprode-/ Danziger Straße und dem U-Bahnhof Naturkundemuseum alle Straßenbahnen aus. Danach wird die M10 zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Turmstraße gesperrt. Bis zum 21. Dezember wird dort keine Tram fahren. Die stark genutzte Direktverbindung von Prenzlauer Berg zum Hauptbahnhof und weiter nach Moabit fällt sieben Wochen lang weg.

Die BVG richtet einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein. Doch das werde kein adäquater Ersatz sein, kommentiert Hartmut B. Wer sich darauf verlässt, müsse viel Zeit und eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen. Der SEV ist nur für Hardcore-Fans.

U-Bahnhof Senefelderplatz: Die Station unter der Schönhauser Allee ist bereits seit 2023 eine Baustelle. Bis Oktober 2028 wird es Einschränkungen geben, so die BVG. © Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

Zwischen dem U-Bahnhof Eberswalder Straße und dem Hauptbahnhof ist zweimal umzusteigen – während der zweiten Bauphase erst am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, dann noch einmal am U-Bahnhof Naturkundemuseum. „Ich habe das Gefühl, dass der Ersatzverkehr bewusst so gelegt wird, dass dieser nur minimal genutzt wird“, fasst Hartmut B. zusammen. Sein Tipp: auf andere Routen ausweichen!



Aber auch das könnte schwierig werden. Denn die U-Bahnlinie U2, neben der Ringbahn die letzte verbleibende Schienenanbindung, wird immer wieder gesperrt, macht der Anwohner erbost deutlich.

Im Aus gelandet: Nächtliche Irrwege am Senefelderplatz

Nach einiger Tüftelei in den Weiten des Internets hat Hartmut B. herausdestilliert, dass auf der U-Bahnstrecke nach Pankow im Herbst sonntags bis donnerstags spätabends wieder Bauarbeiten anstehen. Die Information gibt es nicht auf dem Silbertablett. Einzelabfragen bei der BVG-Fahrplanauskunft ergaben, dass vom 16. November bis Mitte Dezember SEV zwischen Spittelmarkt und Senefelderplatz ansteht.



Am Senefelderplatz können die Fahrgäste vom Ersatzbus in die U-Bahn nach Pankow wechseln. In der Vergangenheit standen Umsteiger dort allerdings vor Herausforderungen, so B.: „Da der nördliche Zugang zum U-Bahnhof immer wieder monatelang geschlossen war und sich die Haltestelle des SEV nördlich des U-Bahnhofs befindet, ergaben sich für die Fahrgäste zusätzliche Umsteigewege von rund 300 Meter.“

Bus statt Tram: Ein Fahrzeug des Schienenersatzverkehrs auf der Linie 12 unterwegs am U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Der Wechsel zwischen den Verkehrsmitteln wurde dadurch erschwert, dass die Fahrgäste um die weit in die Metzer Straße hineinreichende Baustelleneinrichtung herumlaufen mussten. Mangels Ausschilderung landeten manche Umsteiger bei ihrem nächtlichen Spaziergang zwischen Zäunen und Barrieren nicht selten in der Irre. „Auch die schon seit Jahren andauernde halbseitige Sperrung des U-Bahnhof Senefelderplatz trägt zum Abgehängt sein bei“, bilanziert Hartmut B.

Bau-Festival in Prenzlauer Berg: Was sagt die BVG?

Was also tun? Laufen wäre eine Möglichkeit. Hals-Nasen-Ohren-Ärzte sagen, dass feuchte Herbstluft gut für die Atemwege ist. Das Problem ist nur, dass Prenzlauer Berg nicht nur Freizeitpark und Flaniermeile ist, sondern auch ein Wohn- und Arbeitsort für eine sechsstellige Zahl von Berlinern, die zur Arbeit, zur Schule, zur Universität oder zu anderen Alltagszielen gelangen müssen. Das wird aber immer schwieriger.

U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz: Auch diese Station an der U2 ist eine Baustelle. Vor kurzem hat die BVG den Zeitplan korrigiert: Einschränkungen gibt es nun bis Mitte 2028. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

„Wir haben volles Verständnis dafür, dass die aktuellen Baumaßnahmen in Prenzlauer Berg und Mitte für unsere Fahrgäste spürbar sind“, entgegnet die BVG. „Die Arbeiten sind jedoch notwendig, um die Infrastruktur instand zu halten und langfristig einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.“



Bei der Planung baulicher Maßnahmen stünden die Auswirkungen auf die Fahrgäste im Mittelpunkt, versichert das Landesunternehmen. „Gleichzeitig müssen wir die Dringlichkeit der Arbeiten, technische und zeitliche Abhängigkeiten berücksichtigen. Nicht jede Überschneidung von Baumaßnahmen lässt sich vermeiden“, bedauert die BVG.

Lieber woanders umsteigen: Tipps für die Fahrgäste

„Das bedeutet nicht, dass die Maßnahmen unkoordiniert stattfinden. Im Gegenteil: Gerade weil mehrere notwendige Arbeiten zusammenkommen, stimmen wir Bauabläufe, Umfahrungsmöglichkeiten und Ersatzverkehre eng aufeinander ab.“



BVG-Sprecherin Louisa Mahnke nennt ein konkretes Beispiel. „Im U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz ist während der Arbeiten in der Kastanienallee der ansonsten in Richtung Ruhleben gesperrte Bahnsteig wieder geöffnet. Fahrgäste aus Prenzlauer Berg können mit der U2 und der M8 zum Beispiel den Rosenthaler Platz weiterhin schnell erreichen. Außerdem bietet sich am Rosa-Luxemburg-Platz für Fahrgäste der umgeleiteten M2 eine Umsteigemöglichkeit zum Alexanderplatz.“

S-Bahn? Eher nicht. Auch die Ringbahn wird unterbrochen

Dann doch lieber S-Bahn fahren? Das ist leider auch nicht immer eine gut Idee. Denn auch S-Bahngleise in der nordöstlichen Innenstadt von Berlin werden immer wieder zur Baustelle. So wird an diesem Wochenende die Ringbahn zwischen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße unterbrochen. Weitere Sperrungen folgen im November. Also fällt auch der Ring immer wieder aus.



Schwirrt jetzt der Kopf? Könnte sein. Am besten vor jeder Fahrt die Fahrplanauskunft im Internet konsultieren. Sie werden überrascht sein, welche Routen dort angeboten werden. Wer nicht einfach zuhause bleibt, sollte festes Schuhwerk anschaffen. Laufen ist gesund. Vor allem, wenn die Bewegung in feuchter Herbstluft stattfindet.

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