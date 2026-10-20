BVG schafft Fahrscheinautomaten ab: Berliner Fahrgastverband schlägt Alarm

„Sparprogramm auf Kosten der Fahrgäste“: Ab 2029 sollen Validatoren die heutige Technik ersetzen. Bargeld nehmen sie nicht an. Die IGEB fordert Alternativen.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) steht das Ende einer Ära bevor. Fahrscheinautomaten, die gegen Bargeld Papiertickets verkaufen, soll es dort künftig nicht mehr geben. Jetzt äußert der Berliner Fahrgastverband IGEB heftige Kritik. „Digitalisierung darf nicht zum Sparprogramm auf Kosten der Fahrgäste werden“, hieß es.



Die Fahrgastlobby fordert, dass es in jeder Berliner Schnellbahnstation weiterhin mindestens einen vollwertigen Fahrkartenautomaten gibt, an dem alle Tickets des Verbundtarifs auch mit Bargeld gekauft werden können. Darüber hinaus seien Automaten an wichtigen, stark frequentierten Straßenbahn- und Bushaltestellen erforderlich.



Wie berichtet hat die BVG angekündigt, dass sie eine neue einheitliche Vertriebstechnik einführen will. Sie soll die unterschiedlichen Systeme, teilweise mit über 30 Jahren alten Automaten und mit verschiedenen Funktionen sowie Bezahlmöglichkeiten, in Zukunft ersetzen.

Wer weiter lieber bar zahlt, kauft eine BVG-Guthabenkarte

Von 2029 an möchte das Unternehmen U-Bahnhöfe, Straßenbahnen und Linienbusse in Berlin mit so genannten Validatoren ausstatten. An den rund 3.600 Geräten können Fahrgäste die gängigsten Fahrscheine für Berlin und das angrenzende Umland erwerben, kündigte die BVG an.



Münzen und Banknoten werden von den Validatoren allerdings nicht angenommen. Ticketkäufer zahlen bargeld- und kontaktlos – mit der BVG-Guthabenkarte, einer EC- oder Kreditkarte oder dem Smartphone.



Fahrscheine werden nicht ausgedruckt, sondern in einer Cloud hinterlegt. Bei Kontrollen weist der Fahrgast das Zahlungsmittel vor.

Eine junge Frau kauft in einem Berliner U-Bahnhof mit Münzen einen Fahrschein. Automaten dieser Art soll es bei der BVG in Zukunft nicht mehr geben. © imago

Mit der digitalen Verkaufstechnik folgt die BVG nicht nur einem weltweiten Trend, sie spart auch Kosten – etwa für die Wartung herkömmlicher Automaten oder den Umgang mit Bargeld. Wer lieber bar zahlen und anonym bleiben möchte, erwirbt in Kundenzentren und in rund 900 weiteren Verkaufsstellen eine BVG-Guthabenkarte. Die Chipkarte kann dort auch mit Bargeld aufgeladen werden.



Nun möchte die BVG neue digitale Technik Fahrgastinteressen- und Behindertenverbänden vorstellen. Doch die IGEB zeigt sich skeptisch.

Das bieten Verkehrsbetriebe im Ausland den Fahrgästen an

„Mit ihrem Verzicht auf vollwertige Automaten würde die BVG im internationalen Vergleich einen bemerkenswerten Sonderweg einschlagen“, schätzt die Berliner Fahrgastlobby in ihrer Mitteilung von Dienstagmorgen ein.



Krakau setze trotz Validatoren auf die Beschaffung neuer stationärer Automaten, berichtete die IGEB. „Wien garantiert weiterhin mindestens einen Automaten an jeder von einem Abbau betroffenen U-Bahn-Station. In Kopenhagen stehen sogar an sämtlichen Metrostationen Automaten, die auch Münzen akzeptieren.“



Selbst im besonders digitalisierten Helsinki blieben vorerst rund 70 Automaten an wichtigen Verkehrsknotenpunkten erhalten. Auch London halte trotz flächendeckender kontaktloser Bezahlmöglichkeiten an klassischen Automaten fest, hieß es weiter.

Fahrgastlobby: BVG-Ticketautomaten sind zu oft kaputt

Die angekündigte BVG-Guthabenkarte müsse uneingeschränkt und transparent nutzbar sein, forderte der Verband. Wie bei der Londoner Oyster Card muss sie an stationären Automaten auch mit Bargeld aufgeladen werden können. Dort müssten sich zudem das Restguthaben und die vollständige Fahrten- und Kostenhistorie einsehen lassen.



Validatoren wiederum müssten eindeutig anzeigen, ob eine Fahrt erfolgreich gebucht wurde und welcher Betrag dafür berechnet wird, teilte die Organisation mit. Die Geräte könnten Fahrkartenautomaten ergänzen, aber nicht ersetzen. Ihre kleinen Displays erschweren insbesondere Menschen mit Sehbeeinträchtigungen die Bedienung.

Zugangssperre in einem U-Bahnhof in Rotterdam: Dort müssen sich Fahrgäste vor jeder Fahrt ein- und danach wieder auschecken. Tickets sind nicht nötig, Kreditkarte genügt. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Die BVG verweist darauf, dass an den heutigen Automaten immer seltener Tickets gekauft werden. „Dabei stellt sich die Frage, welchen Anteil deren mangelnde Verfügbarkeit daran hat. Defekte Geräte und Automaten, die selbst gängige Zwei-Euro-Münzen nicht annehmen, können schließlich auch keine Fahrkarten verkaufen“, so die IGEB. Bei vielen Automaten sei die Banknotenannahme lange außer Betrieb.



Der Fahrgastverband legt Wert auf die Feststellung, dass er sich dem Trend nicht verschließe. „Die Zeiten, in denen Millionen von Papiertickets mit hohem Wartungs- und Logistikaufwand aus großen Blechautomaten gezogen wurden, neigen sich unweigerlich dem Ende zu. Die Digitalisierung, das ID-basierte Ticketing und moderne Vertriebswege sind notwendige Evolutionen, um den öffentlichen Verkehr fit zu machen“, betont der Vorstand in seiner Mitteilung.

„Ein billigeres System ist nicht automatisch ein besseres“

Doch Innovation dürfe niemals als Trojanisches Pferd genutzt werden, um Serviceleistungen abzubauen. „Die Mobilität von morgen muss inklusiv, verlässlich und vor allem transparent sein. Ein billigeres Vertriebssystem ist nicht automatisch ein besseres. Entscheidend muss sein, dass alle Fahrgäste einfach, barrierearm und ohne Smartphone oder Bankkarte ihre Fahrkarten erwerben können“, fordert die IGEB.

Michael Beer, Vertriebsleiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), stellt die Technik vor. © Christophe Gateau/dpa

Validatoren dürften herkömmliche Fahrscheinautomaten nicht vollständig ersetzen, fordert auch die Berliner AfD-Fraktion. „Erstens darf aus Sicht der AfD den Kunden nicht die Möglichkeit zur Barzahlung genommen werden und zweitens kann an Validatoren nur eine begrenzte Auswahl an Tickets verkauft werden“, teilte der verkehrspolitische Sprecher Daniel Krüger mit.

AfD fordert Best-Price-System auch bei der BVG

Trotzdem geht der AfD der neue Kurs der BVG nicht weit genug. Mit den Geräten sollte ein Best-Price-System geschaffen werden, wie es bereits in Mailand oder Seoul existiert, so Krüger.



„Damit wird den Kunden, zum Beispiel bei mehreren Fahrten am Tag, automatisch der für ihre BVG-Nutzung günstigste Preis berechnet und eventuell zu viel bezahlte Beträge werden automatisch gutgeschrieben“, erklärte der Abgeordnete.

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