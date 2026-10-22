BVG versteigert vergessene Gegenstände aus Bussen und Bahnen

Von der Taucherflosse bis zum Luxus-Haarstyler: Bei der Quartalsauktion der Berliner Verkehrsbetriebe kommen liegengebliebene Fundsachen unter den Hammer.

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Taucherflossen werden bei den Fundsachen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im Auktionshaus Ulrich Beier gezeigt und versteigert.

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Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben am Donnerstag erneut Fundstücke aus ihren Bussen und Bahnen versteigert. Unter den Hammer kamen unter anderem Fahrräder, Schmuck, Akkuschrauber, Kopfhörer, Fotoapparate, Bilder, eine Angelrute sowie ein Luxus-Haarstyler der Marke „Airwrap“.

Zum Angebot zählten laut Auktionator Ulrich Beier „nicht abgeholte Sachen wie Fahrräder, Bekleidung, wahrscheinlich mal ein Sportbeutel oder Taschen, die stehen gelassen wurden, irgendwelche technischen Geräte, Fotoapparate, dann die Kopfhörer und ja, ein bisschen Modeschmuck und Armbanduhren“. Das höchste Startgebot lag an diesem Morgen bei 100 Euro für ein goldenes Armband.

Haarstyler erzielt Höchstpreis

Besonders begehrt war der „Airwrap“, ein Gerät zum Föhnen und Lockendrehen. Es wechselte für 180 Euro den Besitzer. Studentin Sophie, die sich für das Gerät interessiert hatte, hatte ihre persönliche Obergrenze zuvor bei 110 Euro gezogen. „Das ist viel zu viel, dafür, dass da noch etwas fehlt“, sagte sie nach dem Zuschlag.

Andere Gegenstände gingen deutlich günstiger weg: Taucherflossen erzielten rund 17 Euro, Kopfhörer 18 Euro, die Angelrute blieb beim Startpreis von 10 Euro.

Bietsaal voll besetzt

Zu Beginn der Versteigerung war der Saal nach Angaben vor Ort voll besetzt. Unter den Besuchern waren Rentner, Studenten, Arbeitslose und Familien. Beier führte durch die Auktion und sorgte nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten für die BVG-Versteigerungen. An ein besonders ungewöhnliches Fundstück erinnerte er sich: „Am Anfang war das mal irgendein Sofa, was bei der BVG liegen geblieben ist.“ Das sei allerdings schon über 40 Jahre her.

Überraschungen erlebe er vor allem bei technischen Geräten, sagte Beier. Dort steigerten die Bieter mitunter „bis zum halben Neupreis“ mit.

Für die Teilnahme an der Versteigerung ist eine Bieternummer nötig, für die fünf Euro Pfand hinterlegt werden müssen. Auf den Zuschlagspreis kommen laut BVG rund 20 Prozent Gebühren. Bezahlt werden kann in bar oder mit Karte. Die Auktion findet einmal pro Quartal statt. (mit dpa)

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