„Café Babylon“: Christian Buckard erzählt vom alten intellektuellen Zentrum Berlins

Das Romanische Café war als Treffpunkt zeitweise so wichtig wie ein Debattierclub. Ein Buch spürt dem nach. Eine Ausstellung im Europa-Center auch.

Es konnte ihnen nicht schnell genug gehen: Als Samuel „Billy“ Wilder, gerade mal 20-jährig und Reporter in Wien, 1926 für einen journalistischen Auftrag nach Berlin reiste, „sprang er sofort nach seiner Ankunft in ein Taxi und fuhr zum ‚Romanischen‘.“



Dort gelang es dem äußerst selbstbewussten jungen Mann nicht nur, sogleich den berühmten „rasenden Reporter“ Egon Erwin Kisch kennenzulernen, sondern bald gar, eine Wohnung im selben Haus wie der Verehrte zu bewohnen.



Blutjung wie Wilder war auch Wolfgang Koeppen, als er ein Jahr später, 1927, seiner provinziellen Geburtsstadt Greifswald den Rücken kehrte und nach Ankunft in Berlin sofort vom Alexanderplatz zu Fuß zur Gedächtniskirche eilte: Auch er wollte ohne Verzögerung ins Romanische Café.

Kisch bestellt das Essen für Wilder

Es sind nur zwei der vielen Künstlerseelen, in denen die Ahnung wohnte, dass dieser Ort zum Anfangsmoment ihrer großen Karriere werden könnte. Und es sind nur zwei der unzähligen Geschichten, die der Autor Christian Buckard in seinem gerade erschienenen, reichhaltigen Buch „Café Babylon“ erzählt – über die wilde Sehnsucht kunstaffiner Menschen, im „Romanischen“ mit dabei zu sein.

Dabei wurde im „rauchgeschwängerten Bohème-Café“ keineswegs nur gearbeitet, sondern auch „gechillt“, wie man heute sagen würde. Denn sie waren nicht selten ja ganz buchstäblich „brotlose Künstler“: Für den jungen, „akut hungrigen“ Wilder orderte Kisch gleich diskret Beefsteak und Eier.

Herberge für das „Jiddischland“

Was hatte es auf sich mit diesem Sehnsuchtsort im Berlin der Weimarer Republik, den Buckards Buch so lebendig vergegenwärtigt? Als nach der Renovierung des bis dahin angesagten „Café des Westens“ ab Herbst 1913 die Bohème ins Romanische überlief, wandelte sich das „einst bürgerliche Romanische Café ... zur zentralen ‚Transit-Herberge‘ von ganz ‚Jiddischland‘“, wie Buckard schreibt.

Max Slevogt und Emil Orlik am „Malerstammtisch“ kritzelten Zeichnungen auf die Marmorplatte, die der Cafébesitzer Bruno Fierung regelmäßig austauschte und verkaufte. Billy Wilder hinterließ beim Kellner seine Schreibmaschine als Pfand, weil er den Kaffee oft nicht zahlen konnte – und durfte sie dann stundenweise ausborgen.

Bertolt Brecht schaute vorbei und Erich Kästner sah ein, dass sein Ehrgeiz in diesem „Wartesaal der Talente“ die besten Chancen auf Erfolg hatte. Angebetet wurden Elisabeth Bergner oder Ruth Landshoff, und nicht zuletzt die junge Mascha Kaléko. Der völlig abgebrannte John Höxter durfte schnorrend überleben und verewigte in Versen das wilde Gewimmel: „Maler, Dichter, Journalisten,/ Ärzte, Mimen und Juristen,/ Börsianer, Zionisten,/ Juden, Juden, ein paar Christen,/ jahrelang der gleiche Kreis: Tag! Wie geht’s? Was gibt es Neu’s?“

Mehr als 50.000 Besucher

Ja, es gibt „Neu’s“! Denn dieser Ort, an dem für eine kurze, unvergessliche Ära jene kulturelle Verdichtung zu Hause war, mit der man die zum Mythos gewordenen Goldenen Zwanziger assoziiert, ist nun nicht nur in Christian Buckards Buch belegt. Seit knapp drei Jahren ist er leibhaftig zu erleben – nicht irgendwo, sondern am Originalschauplatz. Wie sehr der alte Mythos bis ins Heute strahlt, erweist die Zahl: Inzwischen konnte die 50.000. Besucherin begrüßt werden.

Die Ausstellung „Romanisches Café“, die auf Initiative und Idee der Charlottenburger Kulturwissenschaftlerin Katja Baumeister-Frenzel ihren Anfang nahm und in der Folge von einem siebenköpfigen Kuratoren-Team erarbeitet wurde, nutzt seit Januar 2024 den knappen Platz eines leerstehenden Ladenlokals im Europa-Center, um den legendären Ort noch einmal erfahrbar werden zu lassen.

„Menschen kommen von weit her, und sie kommen oft mit einer Art Phantomschmerz: Sie wissen, was hier einmal war und dass es spurlos verschwunden ist. Hier klaffte eine Lücke, die wir nun gefüllt haben“, sagt Katja Baumeister-Frenzel. Dass gerade im flächendeckend kommerziellen Viertel um die Ruine der Gedächtniskirche herum nichts mehr geblieben ist von diesem einstigen Geistesleben, kann erschrecken.

Und nun kommen Gäste aus aller Welt, lesen die Schautafeln, vertiefen sich mittels Fotos, Zitaten und großformatigen Karten in die Topografie des früheren „Neuen Westens“ und finden sich mittels der von Jan Schneider entwickelten digitalen Rekonstruktion mitten drin im hohen Raum unter maurischem Gewölbe, mit Blick auf die großen Fenster zur Terrasse.

Inzwischen stehen Leute Schlange zu den mehrmals wöchentlich stattfindenden Lesungen, Kabarett- und Chansonabenden, Vorträgen: „Die Ausstellung erfüllt eine Funktion, die auch das Café hatte, es ist zur Kommunikationsdrehscheibe geworden. Das ist faszinierend, und es geschieht, ohne dass wir das angestrebt haben.“

Das Ende begann mit dem Terror der Nazis

Näher kann man diesem Ort des freien Geistes, der Kreativität und Weltweite nicht kommen, dessen Niedergang wie so vieles in Europa mit dem Terror der Nazis begann, mit der Beschädigung durch britische Bomben 1943 einen weiteren Schlag erhielt und schließlich dem Erdboden gleichgemacht wurde, als ein neuer Zeitgeist 1963 das Europa-Center hervorbrachte. Der Fortbestand der Ausstellung wird aktuell durch die Großzügigkeit genau dieses Europa-Centers ermöglicht, indem es seit fast drei Jahren das Ladenlokal mietfrei zur Verfügung stellt.

Akut bedroht ist das „Romanische Café“ trotzdem: Es gibt keinerlei Förderung. Seit gut einem Jahr können die beiden Öffnungstage Freitag und Sonnabend nur noch durch den ehrenamtlichen Einsatz aller Beteiligten stattfinden. Es ist keine unwichtige Frage für die kulturelle Identität Berlins: ob ihm dieses kleine, feine „Romanische Café“ in seiner aktuellen Form etwas wert ist.

Und nun gibt es Christian Buckards an Porträts, Geschichten und Zusammenhängen reiches Buch, das noch einmal ein helles Licht wirft auf jenen Ort, an dem sich die heute als moderne deutsche Klassik geltende Kunst und Kreativität einst einzigartig verdichtete. „Café Babylon“ erzählt uns noch einmal ganz genau, was alles möglich ist – und wie schnell es zerstört werden kann.

Christian Buckard: Café Babylon. Berlin, Romanisches Café 1913–1933. C.H. Beck, München 2026. 352 Seiten, 34 Abb., 26 Euro

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema