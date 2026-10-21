Cambridge Analytica: Meta soll 25 Milliarden Dollar Strafe zahlen

Facebook täuschte die Öffentlichkeit über den Umgang mit Nutzerdaten. Ein Richter hat nun eine Milliardenstrafe verhängt. Meta will sich weiter wehren.

Die Logos von Facebook und Mutterkonzern Meta. Ein Gericht in New Mexico hat Meta wegen Verbrauchertäuschung zu einer Milliardenstrafe verurteilt.

Ein Gericht im US-Bundesstaat New Mexico hat den Facebook-Mutterkonzern Meta zur Zahlung von 25 Milliarden Dollar (rund 22,25 Milliarden Euro) verurteilt. Richter Francis Mathew setzte die zivilrechtliche Geldstrafe am Mittwoch fest, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.



Das Verfahren geht auf den Datenschutzskandal um Cambridge Analytica zurück, betrifft aber auch irreführende Aussagen über den Umgang mit Hassrede und Desinformation.

Bereits am 25. September hatten Geschworene knapp 44 Millionen Verstöße gegen das Verbraucherschutzgesetz festgestellt. Laut dem Justizministerium von New Mexico machte Facebook falsche oder irreführende Angaben darüber, wie es persönliche Informationen sammelte, schützte, weitergab und nutzte.



Die Zahl bezeichnet nicht ebenso viele betroffene Menschen. Sie ergibt sich aus mehreren Aussagen und der jeweils zugrunde gelegten Reichweite.

Nutzerdaten für politische Werbung

Der im Jahr 2018 bekanntgewordene Skandal betraf Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Profilen. Über eine Quiz-App gelangten Informationen an die britische Analysefirma Cambridge Analytica. Sie nutzte Daten für gezielte politische Werbung. Zu ihren Kunden gehörte Donald Trumps Wahlkampfteam von 2016.



New Mexico klagte im Jahr 2021. Im Verfahren ging es auch um Facebooks Versprechen, den Missbrauch von Nutzerdaten aufzuklären und dagegen vorzugehen. Die Geschworenen bewerteten entsprechende Aussagen als vorsätzlich irreführend.

Meta kündigte Widerstand an

Meta hatte bereits nach dem Geschworenenurteil angekündigt, dagegen vorzugehen. Eine Stellungnahme zur nun festgesetzten Summe lag zunächst nicht vor. Die Anwälte des Konzerns bestritten, dass der Bundesstaat eine tatsächliche Schädigung durch die Aussagen nachgewiesen habe. Eine überhöhte Strafe verstoße zudem gegen Verfassungsrecht, argumentierten sie.



Das Geld ist für das Bildungswesen New Mexicos vorgesehen. Ob der Staat die gesamte Summe erhält, hängt also auch davon ab, ob Meta erfolgreich gegen das Urteil vorgeht.

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