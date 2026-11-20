Caroline von der Goltz über schwarze Mode, ihr Bett als Rückzugsort und die Schönheit des Älterwerdens.

Caroline von der Goltz schafft Räume für Begegnung und persönliche Entwicklung – als Coach und mit der Plattform create space.

Caroline von der Goltz mag Räume, die Luft lassen – zu Hause ebenso wie in ihrer Arbeit. Heute arbeitet die Wahlberlinerin als Business Coach und Mindful Facilitator, unterstützt Einzelpersonen und Teams und gestaltet darüber hinaus offene Workshops, in denen Achtsamkeit auf ihre Nähe zur Kreativ- und Clubszene trifft.

2025 rief sie gemeinsam mit einer Partnerin „Create Space“ ins Leben. Die Plattform verbindet psychologische und kulturelle Perspektiven in Inhalten, Gesprächen und gemeinsamen Erlebnissen. Auf Instagram erreichen die beiden rund 12.000 Menschen; mit regelmäßigen Events machen sie Selbstreflexion auch für jene zugänglich, die bisher wenig Berührung damit hatten.

Für unsere Rubrik Geschmacksfragen erzählt sie von ihrem Bett als sicherem Hafen, der Geschichte hinter ihrer Vorliebe für Schwarz und davon, warum sie die sichtbaren Zeichen des Älterwerdens schätzt.

Wo kaufen Sie besonders gern Lebensmittel, Kleidung oder Möbel ein?

Kleidung kaufe ich fast ausschließlich über Vinted. Ich habe mir über die Jahre einen treffsicheren Algorithmus erarbeitet, die besten Stücke finde ich deshalb über die Explore-Page. Meine Möbel finde ich größtenteils bei Kleinanzeigen. Als Studentin habe ich dort obsessiv nach Design-Replicas gesucht, um meinen Geschmack irgendwie mit meinem Kontostand zu vereinbaren.



Heute schaue ich gezielt nach den Dingen, die ich wirklich brauche. Außerdem mag ich Zweckentfremdung. Mein Couchtisch etwa ist eine 1,60 Meter lange Chrombank aus dem Gastronomie-Fachhandel und eigentlich ein Regalaufsatz für Gewerbeküchen.

Caroline von der Goltz mag Möbel mit überraschender Geschichte: Ihr Chrom-Couchtisch war ursprünglich ein Regalaufsatz für Gewerbeküchen. © Caroline von der Goltz

Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil beschreiben? Und welcher Ort in Ihrem Zuhause ist Ihnen am liebsten?

Clean und reduziert, mit ein paar eigenwilligen Details. Ich besitze ziemlich viel Deko – kleine Figürchen, Kerzenständer, Keramik und allerlei Zeug –, bin aber recht streng damit, wie viel davon tatsächlich herumstehen darf. Ich mag Räume, die Luft haben und in denen hier und da etwas Unerwartetes auftaucht.



Mein Lieblingsort ist mein Bett. Mein sicherer Hafen, an dem ich nichts tun und niemand sein muss. Als Coach und Facilitator schaffe ich beruflich Räume, in denen Menschen sich öffnen können, und begegne ihnen dabei mit viel Präsenz und Zugewandtheit. Das ist eine wunderbare Aufgabe, die auch verlangt, bewusst mit den eigenen Ressourcen umzugehen.



Ich habe deshalb verschiedene Rituale entwickelt, um diese Rolle am Ende des Tages abzulegen. Das Aufhalten im Bett ist eines davon. Es steht für eine Art des „Nicht-zur-Verfügung-Stehens“, das mir den Rollenwechsel erleichtert. Ich liebe es hier. „Hier“, weil ich diesen Fragebogen gerade im Bett ausfülle.

Tessa Bozek Zur Person Caroline von der Goltz wurde 1991 in Münster geboren und lebt seit 2020 in Berlin. Nach ihrem Abschluss in Journalismus und Medienkommunikation 2016 arbeitete sie rund zehn Jahre als Texterin und Autorin. 2022 begann sie eine Ausbildung zum Mindful Business & Life Coach. Heute begleitet sie Einzelpersonen und Teams als Coach und Mindful Facilitator. 2025 rief sie mit einer Partnerin die Plattform Create Space ins Leben.

Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt? Welches haben Sie wieder weggelegt – und welches möchten Sie als Nächstes lesen?

„Drei Frauen“ von Lisa Taddeo. Ein literarisches Sachbuch, für das die Autorin acht Jahre lang drei Frauen und ihre intimsten Erfahrungen begleitet hat. Ihre Geschichten erzählen von weiblichem Begehren, von Scham, Abhängigkeit und Selbstaufgabe, aber auch von dem Versuch, sich aus diesen komplexen Verstrickungen zu befreien.



Taddeo interessiert sich dabei für die Spannungsfelder weiblicher Sexualität – für den Wunsch nach Autonomie und das zugleich oft tief verankerte Bedürfnis, begehrt und anerkannt zu werden. Sie schreibt präzise und schonungslos, legt den Finger in die Wunde und schafft es, mit der Wucht eines einzigen Satzes ganze Gefühlswelten freizulegen.

Drei Frauen von Lisa Taddeo © Piper Verlag

Aktuell lasse ich mich zudem zur „Mindful Self-Compassion“-Trainerin weiterbilden und beschäftige mich intensiv mit der Arbeit der US-amerikanischen Psychologin Kristin Neff, einer Pionierin der empirischen Selbstmitgefühlsforschung. Ihr gleichnamiges Buch begleitet den Kurs, in dem die anderen Teilnehmenden und ich diese Praxis üben – am eigenen Beispiel.



Im Kern geht es darum, sich selbst in Momenten des Leidens oder Scheiterns mit derselben Freundlichkeit und Fürsorge zu begegnen, die man guten Freund*innen schenken würde. Das Buch lässt sich auch bestens unabhängig vom Kurs lesen. Ich empfehle es jedem.

Welcher Film oder welche Serie hat Sie besonders beeindruckt – und warum?

Prägend für meine Jugend waren die Filme von Sofia Coppola, allen voran „The Virgin Suicides“ mit Kirsten Dunst. Diese eigentümliche Mischung aus Schönheit und Beklemmung hat mich damals fasziniert. Ästhetisch bin ich außerdem Fan psychologischer Thriller der späten 90er und frühen 2000er, in denen hinter makellosen Fassaden langsam der Wahnsinn hervorbricht. „The Devil’s Advocate“, „The Game“ oder „American Psycho“ zum Beispiel.

Beeindruckt hat mich zuletzt die Dokumentation über Siri Hustvedt, „Dance Around the Self“. Ich mochte die intelligente, feinfühlige Erzählweise und vor allem die Frau, die darin porträtiert wird. Hustvedt bewegt sich mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit zwischen Literatur, Philosophie, Kunst und Neurowissenschaft. Dabei hat ihre Klugheit etwas Nahbares, ihre Weisheit nichts Belehrendes. Menschen brauchen Vorbilder und Siri Hustvedt ist ein großes für mich.

„Meine Vorliebe für düstere Ästhetik reicht bis in meine frühe Jugend zurück“

Gibt es jemanden, dessen Stil Sie bewundern? Und wie entscheiden Sie morgens, was Sie anziehen?

Ein direktes Stilvorbild habe ich nicht. Ich trage fast immer Schwarz, darin fühle ich mich am wohlsten. Meine Vorliebe für düstere Ästhetik reicht bis in meine frühe Jugend zurück. Damals hatte sie eine rebellische Funktion: Als Kind musste ich früh lernen, mich anzupassen und die Erwartungen anderer zu erfüllen. Irgendwann wollte das brave Mädchen in mir ein bisschen unbequem sein.



Heute ist Schwarztragen natürlich ungefähr so subversiv wie Hafermilch im Kaffee. Trotzdem finde ich es schön, die eigene Ästhetik auch in ihrer biografischen Bedeutung zu verstehen. Was einst eine bewusste Abgrenzung war, hat sich längst in mein ästhetisches Selbstverständnis integriert, in Form von Musik, Kunst und eben auch Mode.

Was ich anziehe, entscheide ich intuitiv, wobei der Kontext natürlich mitredet. Ich mag es, mich sexy zu fühlen, und liebe Looks, die zunächst schlicht erscheinen, bei genauerem Hinsehen aber überraschen oder auch mal irritieren. Gleichzeitig bin ich als Business Coach und Trainerin teilweise in klassischen Corporate-Settings unterwegs. Für diese Gelegenheiten habe ich meine etwas andere „Trainingshose“ im Schrank: eine graue Bundfalte aus feiner Wolle.

Diese Wirkkraft schätze ich an Mode: dass sie darüber mitbestimmt, wie viel wir von uns preisgeben, welche Persönlichkeitsanteile wir betonen – und welche wir bewusst verbergen.

Rund zehn Jahre lang schrieb Caroline von der Goltz beruflich Texte. Heute gestaltet sie Räume für Gespräche und Veränderung. © Tessa

Sie sind bei Freund*innen eingeladen: Was bringen Sie gern als Gastgeschenk mit?

Wein oder Blumen. Ich weiß, nicht besonders originell. Je älter ich werde, desto mehr schätze ich klassische Gesten. Ich finde Älterwerden toll – und eine sorgfältig ausgewählte Flasche oder ein auf die Gastgeber*innen abgestimmter Strauß kultiviert für mich diese bestimmte Qualität des Erwachsenseins, die ich so schätze und genieße.

Was steht derzeit ganz oben auf Ihrem Wunschzettel?

Ein richtig guter flacher Stiefel. Ich habe viele Jahre den Prada Linea Rossa Toblach Boot von 1998 getragen. Bis er nach etlichen Besuchen beim Schuster schließlich buchstäblich auseinandergefallen ist. Seit Prada ihn 2025 neu aufgelegt hat, habe ich sowieso entschieden, das Modell nicht zu ersetzen. Das Design ist im Jetzt angekommen, es ist also Zeit für etwas neues Altes.

Bisher habe ich keine Alternative gefunden, die meinen Ansprüchen gerecht wird. Von innen soll er sich anfühlen wie ein Sneaker, von außen elegant anmuten, aber nicht vornehm wirken. Er muss zu allem passen. Erst auf den zweiten Blick darf auffallen, dass er die Basis für den ganzen Look bildet. Zeitlos soll er sein, mit subtilen Referenzen an ikonische Momente der Modegeschichte. Schwierig.

Für von der Goltz gehört zur Schönheit auch, die Spuren des Älterwerdens sichtbar sein zu lassen. © Tessa

Gab es zuletzt einen Kauf, den Sie bereut haben?

Ich kaufe inzwischen eher selten Kleidung und achte darauf, dass die Stücke theoretisch alle miteinander kombinierbar sind. An einen richtigen Fehlkauf kann ich mich deshalb nicht erinnern. Ich habe aber auch sehr stilsichere Freund*innen, die mich im Zweifel vor größeren Fehlentscheidungen bewahren. Zuletzt vor einem etwas seltsam gewölbten Stiefel mit barocken Details. Hier ein Auszug aus dem Chat mit meinem besten Freund:

„Kaufen?“ – „Nee, Maus…“ – „Ich finde die total süß und hexig!“ – „Schatz, it’s giving Kunstlehrerin mit Statement-Schmuck.“

Welche Ausstellung haben Sie zuletzt besucht? Und welche Künstler*innen oder Kunstwerke faszinieren Sie besonders?

Über meinen 35. Geburtstag im Oktober war ich in Venedig auf der Kunstbiennale. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir der taiwanische Pavillon mit „Screen Melancholy“ des Künstlers Li Yi-Fan. In den historischen Räumen eines venezianischen Palazzos ist eine Videoinstallation mit surrealen, digital animierten Figuren zu sehen. Um den Screen herum stehen überdimensionale Skulpturen menschlicher Gliedmaßen, auf denen Besucher*innen Platz nehmen können.



Die Szenerie ist grotesk und berührt eine grundlegende Frage unserer Gegenwart: Was geschieht mit unserem Verständnis von Körper, Identität und Wirklichkeit, wenn die Grenzen zwischen dem Physischen und dem Digitalen zunehmend verschwimmen? Und in welchem Maß können wir Technologien überhaupt noch als bloße Werkzeuge begreifen, wenn sie längst die Bedingungen unserer Wahrnehmung mitgestalten?

Li Yi-Fan verbindet die Erfahrung körperlicher Entfremdung mit schwarzem Humor und macht so die Widersprüche unseres digitalen Selbsterlebens erfahrbar. Der Titel „Screen Melancholy“ klingt angesichts des vielschichtigen Werks für mich fast generisch und beschreibt doch ein Lebensgefühl, das vielen Menschen inzwischen vertraut sein dürfte.

An der Wand hängt ein Bild von Angelina Mass – ein eigenwilliges Detail in dem sonst reduzierten Zuhause. © xy

Was hören Sie unterwegs am liebsten – Musik oder Podcasts? Und welche genau?

Unterschiedlich, aber eher Podcasts. Am liebsten „Sternstunde Philosophie“ – und wenn ich was Leichtes will, „too many tabs“. Audio-Serien über Wirtschaftsaffären wie Wirecard finde ich auch super. Außerdem hege ich eine merkwürdige Faszination für Sekten und Cults. Wem das genauso geht, sollte mal bei „Seelenfänger“ reinhören.

Ich beschäftige mich beruflich und privat so viel mit der menschlichen Psyche, mit Selbstreflexion und persönlicher Weiterentwicklung, dass Deep Dives in andere Themen mir helfen, Abstand zu gewinnen. Dieser Abstand ist wichtig, um dauerhaft professionell und wirksam bleiben zu können. Und natürlich auch, um meinen Bildungs- und Interessenshorizont zu erweitern.

Deshalb liebe ich auch elektronische Musik. Mit ihrer repetitiven, teils meditativen Rhythmik bringt sie mich in einen anderen inneren und äußeren Zustand. Am liebsten höre ich die allerdings im Club.

„Ich mag an der Notizen-App, dass Redundantes und Verletzliches, Alltägliches und Existenzielles koexistieren dürfen“

Welche App möchten Sie nicht missen – und weshalb?

Meine Zyklus-App, die erklärt oft einiges. Und die Notizen-App, die Einkaufslisten, tiefgründige Gedanken, Taxibelege, wütende Nachrichten, Geschenkideen und viele andere Menschlichkeiten nonchalant miteinander vereint. Das mag ich daran: dass hier Redundantes und Verletzliches, Alltägliches und Existenzielles koexistieren dürfen. Wie ein intimes, ungeordnetes Porträt eines Lebens.

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Was gehört für Sie unbedingt zu Ihrer Beauty-Routine?

Ich benutze in neun von zehn Fällen genau drei Schminkutensilien: meinen Concealer (in allen Gesichtszonen), meinen Contouring-Stick (für Wangenknochen und Lider) und einen Augenbrauenstift (der auch mal als Eyeliner fungiert). Sie bilden sozusagen die heilige Dreifaltigkeit. Dazu eine gute Lippenpflege, am liebsten die von Elizabeth Arden.

Abgesehen davon ist für mich die beste Beauty-Routine – und manch eine*r wird nun die Augen rollen – Selbstakzeptanz. Menschen, die sich okay finden oder sogar mögen und vermeintliche Unzulänglichkeiten hin- oder annehmen, strahlen das auch aus. Damit meine ich übrigens nicht Selbstliebe; ich kann auch Dinge blöd finden und sie trotzdem als Teil von mir verstehen, der Würde trägt. Das ist für viele, mich eingeschlossen, ein längerer Weg. Und hat auch etwas mit Privilegien zu tun: Das Patriarchat macht es manchen Menschen leichter, sich in ihrer Haut wohl zu fühlen, als anderen.

Darüber hinaus wünsche ich mir mehr Wertschätzung für sichtbare Zeichen des Älterwerdens. Lebenserfahrung ist eine wichtige gesellschaftliche Ressource. Ich finde es bemerkenswert, wie wir ihren Wert anerkennen und zugleich ihre Spuren zu kaschieren versuchen. Reife kultiviert sich auch visuell. Ich verurteile dabei keine privaten Entscheidungen, ganz im Gegenteil, ich verstehe sie. Meine Kritik gilt den Strukturen, die das Altern zunehmend als ästhetisches Problem verhandeln.

Als Coach verbindet von der Goltz persönliche Entwicklung mit ihrem Gespür für Kultur und Zeitgeist. © Tessa

„Ich fühle mich in einem in die Jahre gekommenen Hostel ebenso wohl wie in einer Luxusanlage“

Welche Reise ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben – und warum? Zieht es Sie eher in die Berge oder ans Meer, ins Hotel, in eine Ferienwohnung oder auf den Campingplatz?

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass ich mich nicht besonders kurzfassen kann. Mit Entscheidungen verhält es sich ähnlich. Deshalb teile ich meine Top drei. Zunächst Bangkok mit meinem Partner. Wir haben uns kulturell und kulinarisch durch die gesamte Stadt gearbeitet und uns ihrem Rhythmus vollkommen hingegeben. Das Wechselspiel aus urbaner Reizüberflutung und stillen Refugien entspricht so ziemlich meinem Naturell. Dazu brüllende Hitze und Streetfood, das einem die Tränen in die Augen treibt. Liebe ich.

Außerdem fünf Wochen allein in New York, mit Brooklyn als Ausgangspunkt. Ich bin dort den Spuren meiner Familiengeschichte nachgegangen und mir selbst dabei auf neue Weise begegnet. Die Reise war zudem ein gutes Training, Ambivalenzen noch besser auszuhalten: zwischen biografischen Sehnsüchten und gelebter Realität, zwischen meiner großen Liebe zu dieser Stadt und der politischen Wirklichkeit des Landes.

Und schließlich eine Reise durch Georgien mit fünf Freund*innen. Die landschaftliche Vielfalt war überwältigend, die Küche hervorragend und die Nächte lebendig. Besonders beeindruckt hat mich die Offenheit und gleichzeitig die Resilienz der Menschen in einem Land, dessen geografische Lage ebenso spektakulär wie politisch herausfordernd ist.

Ganz allgemein bin ich eine unkomplizierte Urlauberin. Ich fühle mich in einem in die Jahre gekommenen Hostel ebenso wohl wie in einer Luxusanlage. Mich interessiert vor allem, welche neuen Erfahrungen ein Ort für mich bereithält.





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