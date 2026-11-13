Von Karl-Marx-Stadt bis Kyoto: Carsten Nicolai spürt dem Klangzauber der Webereien nach

Der Chemnitzer Künstler Carsten Nicolai widmet sich in der wichtigen Ost-Galerie Eigen + Art in Berlin-Mitte den Themen Technologie und Töne. Auch die DDR spielt eine wichtige Rolle.

International gefragt: Carsten Nicolai (hier im Archivbild in der Villa Massimo in Rom) zeigt neue Arbeiten in Berlin-Mitte in der Ausstellung „Wave Weave & Sono Obi“.

Wir sehen zwei brennende Bäume. Genauer gesagt: deren Holzscheite. Ein schintoistisches Ritual in der Mitte von Kyoto, wie um einen Geist aus einem Tempel zu entlassen. Wobei auch Carsten Nicolais schwebende Ambient-Klänge dazu geisterhaft anmuten.



In einer weiteren Sequenz des 23-Minuten-Films (zu bestaunen in der Galerie Eigen + Art durch eine Art Box, die an einen puristischen Kamin gemahnt, mit verblüffendem 3D-Effekt für die Bewegtbilder) erblicken wir kleine Öfen, in denen Gras verbrannt wird. Die Asche dient dazu, blaues Pigment zu gewinnen. Für Fäden in einer Weberei. Im „Hauptteil“ des Films tauchen Jacquard-Webstühle auf. Nicolai zeigt die Maschinen und die Fäden in extremen Nahaufnahmen.



Womit wir beim Thema seiner neuen Galerie-Ausstellung „Wave Weave & Sono Obi“ bei Eigen + Art in Berlin-Mitte wären. Mit Obi-Wan Kenobi aus „Star Wars“ hat das Ganze nichts (oder nur höchst indirekt) zu schaffen. Nein, ein Obi ist der Gürtel eines traditionell japanischen Kimono-Gewandes. Sono bedeutet so viel wie Sound. Wir haben es also mit einem Klang-Kimono-Gürtel zu tun, dessen Entstehung wir im Film teilweise beobachten können.

Extreme Nahaufnahme: Carsten Nicolai zeigt das Stoffweben im Detail. © Carsten Nicolai

Genau jener Gürtel liegt aber auch rechterhand, wenn man vor der „Kamin“-Filmkiste sitzt. In voller Länge ausgerollt auf vier Metern und 20 Zentimetern. Mit diesem Gürtel hat es eine ganz besondere Bewandtnis, er fungiert als eine Art grafischer Tonträger: Die Fäden des Obis sind exakt so codiert, dass sie visuell die Tonspuren des Films abbilden.



Von den Bässen bis hin zu den Obertönen. Ein Monogramm auf der Basis von Sinuskurven, als Muster in den Obi eingewebt. Nicolai hat dafür mehrere Programme kombiniert und rechnen lassen. Ein sich verschiebendes Licht markiert uns dankenswerterweise auf dem Obi in Echtzeit, an welcher Stelle wir uns gerade befinden. Ein Laie würde sonst wohl nie darauf kommen.

Zustimmung wird geprüft...

Für Nicolai freilich sind diese Muster Kern des großen künstlerischen Themas seines Lebens: Ton, Technologie und Organisationssysteme, akustisch wie visuell. Und vor allem deren Verbindung. Damit hat sich der 1965 in der DDR in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geborene Künstler, Musiker (unter dem Namen Alva Noto) und Labelbetreiber (Noton) längst international einen Namen gemacht – von der Documenta bis zur Venedig-Biennale.



Einzelausstellungen ehrten ihn in einigen der wichtigsten Museen des Landes, darunter Berlinische Galerie, Kunsthalle Schirn und Neue Nationalgalerie. Derzeit sind übrigens auch Arbeiten Nicolais im Hamburger Bahnhof zu erleben – in der sehr sehenswerten Retrospektive von Ryūichi Sakamoto, mit dem er viele Jahre lang zusammengearbeitet hat. Mit Japan, auch der Ästhetik der berühmten Zen-Gärten, ist Nicolai (studierter Landschaftsarchitekt) ohnehin eng verbunden.

Der Obi als grafischer Tonträger: Hier sind die Frequenzen des Film-Soundtracks visualisiert (Ausstellungsansicht in der Galerie Eigen + Art). © Gallerie Eigenart

Nach der Wende standen die DDR-Textilfabriken leer

Die Ausstellung jetzt in der Berliner Auguststraße ist in dieser Form allerdings noch einem anderen Aspekt aus Nicolais Biografie zu verdanken: seinem Aufwachsen in Karl-Marx-Stadt. In der DDR war dort traditionell viel Textilindustrie angesiedelt. Im Rahmen von „Unterricht in der sozialistischen Produktion“ (UTP) arbeitete auch Nicolai alle zwei Wochen für einen Tag in der Fabrik.



Und da es in Karl-Marx-Stadt so viele Webereien gab, war Nicolai naheliegenderweise genau dort zugange. Das Weben war ihm also von Kindheit an aus nächster Anschauung vertraut – viele Jahre, bevor er den eingangs erwähnten Film auch im vernebelten japanischen Gebirge (an eine Tuschzeichnung erinnernd) und in der Hosoo-Weberei in Kyoto fotografieren sollte, wo seit 1688 Stoffe entstehen.



Nach der Wende wurden die Chemnitzer Textilfabriken leider abgewickelt. In dieser Umbruchzeit entdeckte Nicolai in einem der verlassenen Gebäude mehr als 400 Bögen Patronenpapiere, also Millimeterpapiere für die Muster-Vorbereitung der Webstühle durch technische Zeichner (nicht die Designer selbst).

Patronenpapier aus der DDR ist die Grundlage für Nicolais Zeichnungen, die jetzt bei Eigen + Art zu sehen sind. Ursprünglich diente es auch in Karl-Marx-Stadt zum Zeichnen von Textilmustern als Vorbereitung der Lochkarten für die Webstühle. © Carsten Nicolai

Nachdem die DDR-Bögen viele Jahre ungenutzt in Nicolais Studio herumgelegen hatten (Papier ist geduldig, sagt man ja), nutzt er sie inzwischen für Zeichnungen, die links neben dem Film bei Eigen + Art zu sehen sind, einer Galerie, deren Wurzeln, nebenbei bemerkt, ebenfalls im Osten, nämlich in Leipzig, liegen.



Das vielleicht Faszinierendste an den (in der DDR wie in Japan genutzten) Jacquard-Webstühlen ist, dass die zu webenden Muster codiert auf Lochkarten gespeichert waren. Joseph-Marie Jacquard präsentierte diese Erfindung in Paris schon 1801.



Man kann sie mit Fug und Recht als erste Frühform von Computern bezeichnen. Die Ur-Ur-Ur-Großväter (oder -mütter?) der Künstlichen Intelligenzen unserer Tage. Mit allen ihren Risiken und Chancen von der Massenarbeitslosigkeit (Stichwort: Heinrich Heines „Die schlesischen Weber“) bis hin zur Verlängerung des menschlichen Lebens.



So besehen ist Carsten Nicolais Ausstellung nur nebenbei eine neoromantische Nebelwanderung im japanischen Bergland. Aber vor allem eine sinnliche Reflexion über Speichersysteme und die Systeme hinter diesen Speichern – und Töne, die einen Teil der schönen alten wie auch neuen Welt bedeuten.



Carsten Nicolai: Wave Weave & Sono Obi. Galerie Eigen + Art, Auguststraße 26, Berlin-Mitte, Di–Sa 11–18 Uhr, bis 19. Dezember, Details auf eigen-art.com

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