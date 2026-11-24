Cas-Urteil zum Afrika-Cup: Senegal ist wieder Afrika-Meister. Der Sportgerichtshof kippt das 3:0 für Marokko nach dem Skandal-Finale von Rabat.

Sadio Mané stemmt im Januar in Rabat den Pokal des Afrika-Cups in die Höhe. Zehn Monate später hat der Internationale Sportgerichtshof Cas Senegal den Titel zurückgegeben.

Der Afrika-Meister steht fest. Der von 2025. Zum dritten Mal. Zehn Monate nach dem Finale von Rabat.



Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat Senegal den Titel zurückgegeben, den das Team um Ex-Bayern-Profi Sadio Mané auf dem Platz gewonnen hatte, und das nachträglich verhängte 3:0 für Marokko aufgehoben.



Die Richter in Lausanne gaben am Dienstag der Berufung des senegalesischen Verbands einstimmig statt. „Folglich steht das Endergebnis des Afrika-Cups 2025 fest (1:0 für Senegal)“, teilte der Cas mit. Marokko verliert damit den Titel, den ihm der afrikanische Verband Caf im März zugesprochen hatte.

Afrika-Cup-Finale: Was beim Skandalspiel passierte

Am 18. Januar trafen Senegal und Gastgeber Marokko im Endspiel aufeinander. Beim Stand von 0:0 glaubte Senegal in der Nachspielzeit, durch Ismaïla Sarr in Führung gegangen zu sein. Das Tor zählte nicht.



Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala Ngambo aus der Demokratischen Republik Kongo nach Videobeweis auf den Punkt. El Hadji Malick Diouf hatte Brahim Díaz zu Fall gebracht.



Senegals Spieler verschwanden aus Protest in den Katakomben, rund eine Viertelstunde ruhte das Spiel. Mané blieb auf dem Rasen und überredete seine Mitspieler zur Rückkehr.



Díaz versuchte es mit einem Lupfer, Torwart Édouard Mendy hielt. In der Verlängerung traf Pape Gueye zum 1:0 für Senegal. Nach dem Spiel eskalierte die Lage zwischen senegalesischen Fans und der marokkanischen Polizei.

Afrika-Meister am grünen Tisch: Das Caf-Urteil für Marokko

Die Disziplinarkommission der Caf bestrafte Senegals Verband, Trainer Pape Thiaw und einzelne Spieler. Am Ergebnis rüttelte sie nicht. Marokko ging dagegen vor.



Am 17. März gab das Caf-Berufungsgericht dem Gastgeber recht und wertete das Finale mit 3:0 für Marokko. Die Begründung: Wer aus Protest den Platz verlässt, gibt die Partie auf.



Der senegalesische Verband sprach von einer „ungerechten, beispiellosen und inakzeptablen Entscheidung“. Verbandspräsident Abdoulaye Fall nannte sie den „gröbsten Verwaltungsraub in der Geschichte unseres Sports“.



Die Anwälte des Verbands kündigten eine Korruptionsanzeige gegen fünf Caf-Funktionäre an.



Caf-Präsident Patrice Motsepe versprach, sich dem Cas zu beugen: „Ich werde die Entscheidung des Cas respektieren und umsetzen. Meine persönliche Meinung zu dieser Sache ist irrelevant.“

So begründet der Sportgerichtshof die Entscheidung

Im März zog Senegal vor den Cas, im Oktober folgte die Anhörung in Lausanne. Den Vorsitz hatte der französische Sportrechtler Gérald Simon, neben ihm urteilten der italienische Völkerrechtsprofessor Luigi Fumagalli und der Hamburger Anwalt Ulrich Haas.



„Abschließend ist das Schiedsgericht der Ansicht, dass der Schiedsrichter mit der Fortsetzung des Spiels keinen Rechtsfehler begangen hat. Das Schiedsgericht würdigte, dass der Schiedsrichter in einer Atmosphäre extremer Anspannung eine Entscheidung treffen musste“, heißt es in der Mitteilung des Cas.



Die Richter stützen sich auf die sogenannte Field-of-Play-Doktrin, wie Sky Sports berichtet: Was auf dem Platz passiert, entscheidet allein der Schiedsrichter. Die Artikel 82 und 84 des Turnierreglements greifen demnach nur, wenn ein Schiedsrichter eine Partie endgültig abbricht. Das geschah in Rabat nicht.



Damit gelten wieder die Strafen der Disziplinarkommission – und das Ergebnis vom Platz. Senegals Verband feierte in den sozialen Netzwerken: „Encore et toujours champions d'Afrique“ – wieder und für immer Afrika-Meister.

Telefonat mit Cas-Richter? Marokkos Vorwurf vor dem Urteil

Wenige Stunden vor der Verkündung schickte Marokkos Verband einen Brief nach Lausanne, wie RMC Sport und Reuters berichteten. Der Vorwurf: Fall habe am Sonntag mit Ulrich Haas telefoniert. Marokko forderte, die Bekanntgabe des Urteils auszusetzen, und behält sich rechtliche Schritte vor.



Der Cas erklärte, keinen solchen Brief erhalten zu haben: „Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat der Cas keine Korrespondenz der FRMF erhalten, die einen ‚Vorfall‘ mit einem seiner Schiedsrichter meldet. Leider kursierten während des gesamten Verfahrens zahlreiche unbegründete Gerüchte.“



Senegal weist den Vorwurf zurück. „Präsident Abdoulaye Fall kennt die Richter in diesem Verfahren nicht einmal, weil er am Tag der Anhörung nicht anwesend war“, sagte Generalsekretär Abdoulaye Seydou Sow.

Wie geht es weiter? Marokko bleibt das Schweizer Bundesgericht

Hält Marokko das Verfahren für fehlerhaft, kann der Verband vor das Schweizerische Bundesgericht ziehen. Dort lässt sich ein Cas-Urteil anfechten, aber nur wegen Verfahrensfehlern. Zum Urteil selbst äußerte sich Marokkos Verband zunächst nicht.



Im Januar hatte Mané den Pokal in Rabat schon einmal in die Höhe gestemmt. Zehn Monate, drei Urteile und eine Anhörung später gehört er den Senegalesen wieder. Ob der Afrika-Meister damit endgültig feststeht? Wer weiß.

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