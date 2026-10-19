1627 E-Autos und Plug-in-Hybride gegen 1509 Verbrenner: In Thüringen dreht sich der Neuwagenmarkt

Laut KBA-Daten für September lagen alternative Antriebe bei den Neuzulassungen erneut vorn, doch im Gesamtbestand fahren über 95 Prozent der Autos mit Verbrennungsmotor.

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Im September 2026 wurden in Thüringen 1.627 E-Autos und Plug-in-Hybride neu zugelassen – mehr als Benziner und Diesel zusammen (Symbolbild).

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In Thüringen sind im September 1.627 reine E-Autos und Plug-in-Hybride neu zugelassen worden – gegenüber 1.509 Benzinern und Dieseln. Das geht aus dem Monatsdatensatz FZ 8 des Kraftfahrt-Bundesamts hervor, den die Behörde am 13. Oktober veröffentlicht hat. MDR Thüringen hatte die Thüringer Auswertung zuerst aufgegriffen und auf die Verschiebung am Neuwagenmarkt hingewiesen.

118 Fahrzeuge Unterschied – und trotzdem ein Signal

Der Vorsprung der alternativen Antriebe wirkt mit 118 Fahrzeugen knapp. Entscheidend ist jedoch, dass er kein Einzelfall mehr ist: Schon im Gesamtjahr 2025 lagen E-Autos und Plug-in-Hybride bei den Thüringer Neuzulassungen erstmals vor den reinen Verbrennern.

Der September 2026 bestätigt, dass sich diese Gewichtung verfestigt hat. Für einen statistischen Ausreißer hätte sich das Verhältnis längst wieder umkehren müssen.

Über 95 Prozent Verbrenner auf Thüringens Straßen

Die KBA-Zahlen zeigen zugleich die Grenzen des Wandels. Mehr als 95 Prozent aller in Thüringen zugelassenen Fahrzeuge fahren weiterhin mit Verbrennungsmotor.

Da Autos im Schnitt weit über ein Jahrzehnt im Bestand bleiben, wird es Jahre dauern, bis sich der Trend bei den Neuzulassungen im Gesamtbestand niederschlägt.

Prämie, Modellvielfalt und Solarstrom als Treiber

Als Kaufanreize gelten die staatliche Prämie von bis zu 6.000 Euro für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb sowie Steuerermäßigungen im laufenden Betrieb. Gleichzeitig ist das Modellangebot gewachsen, vor allem bei Kleinwagen.

Dazu kommt ein regionaler Faktor: Die steigende Zahl privater Solaranlagen in Thüringen erlaubt es Besitzern, ihr Fahrzeug mit eigenem Strom zu laden. Größere Batterien und damit höhere Reichweiten nehmen dem häufigsten Gegenargument die Grundlage.

Gebrauchte Stromer kosten zehn Prozent mehr im Einkauf

Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt zieht die Nachfrage nach E-Autos an. Ein großes Thüringer Autohaus berichtet laut MDR von zehn Prozent höheren Einkaufspreisen, die an die Kundschaft weitergegeben werden.

Gebrauchte E-Autos sind zudem sofort verfügbar, während Neuwagen teils lange Lieferzeiten haben. Thüringer Händler beschaffen die Fahrzeuge nach MDR-Angaben inzwischen auch aus Nachbarländern, um die Nachfrage zu bedienen.

Was die KBA-Statistik offenlässt

Der Datensatz FZ 8 trennt zwar nach Antriebsarten, doch für Thüringen bleibt unklar, wie viele der 1.627 Fahrzeuge rein batterieelektrisch fahren und wie viele einen Plug-in-Hybridantrieb besitzen. Letztere haben zusätzlich einen Verbrenner an Bord und werden im Alltag häufig überwiegend mit Benzin bewegt.

Ebenso fehlt die Aufschlüsselung nach Haltergruppen. Ob Privatpersonen, Firmenwagen oder Autovermieter den Trend tragen, lässt sich aus den veröffentlichten Monatsdaten nicht ablesen – ein Punkt, der die Aussagekraft der Zahlen erheblich beeinflusst.

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