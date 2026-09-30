CDU sucht Ausweg aus der Krise: Wird Markus Söder der nächste Kanzler?

Die CDU hält vorläufig Kanzler Friedrich Merz die Treue. Diese jedoch ist an Bedingungen geknüpft: Die Reformen müssen kommen, und die desolaten Umfragen den Keller verlassen.

Die politische DNA der CDU bestand rund achtzig Jahre aus Macht, Regierung, starker Opposition, Einfluss und Gestaltung. Sie war jahrzehntelang Garant für politischen Ausgleich, hat Generationen von Wählern bewegt und nicht nur das Land, sondern auch Europa mitgestaltet. Das alles steht jetzt auf der Kippe; die Volkspartei ist keine mehr, und sie kann „sterben“, wie der Vorsitzende der Jugendorganisation Junge Union, Johannes Winkel, gerade warnte.

Die Mandats- und Funktionsträger sowie einfachen Mitglieder standen nach den Wahlsonntagen im September unter Schock. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat zum Thema Schock ausgeführt: „Mein bisheriges Leben war auf A aufgebaut – und plötzlich weiß ich, dass A nicht mehr gilt.“ Die schockartige Erkenntnis ist mehr als eine Überraschung. Es kann eine Erschütterung des eigenen Selbstverständnisses sein. Wohl noch nie war die CDU in einem derartigen traumatisierten Zustand wie derzeit.

Suche nach Alternativen

Nur langsam klart der Nebel auf, zwar läuft der Alltagsbetrieb in den Machtzentren Regierung, Fraktion und bei den Ministerpräsidenten. Aber großes Unbehagen bleibt. Eine so machtgewohnte Partei kann sich mit einem so großen Bedeutungsverlust nicht einfach abfinden. Natürlich schaut man dabei auf den Vorsitzenden und Kanzler.

Noch haben sich die drei mächtigen Bereiche auf Friedrich Merz festgelegt, er soll zunächst bleiben. Allerdings belegten ihn die CDU-Ministerpräsidenten mit wichtigen Aufträgen, die zur zwingenden Erfüllung anstehen: Zum einen müssen die Sozialreformen kommen, und das mit einer sich sträubenden SPD, die ja ebenfalls mit großem Bedeutungsverlust ringt. Und dann müssen die katastrophalen Umfragezahlen endlich wieder nordwärts zeigen.

Tatenlos wollen viele Amtsträger auch nicht ausharren. Es herrscht zwar offiziell die Parteilinie vor, jetzt zunächst bis Weihnachten zu warten. Bis dahin werde man schon sehen. Aber hinter den Kulissen, wie die Berliner Zeitung erfuhr, wird durchaus eine interessante Alternative zu Kanzler Friedrich Merz diskutiert. Dabei handelt es sich um den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der, wie ein CDU-Präsidiumsmitglied sagt, „die letzte Patrone“ sei, wenn „nichts mehr geht“. Dieser Zustand des „Nichts“ war nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern bereits erreicht; bei einer CDU, die aus dem Landtag fällt, erschien allen unmöglich.

Ausgerechnet jetzt, so sagt es auch ein einflussreicher CSU-Mann aus München, hält man sich Markus Söder warm, die Person, die in der CDU nach der Illoyalität 2021 gegen den Kandidaten Armin Laschet vollkommen unten durch war. Das Verhältnis zwischen CDU und CSU galt damals als so beschädigt, dass ein Bruch der Unionsgemeinschaft im Raum stand. Aber in der Not, so der CSU-Mann, „muss über alles nachgedacht werden“. Markus Söder als möglicher Kanzler ist demnach heute keineswegs aus dem Rennen, aber eine konkrete Kanzlerkandidatur ist noch nicht absehbar, vorerst zumindest. Söder selbst hat Ende Juli 2026 ausdrücklich erklärt, das Kapitel Kanzlerkandidatur sei für ihn abgeschlossen. Er hat sich loyal hinter Friedrich Merz gestellt, das war taktisch klug.

In die Innenpolitik ist viel Bewegung gekommen

Nur in der Politik sollte man niemals „nie“ sagen. Es sprechen einige wichtige Punkte für Söder. Er hat eine große Bekanntheit und politische Präsenz. Der Franke beherrscht das Verwaltungsgeschäft wesentlich besser als Merz. Er kann einen Teil der Union ansprechen, der stärker auf Abgrenzung zur AfD setzt: In der aktuellen Debatte wird ihm insbesondere kommunikativ eine starke Position zugeschrieben. Söder wird parteiintern als stärkere Führungskraft wahrgenommen als der Kanzler. Und im Gegensatz zu anderen CDU-Ministerpräsidenten würde er „Kanzler wollen“, wenn man ihn bäte.

Die CDU weiß allerdings auch: Die Union hat bislang zweimal einen CSU-Kanzlerkandidaten aufgestellt: Franz Josef Strauß (1980) und Edmund Stoiber (2002); beide waren CSU-Vorsitzende, beide verloren die Wahl. Und als Kanzler hätte Söder keine direkte Durchsetzungsmacht in der CDU und wäre auf deren Vorsitzenden angewiesen. Teile der CDU sehen das Risiko, dass Söder den Anspruch aufs Kanzleramt später nicht an die CDU zurückgibt; hinzu komme die Konkurrenz zu Hendrik Wüst aus Düsseldorf, der in Beliebtheitsrankings vor Söder liegt.

Und ein Kanzlerwechsel hat zudem hohe verfassungsrechtliche Hürden. In der CDU geht man davon aus, dass im Fall der Fälle Friedrich Merz von sich aus zurücktreten würde; alles andere wäre ein für die Partei und für den Kanzler schädigendes Verfahren.

Aus all diesen Gründen wäre Markus Söder nur eine Notlösung. Aber die Gegenwart ist eine politische Notzeit für die CDU. Die Partei würde alles tun, um den Untergang zu vereiteln. „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ So schrieb sehr klug der Romantiker Friedrich Hölderlin. Übersetzt in die Gegenwart heißt das: Gerade dort, wo größte Gefahr oder Krise besteht, können zugleich Kräfte und Lösungen entstehen, über die vorher gar nicht nachgedacht wurde. Auf diesen Eventualfall will die CDU, trotz aller gegenwärtigen Mühsal, vorbereitet sein. Ein Kandidat aus Bayern steht bereit.

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