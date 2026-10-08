„C’est la révolution !“ – Frankreichs Schüler stellen sich gegen den Staat

Was als Protest gegen marode Schulen begann, bringt ganz Frankreich auf die Straße. Schüler und Lehrer geraten zunehmend mit Regierung und Polizei aneinander.

„Aux armes, citoyens !“ – „Zu den Waffen, Bürger!“ Kaum ein Satz steht so sehr für Frankreichs revolutionäres Selbstverständnis und seine besondere Protestkultur wie diese Zeile aus der „Marseillaise“. Heute sind es keine Revolutionäre, sondern Schüler und Lehrer, die auf den Straßen Frankreichs stehen. Doch die Bilder sind deswegen nicht weniger ernst: Schulen werden blockiert, Demonstrationen eskalieren, die Polizei greift ein.