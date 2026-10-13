Champions League heute erstmals seit acht Jahren gratis – aber nicht für alle

Dazn zeigt am Dienstag seine Champions-League-Konferenz kostenlos. Ein Abo ist nicht nötig, eine Registrierung aber schon. Zudem fehlt das Spiel des FC Bayern.

Vincent Kompany am Dazn-Mikro – das Champions-League-Spiel seines FC Bayern ist im Gratisangebot des Streaminganbieters allerdings nicht zu sehen.

Acht Jahre mussten Fußballfans warten, jetzt gibt es Champions-League-Fußball unter der Woche wieder kostenlos. Ganz ohne Hürde ist die Rückkehr allerdings nicht: Streaming-Anbieter Dazn öffnet am Dienstagabend seine Konferenz für alle, die sich einen kostenlosen Account anlegen. Und das Ganze hat noch einen Haken: Ausgerechnet das Spiel des FC Bayern München ist nicht dabei.



Ab 18 Uhr zeigt der Streaminganbieter die Konferenz fünfeinhalb Stunden lang ohne kostenpflichtiges Abo. Zu sehen sind acht Partien, darunter RB Leipzig gegen PSV Eindhoven sowie Atlético Madrid gegen Manchester United.

Warum Bayern-Fans nicht profitieren

Mit klassischem Free-TV hat das Angebot wenig zu tun. Wer die Spiele sehen will, muss sich bei Dazn registrieren. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist für die Konferenz an diesem Abend nicht erforderlich. Die Aktion ist damit eine seltene Gelegenheit, die Königsklasse ohne zusätzliche Abo-Kosten zu verfolgen.



Einen entscheidenden Haken gibt es: Das Spiel des FC Bayern bei Viking Stavanger gehört nicht zur kostenlosen Konferenz. Die Partie läuft exklusiv bei Prime Video. Wer die Münchner live sehen will, benötigt dafür weiterhin einen kostenpflichtigen Zugang.

Acht Jahre ausschließlich hinter der Paywall

Seit der Saison 2018/19 sind Champions-League-Spiele unter der Woche in Deutschland grundsätzlich nicht mehr frei empfangbar. Das Finale bildet eine Ausnahme und wird weiterhin im Free-TV gezeigt. Die kostenlose Dazn-Konferenz durchbricht nun für einen Abend die Bezahlschranke – allerdings nur teilweise und mit Registrierung.



Für Fans ohne Abo ist das ein seltenes Angebot. Für alle gilt: kostenlos heißt an diesem Abend nicht automatisch frei zugänglich.

Im Überblick: Diese Champions-League-Spiele laufen kostenlos bei Dazn

RC Lens – Sporting Lissabon (18.45 Uhr)

Sabah FK – Slavia Prag (18.45 Uhr)

FC Arsenal – Lille OSC (21 Uhr)

Atlético Madrid – Manchester United (21 Uhr)

Inter Mailand – Club Brügge (21 Uhr)

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona (21 Uhr)

RB Leipzig – PSV Eindhoven (21 Uhr)

FC Villarreal – SSC Neapel (21 Uhr)

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