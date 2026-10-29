Chance für Schuler, Hoffnung bei Nilsson: So plant Leitl mit den Stürmern

Zehn Siege und ein Unentschieden aus elf Spielen, Platz eins in der Zweiten Liga, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal: Bei Hertha BSC läuft es. Vor den Spitzenspielen in Kaiserslautern und gegen Wolfsburg muss Trainer Stefan Leitl dennoch eine Frage beantworten, die der Erfolg bislang überdeckt hat. Wer schießt endlich die Tore im Sturm?



Gegen 23 Uhr landete der Charterflieger aus Bremen am BER. Wer erwartet hatte, dass die Profis nach dem 2:0 beim SSV Jeddeloh II direkt nach Hause fahren würden, kannte das Ritual nicht, das sich in der Mannschaft eingespielt hat. Wie schon zuvor saßen die Spieler noch gemeinsam beim Döner zusammen. Ausschweifend wurde die Nacht allerdings nicht. „Die Jungs waren um 1.30 Uhr im Bett“, berichtete Leitl (49) am Donnerstag.



Die kleine Szene sagt einiges über den Zustand dieser Mannschaft. Sie feiert gemeinsam, sie verliert dabei nicht das Maß, und sie gewinnt Woche für Woche. Hertha BSC führt die Tabelle an, und der Kalender verlangt nun den nächsten Nachweis. Am Sonnabend wartet mit dem 1. FC Kaiserslautern ein Konkurrent aus der Spitzengruppe, eine Woche später kommt der VfL Wolfsburg ins Olympiastadion.

Schuler ist erste Wahl beim FCK-Spiel

Bemerkenswert an der Serie ist, wie wenig die Mittelstürmer zu ihr mit Toren dazu beigetragen haben. Sebastian Grönning (29) traf zum Saisonauftakt in Bochum und anschließend gegen Heidenheim, sein bislang letztes Tor liegt inzwischen mehr als zwei Monate zurück. Auch in Jeddeloh stand der Däne über die volle Distanz auf dem Platz, ohne zu treffen. Luca Schuler (27) wartet in dieser Saison sogar noch auf sein erstes Tor. Dass Hertha dennoch oben steht, spricht für die Mannschaft als Ganzes. Gegen Gegner vom Kaliber Kaiserslauterns und Wolfsburgs dürften Tore aus dem Sturm allerdings unverzichtbar werden.

Für das Spiel auf dem Betzenberg deutet deshalb einiges auf Schuler. Er blieb im Pokal ohne Einsatz, während Grönning durchspielte. Leitl sieht darin keinen Nachteil: „Luca Schuler ist definitiv eine Option für das Wochenende. Ich wollte beim Pokalspiel Selim Telib und Pascal Klemens auch wieder Spielminuten geben. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Luca nicht zum Einsatz kam. Er hat jetzt noch Zeit, sich in Form zu bringen für das Spiel am Samstag.“



Hinzu kommt eine Vorgeschichte, die Schuler Zuversicht geben dürfte. Der 1. FC Kaiserslautern ist sein Jugendklub, und gegen die Pfälzer hat er für Hertha bislang auffallend oft getroffen, fünfmal in vier Spielen. Vor gut zwei Jahren erzielte er beim 4:3 auf dem Betzenberg zwei Tore, ein Jahr später entschied er dort mit dem Goldenen Treffer ein 1:0. Im Dezember 2025 folgten zwei weitere Tore beim 6:1 im DFB-Pokal. Wenn sich die Flaute irgendwo beenden lässt, dann wohl in Kaiserslautern.

Gustaf Nilsson kann nach seinen Muskelproblemen endlich wieder bei Hertha BSC trainieren. Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg soll er sein Comeback wagen. © IMAGO/Michael Taeger

Leitl hofft auf Nilsson-Comeback gegen Wolfsburg

Die eigentliche Antwort auf die Sturmfrage hat Hertha allerdings längst verpflichtet. Gustaf Nilsson (29) kam als neuer Angreifer nach Berlin, doch der Schwede hat seit seiner Ankunft immer wieder mit Muskelproblemen im linken Oberschenkel zu kämpfen. Inzwischen scheinen die Beschwerden abzuklingen, seit Donnerstag nimmt Nilsson wieder an Teilen des Trainings teil. Leitl formuliert seine Hoffnung mit spürbarer Vorsicht: „Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, ganz weit. Ich hoffe, er ist Freitag vollumfänglich im Training, er wird dann am Wochenende die Zeit noch haben, individuell zu trainieren, am Sonntag das Spielersatztraining mitzumachen.“

Für Kaiserslautern wird es damit nicht reichen, wohl aber für das Spiel eine Woche später, wenn alles nach Plan verläuft. „Wenn das alles so funktioniert, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, dann hoffe ich, dass er nächste Woche Dienstag im Training mit dabei ist und eine Option für das Heimspiel gegen Wolfsburg sein kann“, sagt Leitl.



Bis dahin liegt die Verantwortung bei Grönning und Schuler. Der Tabellenführer hat bewiesen, dass er auch ohne ihre Tore gewinnen kann. Am Sonnabend wird sich zeigen, ob das auch auf dem Betzenberg gilt, wo einer der beiden schon so oft getroffen hat.

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