Kommentar

Chaos-Tage am BER: Willkommen am Flughafen, der es nicht kann

Beim Marathon stand der BER Schlange, im März stand er still. Jetzt kommen Herbstferien und Baustelle. Der Hauptstadtflughafen funktioniert meistens. Das ist zu wenig.

Foto von Autor/Autorin: Anne-Kattrin Palmer
Anne-Kattrin Palmer
3 Min
An manchen Tagen staut sich alles beim BER.

An manchen Tagen staut sich alles beim BER.

© Markus Wächter/Berliner Zeitung

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Es gibt Zahlen, die beruhigen sollen. Drei Minuten und 35 Sekunden ist so eine. So lange warteten Passagiere am BER in diesem Jahr im Schnitt an der Sicherheitskontrolle, teilt die Flughafengesellschaft FBB mit. Man liest das und denkt: Na bitte. Der „Fluchhafen“, über den diese Stadt jahrelang gelacht hat, ist erwachsen geworden. Das Tor zur Welt steht offen.

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