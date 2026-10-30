Die Klinik will alle Betroffenen persönlich benachrichtigen und warnt vor Kontaktversuchen durch Unbekannte. Die Krankenversorgung wurde nicht beeinträchtigt.

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Das Bettenhaus der Berliner Charité, die nach einem Cyberangriff den Diebstahl personenbezogener Kontaktdaten gemeldet hat.

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Bei einem Cyberangriff auf die Berliner Charité haben Unbekannte personenbezogene Kontaktdaten von Beschäftigten, Studierenden und externen Personen gestohlen. Betroffen sind auch Menschen, die über das Kontaktformular der Klinik-Website beispielsweise einen Termin vereinbaren wollten. Die Krankenversorgung sei nicht beeinträchtigt worden, teilte die Charité am Freitag mit.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP wurden unter anderem Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adressen und gegebenenfalls Angaben zur Zugehörigkeit zu einer Organisation abgegriffen. Sensible Daten seien nach Klinikangaben nicht betroffen. Hinweise darauf, dass die gestohlenen Informationen veröffentlicht, weitergegeben oder missbraucht wurden, lägen bislang nicht vor.

Auch Patienten mit Terminanfragen betroffen

Die Charité will alle Betroffenen persönlich benachrichtigen. Sie werden aufgefordert, bei einer Kontaktaufnahme durch Unbekannte wachsam zu sein. Wie viele Menschen betroffen sind, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Zustimmung wird geprüft...

Nach Bekanntwerden des Angriffs wurden die betroffenen Server laut Charité vom Netz genommen. Nach Angaben eines Kliniksprechers wurde die von den Angreifern genutzte Zugangsmöglichkeit gefunden und geschlossen. Die Klinik hat Anzeige erstattet und steht mit den zuständigen Aufsichts- und Ermittlungsbehörden in Kontakt.

Frühere Sicherheitslücke nicht Ursache des Angriffs

Der Angriff steht nach Angaben der Charité nicht mit einer Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP in Zusammenhang. Wegen dieser Schwachstelle hatte die Klinik ihre Website bereits in der vergangenen Woche vorsorglich zeitweise abgeschaltet.

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