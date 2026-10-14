Charité: Nach der Pflege droht jetzt auch ein Ärztestreik

An der Charité droht nach den Pflegekräften nun auch ein Arbeitskampf der Ärzte. Nach fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden startet der Marburger Bund Berlin-Brandenburg an diesem Mittwoch eine Befragung seiner Mitglieder zu möglichen Arbeitskampfmaßnahmen, wie die Ärztegewerkschaft mitteilte. Die Abstimmung läuft zwei Wochen. Die Ergebnisse will der Verband am 3. November vorstellen und über das weitere Vorgehen beraten.



Die bisher letzte Runde am 8. Oktober habe keine Annäherung gebracht, teilt der Marburger Bund mit. Die Arbeitgeberseite habe ein schlechteres Angebot vorgelegt als zuvor: Entgeltsteigerungen von insgesamt 3,7 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.



Auch bei den Zeitzuschlägen und beim Zusatzurlaub bleibe die Charité hinter den Forderungen zurück. Einen neuen Verhandlungstermin gab es laut Gewerkschaft trotz mehrfacher Nachfrage zunächst nicht, jedenfalls nicht ohne vorherige Abstriche an den Forderungen.

Tarifkonflikt an der Charité im Bereich Pflege

Der Haustarifvertrag gilt für rund 2700 Ärzte an den Standorten in Mitte, Wedding und Steglitz. Der Marburger Bund fordert acht Prozent mehr Gehalt sowie höhere Zuschläge für Arbeit nachts, an Wochenenden, an Feiertagen und zu Randzeiten. Außerdem soll der Zusatzurlaub als Belastungsausgleich neu geregelt werden.



„Den hochbelasteten Ärztinnen und Ärzten müssen echte Erholungsphasen garantiert werden“, hatte der Landesvorsitzende Peter Bobbert zum Verhandlungsauftakt im Juli erklärt. Schon damals verwies die Charité auf aktuelle politische und gesetzgeberische Entwicklungen.

Parallel ringt der kommunale Klinikkonzern mit Verdi im Bereich Pflege. Die Charité hat im Frühjahr den Entlastungstarifvertrag gekündigt, der seit 2021 Mindestbesetzungen auf den Stationen und einen Ausgleich für Arbeit in Unterbesetzung regelt. Begründet hat sie das mit der Reform der Klinikversorgung( Krankenhausreformanpassungsgesetz) und dem geplanten GKV-Spargesetz.



Im September streikten Pflegekräfte an zwei Terminen mehrere Tage lang, planbare Behandlungen wurden abgesagt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Das Berliner Arbeitsgericht gab der Charité im Streit über den Umfang der Notdienste recht. Die Klinik rechnete vor, die Verdi-Forderungen erforderten rund 700 zusätzliche Pflegefachkräfte und kosteten mehr als 60 Millionen Euro.

Charité steht finanziell unter Druck

Finanziell steht die landeseigene Universitätsklinik unter Druck. Für 2023 wies die Charité einen Fehlbetrag von 134,6 Millionen Euro aus, für 2024 von 87,4 Millionen und für 2025 von 63,6 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse lagen 2025 bei rund 2,2 Milliarden Euro. Größter Kostenblock ist das Personal: 2024 stieg der Aufwand dafür um 106,8 Millionen auf 1,6 Milliarden Euro, vor allem wegen Tarifsteigerungen.



Zuletzt legten die Charité-Ärzte im April 2024 die Arbeit nieder. Am 25. April gingen mehrere Hundert Mediziner in einen ganztägigen Warnstreik, planbare Eingriffe wurden verschoben. Der Marburger Bund forderte damals 12,5 Prozent, die Charité bot zweimal 2,3 Prozent und warnte vor Stellenabbau. Drei Wochen nach dem Streik kam dennoch die Einigung. Sie brachte vier Prozent mehr Gehalt ab April 2024, weitere sechs Prozent ab Februar 2025 und die 40-Stunden-Woche ab Februar 2026. Hinzu kam ein Zuschlag von zehn Prozent für die Abendstunden zwischen 18 und 20 Uhr.

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