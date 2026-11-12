Charité: Zweitägiger Streik beginnt – planbare Operationen werden verschoben

An der Berliner Charité wird 48 Stunden lang gestreikt. Verdi fordert mehr Personal – die Klinik warnt vor Millionenkosten.

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An allen drei Standorten der Charité wird seit 6 Uhr bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagfrüh die Arbeit niedergelegt. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten, Auszubildenden und Dual-Studierenden aufgerufen, wie sie mitteilte. Der Schwerpunkt des Ausstands liegt demnach in der Pflege. Aufgerufen sind aber auch Medizintechnologen, Therapeuten sowie Mitarbeitende der Ambulanzen.

Verdi rechnet mit einer hohen Streikbeteiligung und forderte die Charité auf, planbare Behandlungen und Operationen zu verschieben. Bei einer Urabstimmung hätten sich 98 Prozent der Mitglieder für einen Erzwingungsstreik ausgesprochen, so die Gewerkschaft. Für 11.00 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Vorstandsgebäude geplant. Streiklokale sind an den Standorten Campus Benjamin Franklin, Virchow Klinikum und Mitte eingerichtet.

Charité verweist auf Notfallversorgung

Die Charité teilte mit, sie habe sich intensiv auf den Streik vorbereitet. Oberste Priorität habe die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, etwa bei Notfällen. Mit der Verschiebung oder Absage planbarer Behandlungen und Operationen sei zu rechnen. Betroffene Patienten würden individuell informiert.

Der Tarifvertrag Entlastung soll nach Darstellung von Verdi Beschäftigte vor Überlastung schützen und die Patientenversorgung verbessern. Die Gewerkschaft wirft dem Vorstand der Charité vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren. Die Charité wies diesen Vorwurf nach eigenen Angaben deutlich zurück.

Streit um Zahl zusätzlicher Pflegekräfte

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte die Charité mit, der Tarifvertrag habe wichtige Impulse geliefert. In den vergangenen fünf Jahren seien rund 1.100 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt worden. Gleichzeitig hätten sich die finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen etwa durch die Krankenhausreform grundlegend verändert.

„Die aktuellen Forderungen von ver.di würden nach unseren Berechnungen die Einstellung von bis zu 300 zusätzlichen Pflegefachkräften und Mehrausgaben von mehr als 20 Millionen Euro bedeuten“, erklärte die Klinik. „Das ist unter den gegebenen Finanzierungsbedingungen nicht darstellbar.“ (mit dpa)

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