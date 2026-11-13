Auto von Julian Reichelt in Berlin-Charlottenburg angezündet

Das Auto des Nius-Chefredakteurs wurde in der Nacht zu Freitag angezündet. Reichelt selbst spricht von einem „Anschlag“.

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Das Auto des Nius-Chefredakteurs Julian Reichelt ist in der Nacht zu Freitag in Charlottenburg angezündet worden. Dies berichtete Reichelt selbst in einer Live-Sendung am Freitagmorgen. Darin sagte er: „Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war“.



Auf Videos, die auf der Website des Nachrichtenportals verbreitet werden, ist ein völlig ausgebranntes Auto zu sehen.

Polizei spricht von Brandstiftung

Die Berliner Feuerwehr bestätigte dieser Redaktion, dass Einsatzkräfte gegen 2 Uhr nach Charlottenburg alarmiert wurden. Dort habe ein Auto „in ganzer Ausdehnung“ gebrannt. Das Auto habe weit genug weg von anderen Fahrzeugen gestanden, sodass keine anderen Pkws zu Schaden kamen. Die Berichte, denen zufolge ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt wurde, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Die Polizei bestätigte eine vorsätzliche Brandstiftung, nannte aber keinen Namen.

Zustimmung wird geprüft...

Ähnliche Brandanschläge gab es vor mehreren Jahren auf Autos eines Kolumnisten der Zeitung B.Z.. In einem Fall wurde später ein Bekennerschreiben mit linksextremistischem Inhalt veröffentlicht.

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