Die City West bekommt Zuwachs: Rund um den Kurfürstendamm kommen fünf neue Restaurants und Cafés dazu, vom Bagel zum Frühstück bis zur Brasserie mit Geschichte.

Fünf neue Lokale gibt es in der City West: Pizza, Bagels oder Brunch?

Wer wissen will, wo in Berlin gerade neue Restaurants aufmachen, schaut meist nach Mitte, Kreuzberg oder Neukölln. In diesem Herbst lohnt sich aber der Weg in die City West. Rund um den Kurfürstendamm haben seit September mehrere Restaurants und Cafés eröffnet, im November kommt das nächste dazu.



Zwei davon ziehen an Ecken, die zur Geschichte West-Berlins gehören: ins Kranzler Eck mit seiner Rotunde und ins frühere Kempinski-Eck, wo bis 2023 das Reinhard's seine Stammgäste hatte. Außerdem gibt es ein Hotelrestaurant mit Kamin, eine Brunch- und Weinbar und Bagels nach New Yorker Art. Wir stellen fünf spannende Neueröffnungen vor.

Lilith: Ein Frühstück, das länger dauern darf

Viele Brunch-Cafés in Berlin setzen auf helles Holz, weiße Wände und Chrom. Das Lilith in der Fasanenstraße macht es anders. Seit dem 18. September sitzt man hier in einem edlen Raum, in dem tiefes Rot den Ton angibt. Das wirkt elegant und ein wenig geheimnisvoll, fast ein bisschen vampirisch. Und es passt zur Jahreszeit: Wenn es draußen grau und nass ist, bleibt man hier gern etwas länger sitzen.



Gebruncht wird nämlich den ganzen Tag über, außer montags. Dazu gibt es verschiedene Sauerteigbrote, Bowls und Pancakes. Die Spezialität des Hauses ist der Steak-Toast. Außerdem stehen Spezialitätenkaffee, Matcha und Patisserie auf der Karte.

Zustimmung wird geprüft...

Lilith. Fasanenstraße 42, 10719 Berlin. Dienstag bis Sonntag, 10–18 Uhr. Mehr Informationen unter lilithberlin.de

Flaneur: Eine Brasserie im früheren Kempinski-Eck

Am Kurfürstendamm 27 wird seit mehr als hundert Jahren gegessen. 1918 eröffnete hier Richard Unger, der Schwiegersohn von Berthold Kempinski, ein Restaurant, in dem später auch Albert Einstein und Marlene Dietrich zu Gast waren. Im Grill des Nachkriegshotels von 1952 aßen John F. Kennedy und Alfred Hitchcock. Zuletzt befand sich das Reinhard's bis 2023 an der Ecke.

Wo einst Albert Einstein und Marlene Dietrich speisten, serviert das Flaneur heute Austern, Steak au Poivre und Wiener Schnitzel. © Flaneur

Seit dem 9. Oktober gehört die Ecke zum Flaneur, der neuen Brasserie im Hotel Bristol. Die Küche ist europäisch, mit französischer Basis und Berliner Akzenten. Küchenchef ist Catalin Ghinea. Der 35-Jährige wuchs in Bukarest auf und ging mit 19 Jahren nach London und später nach New York, wo er im Eleven Madison Park kochte. Seit fast neun Jahren lebt er in Berlin und steht jetzt im Flaneur am Herd.



Auf der Karte stehen Brasserie-Klassiker, wie man sie aus Paris kennt: Gillardeau-Austern, Salade Niçoise, Fasan au Vin mit Kartoffelpüree oder Steak au Poivre mit grüner Pfefferjus und Pommes frites.



Dazwischen finden sich Gerichte aus Wien und dem deutschsprachigen Raum, etwa Wiener Schnitzel mit Kartoffel- und Gurkensalat oder Quarkknödel mit Salbei und Lauch. Wer sich etwas gönnen möchte, bestellt zur Burrata zehn Gramm Beluga-Kaviar dazu.

Französische Brasserie trifft Wiener Küche: Im Flaneur stehen Fasan au Vin und Quarkknödel gemeinsam auf der Karte. © Steffen Sinzinger

Flaneur – European Brasserie im Hotel Bristol. Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin. Täglich Frühstück 6.30–10.30 Uhr, Brasserie täglich 11.30–21.30 Uhr. Mehr Informationen unter flaneurbrasserie.com

New York Bagel Bar: Bagels aus Hamburg, jetzt auch in Charlottenburg

Die Idee hatten die Gründerinnen 2017 in Manhattan. Pia Westphal und Laura Nahe verbrachten damals ein Auslandssemester in New York. Mehrmals in der Woche holten sie sich einen Bagel im Laden neben ihrem Wohnhaus im Financial District: einen Everything Bagel mit Frühlingszwiebel-Frischkäse, Tomate und Avocado. Zurück in Hamburg fanden sie nichts Vergleichbares. Zusammen mit René Westphal und Johnny Conrad eröffneten sie schließlich 2021 den ersten Laden.

Seit dem 28. Oktober belegt die New York Bagel Bar ihre Bagels auch in der Uhlandstraße, nur wenige Schritte vom Kurfürstendamm entfernt. © New York Bagel Bar

Inzwischen gibt es die New York Bagel Bar mehrmals in Hamburg und seit letztem Dezember auch in Berlin am Rosenthaler Platz. Seit dem 28. Oktober gibt es nun einen zweiten Laden, diesmal in Charlottenburg.

Die Bagel-Spezialitäten auf der Karte sind nach Stadtteilen von New York benannt. Den „Upper East Side“ gibt es mit Räucherlachs, roten Zwiebeln und Dill-Senf-Soße, den „Meatpacking“ mit Pastrami, Cheddar und sauren Gurken.



Wer einen Extrawunsch hat, kann sich seinen Bagel auch ganz einfach selbst zusammenstellen.

Lachs, Pastrami oder Falafel: Die Bagel-Spezialitäten sind nach New Yorker Stadtteilen benannt. © New York Bagel Bar

New York Bagel Bar. Uhlandstraße 32, 10719 Berlin. Mehr Informationen unter newyorkbagelbar.com

Charlotte's: Königsberger Klopse am Kamin

Ein paar Schritte vom Ku'damm entfernt hat das Hotel The Hoxton sein Restaurant neu aufgestellt. Seit Ende Oktober heißt es Charlotte's und liegt im Wintergarten. In der Lobby stehen Mid-Century-Möbel, an den Wänden hängt Kunst mit Anklängen an das Bauhaus. Dort sitzt man rund um einen Kamin.

Zustimmung wird geprüft...

Die Küche nimmt deutsche Klassiker als Ausgangspunkt: Königsberger Klopse, vegetarische Maultaschen, Currywurst. Zum Teilen gibt es Würste einer Berliner Metzgerei mit saisonalem Gemüse oder einen norddeutschen Krabbencocktail. Zum Nachtisch kommt warmer Schokoladenkuchen mit Birnenragout und Vanilleeis oder Apfelstrudel auf den Tisch.



Am frühen Abend wird es im Charlotte's gesellig. Zwischen 17 und 19 Uhr gibt es täglich Sekt mit Kroketten. Sonntags bis donnerstags bekommt man dann außerdem zwei Cocktails zum Preis von einem. Der Hauscocktail „Charlotte's Choice“ ist eine Variante des klassischen Martinez mit Monkey 47 Gin, Belsazar Vermouth, Edelkirsch und Kardamom-Bitter.

Zustimmung wird geprüft...

Charlotte's im The Hoxton. Meinekestraße 18–19, 10719 Berlin. Frühstück täglich 7–11 Uhr, Küche täglich 12–22.30 Uhr, Bar bis 23.30 Uhr. Mehr Informationen unter thehoxton.com

Circolo Popolare: Pasta und Pizza in der Kranzler-Rotunde

Diese Adresse steht noch vor der Eröffnung, Tische kann man aber schon reservieren. Am Freitag, 20. November, eröffnet Big Squadra das Circolo Popolare im Kranzler Eck. Big Squadra ist der deutsche Ableger der Big Mamma Group. Nach dem Coccodrillo und dem Pamela am Gendarmenmarkt ist es das dritte Berliner Restaurant der Gruppe. Gleichnamige Lokale gibt es bereits in London und Barcelona.

Die Rotunde des früheren Café Kranzler wurde in den 1950er-Jahren wiederaufgebaut und gehört zu den bekanntesten Ansichten West-Berlins. Die geschwungene Marmortreppe und die rot-weißen Markisen bleiben erhalten. Drinnen soll es dagegen bunt werden: Tausende Lichterketten und Fundstücke aus ganz Italien sollen den Speisesaal schmücken.

Zustimmung wird geprüft...

Circolo Popolare. Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin. Eröffnung am 20. November 2026, Tische können schon über die Website reserviert werden. Mehr Informationen unter circolopopolare.com

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema