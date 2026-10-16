Charly Hübner dreht auf Rügen: Immer mehr Berliner fallen über seine ostdeutsche Heimat her

Im Film „Nobbi im Nebel“, der derzeit auf Rügen gedreht wird, spielt Charly Hübner einen Handwerker in Finanznöten. Auch die Hauptstadt Berlin übernimmt eine wichtige Rolle in der TV-Produktion.

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Auf Rügen und in Berlin entsteht derzeit die TV-Produktion „Nobbi im Nebel“ – mit vielen Komparsen von der Insel. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Rüganer Nobbi, gespielt von Charly Hübner.



Nobbi findet in einer Scheune ein altes Bild. Als der Verdacht aufkommt, es könnte sich um ein Gemälde von Caspar David Friedrich handeln, lässt sich der eigentlich so genügsame Handwerker dazu hinreißen, zu träumen – denn bei ihm läuft es nicht gut.

Die Bandscheibe zwickt, immer mehr Berliner fallen über seine Heimat Rügen her, und als seine Mutter stirbt, droht ihn die Beerdigung auch noch finanziell zu ruinieren.

Charly Hübner als Nobbi © Heiner L. Beisert/ZDF

Seine einzige Hoffnung ist das Ölgemälde. Um es schätzen zu lassen, muss er sich in die verhasste Hauptstadt begeben. Mit einem möglicherweise millionenschweren Bild im Besitz würde sich für Nobbi ein anderes Leben eröffnen.

Mehr als die Hälfte des Films spielt auf der Insel Rügen

„Nobbi im Nebel“, so der Arbeitstitel, wird noch bis Anfang November an der Ostsee und in der Hauptstadt gedreht, wie das ZDF mitteilt. Die TV-Koproduktion kommt aus der Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“. Lucas Thiem schrieb das Drehbuch, nach dem er auch Regie führt.

In weiteren Rollen spielen Marlene Burow, Anja Schneider, Michael Epp, Peter Schneider und weitere.

„Nobbi im Nebel“ wird in Koproduktion mit der Rostocker Von Anfang Anders Filmproduktion und mit Unterstützung der MV Filmförderung im Rahmen des Fifty-Fifty Abkommens produziert. Mehr als die Hälfte des Films spielt und wird auf der Insel Rügen gedreht, auch ein Großteil der Crew stammt aus Mecklenburg-Vorpommern.

Zustimmung wird geprüft...

So wie auch Charly Hübner, der spätestens seit dem Rostocker „Polizeiruf 110“ zu den beliebtesten Schauspielern des Landes gehört. Geboren wurde er 1972 in Neustrelitz, wuchs in Carwitz in der Nähe von Feldberg an der Mecklenburgischen Seenplatte auf.

Glückliche Kindheit an der Mecklenburgischen Seenplatte

Hübner bezeichnete sich in einem Interview rückblickend als „glückliches Kind vom Land mit Wäldern zum Spielen und den schönsten Seen überhaupt.“

In Neustrelitz besuchte der 1,92 Meter große Hübner das Gymnasium, musste wegen eines zu schnell gewachsenen Herzens den Traum von einer Sportlerkarriere aufgeben. Nach dem Abitur arbeitete er zunächst am Landestheater in Neustrelitz als Schauspieleleve und Regieassistent. Ab 1993 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin, spielte zunächst am Theater, bevor er von der Bühne vor die Kamera wechselte.

2006 verschaffte ihm sein Auftritt im Oscar-prämierten Spielfilm „Das Leben der Anderen“ einen Karriereschub. Ab 2010 gab er zusammen mit Anneke Kim Sarnau das Ermittlerduo Bukow und König in den Rostocker „Polizeiruf“-Folgen. Nach seinem Weggang spielt seine Frau Lina Beckmann dort die Kommissarin.

Gemeinsam lebt das Paar heute in Hamburg – nachdem Charly Hübner zuvor lange in Berlin gewohnt hat.

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