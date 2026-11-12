Chef hat 540 Millionen Euro: Jetzt sollen Mitarbeiter mit Mindestlohn für sein Geschenk zahlen

Ein Lieferwagen des Gastronomie-Großhändlers Hanos: Das niederländische Familienunternehmen bittet seine rund 4000 Beschäftigten um Geld für ein Geschenk an Gründer Jan van der Horst. (Archivbild)

Erst ging es für die Belegschaft in den Freizeitpark. Ein paar Tage später kam eine E-Mail mit QR-Code. Er führte nicht zu Fotos vom Ausflug, sondern zu einer Spendenseite für den Firmengründer.



Der niederländische Gastronomie-Großhändler Hanos hat seine rund 4000 Beschäftigten gebeten, Geld für ein Geschenk an Jan van der Horst zu geben. Der 83-Jährige ist nach Schätzung des Wirtschaftsmagazins Quote rund 540 Millionen Euro schwer.

65 Millionen Euro Plus in einem Jahr

Wie groß der Abstand zwischen Chef und Belegschaft ist, zeigt eine einfache Rechnung. Das Vermögen von Van der Horst ist laut dem Magazin binnen eines Jahres um 13,7 Prozent gestiegen. Das sind rund 65 Millionen Euro.



Eine Vollzeitkraft zum niederländischen Mindestlohn kommt bei 40 Wochenstunden auf etwa 2600 Euro brutto im Monat. Für den Zuwachs dieses einen Jahres müsste sie mehr als 2000 Jahre arbeiten.

Spendenaufruf per QR-Code zum Firmenjubiläum

Anlass ist das 50-jährige Bestehen von Hanos. Im Aufruf, aus dem der Sender RTL Z zitiert, heißt es, man wolle Van der Horst und seiner Frau Ria im November „eine bleibende Erinnerung“ überreichen. Das geschehe „auf Wunsch vieler Kollegen“.



Gemeinsam sorge man für ein „unvergessliches, greifbares Geschenk von Format“. Die Spende ist freiwillig und anonym.



Publik gemacht hat die Aktion eine Mitarbeiterin auf TikTok. Laut der Zeitung „De Telegraaf“, die den Fall als Erste aufgriff, jobbt sie nebenbei bei Hanos zum Mindestlohn.

Mindestlohn in den Niederlanden: 14,99 Euro

Viele Hanos-Beschäftigte verdienen laut der Zeitung den gesetzlichen Mindestlohn. In den Niederlanden liegt er seit dem 1. Juli bei 14,99 Euro brutto pro Stunde. Das gilt allerdings erst ab 21 Jahren, 18-Jährige haben nur Anspruch auf 7,50 Euro.



Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Mindestlohn bei 13,90 Euro, im Januar steigt er auf 14,60 Euro.

Gewerkschaft FNV: „Eine Schande“

Der niederländische Gewerkschaftsbund FNV reagierte scharf. Wer ein solches Vermögen habe, für den sei es eine Schande, so etwas von gering bezahlten Menschen zu verlangen, zitiert das Magazin die Gewerkschaft.



Die TikTok-Mitarbeiterin hält Protest für angebrachter als ein Geschenk. Eigentlich müsse der Chef das Portemonnaie für die Leute zücken, die die Arbeit machen, sagte sie laut einem Bericht dem Sender.

Hanos: „Interne Angelegenheit“

Das Unternehmen gibt sich wortkarg. Man betrachte das als interne Angelegenheit des Familienunternehmens, teilte Hanos dem Sender mit.



Zur Einordnung gehört: Der Aufruf stammt aus der Personalabteilung. Ob Van der Horst von der geplanten Überraschung überhaupt wusste, ist offen. Darauf weisen in den sozialen Netzwerken auch einige Nutzer hin.

Wer ist Hanos-Gründer Jan van der Horst?

Van der Horst eröffnete 1975 seinen ersten Großhandel im niederländischen Apeldoorn. Heute betreibt Hanos laut der Wettbewerbsbehörde ACM 23 Standorte, davon 20 in den Niederlanden und drei in Belgien.



Das Unternehmen kauft weiter zu. Allein 2026 hat die Behörde mehrere Übernahmen genehmigt, zuletzt im Oktober die des Großhändlers De Groep.



Die Öffentlichkeit meidet der Gründer. Vor Jahren ließ er die Redaktion des Magazins über eine Anwaltskanzlei auffordern, nicht in seinem Privatleben zu „wühlen“. Jetzt steht er wegen eines Geschenks im Rampenlicht, das er womöglich nie bestellt hat.

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