Chefs, aufgepasst: Am Donnerstag fehlen auffällig viele Mitarbeiter. Der Grund heißt GTA 6

GTA 6 erscheint am 19. November: Laut Personio liegen die Urlaubsanträge für den Starttag 38 Prozent über dem Schnitt. Was Arbeitnehmer wissen müssen.

GTA 6 erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Viele Fans haben sich für den Starttag Urlaub genommen. (Symbolfoto)

Kommenden Donnerstag haben in Deutschland erstaunlich viele Menschen einen „wichtigen privaten Termin“. Er beginnt um Mitternacht, findet auf dem Sofa statt und heißt „Grand Theft Auto 6“.



Am 19. November erscheint das wohl meisterwartete Videospiel des Jahrzehnts. In den Personalabteilungen ist es schon jetzt angekommen.

GTA 6 Urlaub: Die Zahlen sind eindeutig

Laut dem Personalsoftware-Anbieter Personio liegen die Urlaubsanträge für den Starttag 38 Prozent über dem mehrjährigen Durchschnitt, berichtet die Bild. Beim Freizeitausgleich für Überstunden beträgt das Plus demnach sogar 58 Prozent.



Wer also seit Wochen fleißig Überstunden sammelt, hat womöglich einen Plan.



Auch der Konkurrent Remote hat nachgezählt. Für den Starttag wurde 32 Prozent mehr Urlaub gebucht als für denselben Donnerstag im Vorjahr. Außerhalb der großen Ferienwochen hat in diesem Jahr kein Arbeitstag einen solchen Sprung hingelegt.



Etwa jede 170. Urlaubsnotiz nennt das Spiel sogar beim Namen. Ehrlichkeit am Arbeitsplatz gibt es also noch.

Generation Z ist kaum zu halten

Am heftigsten trifft es junge Männer der Generation Z. Bei ihnen soll das Plus laut dem Blatt bei 120 Prozent liegen. Italien meldet fast doppelt so viele Freinehmer wie üblich.



Ganz Deutschland legt trotzdem nicht den Stift nieder. Bei einer Umfrage des RND meldeten Otto, 1&1 und dm keine Auffälligkeiten. Die HR-Plattformen bilden eher junge, digitale Firmen ab – und dort sitzen die Gamer.

Darf der Chef Nein sagen?

Die gute Nachricht für alle Spieler: Den Grund muss niemand verraten. Ob Hochzeit, Umzug oder Vice City, das geht den Arbeitgeber nichts an.



Laut Paragraf 7 des Bundesurlaubsgesetzes muss er Urlaubswünsche berücksichtigen. Ablehnen darf er nur bei dringenden betrieblichen Gründen. Oder wenn Kollegen zur selben Zeit frei wollen und sozial Vorrang haben.



Will die halbe IT-Abteilung gleichzeitig nach Vice City, muss also nicht jeder Antrag durchgehen.

Diese Abkürzungen gehen schief

Wer abgelehnt wurde, sollte sich nicht einfach selbst freigeben. Das kann eine Abmahnung bringen, im Ernstfall die Kündigung. Eine vorgetäuschte Krankmeldung ist noch riskanter.



Auch Freizeitausgleich ist kein Urlaub. Wann Überstunden abgebaut werden, regeln meist Arbeitsvertrag, Tarif oder Betriebsvereinbarung. Ein Recht auf unbezahlten Urlaub gibt es grundsätzlich nicht.

13 Jahre Wartezeit

Der Vorgänger GTA 5 erschien 2013 und wurde mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Seitdem warten Fans auf den Nachfolger, zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.



Wer vorbestellt hat, kann vorab herunterladen und um Mitternacht loslegen. Dann bleibt nur eine Frage, die kein Arbeitsrecht klärt: Wie erklärt man am Freitag die Augenringe?