Lautstark an der Seitenlinie: Chemnitz-Trainer Benjamin Duda hat mit dem CFC einen starken Herbst hinter sich, nach dem 0:4 gegen Greifswald aber auch eine Delle.

Man kommt kaum umhin, schon jetzt an die Adventszeit zu denken. Vor allem im und rund ums Erzgebirge gehen bereits manche Lichterketten an. Noch sind die Raachermännel nicht angezündet, aber der eine oder andere Schwibbogen steht schon bereit.



So auch ein ganz besonderer. Einer mit der Jahreszahl 1966 im Sperrholz und den beiden Emblemen zweier Fußballvereine, die eigentlich nur einer sind.



Auf der einen Seite steht das FCK für FC Karl-Marx-Stadt, vor sechs Jahrzehnten aus dem Sportclub (SC) ausgegliedert, auf der anderen CFC für Chemnitzer FC.

Ein Stück Vereinsgeschichte zu Weihnachten

Junge wie Alte werden ansprechen, so diese Werbung: „Es zieht ein Stück Vereinsgeschichte in eure Weihnachtsdekoration ein.“ Für diejenigen, die einen solchen Schwibbogen aus dem Fanshop erworben haben, kann das Fest kommen.



Es kann für die Anhänger des CFC sowieso kommen. Denn der zu Ende gehende Herbst ist einer, mit dem sie kaum rechnen konnten.



Ging es in der Regionalliga Nordost zu Saisonbeginn darum, wer zum engeren Kreis der Aufstiegsfavoriten zu zählen sei, dann war ihr Verein eher nicht darunter.



Zu sehr noch waren die Himmelblauen in ihrer jüngeren Vergangenheit gefangen, die den verwegenen Gedanken daran, mal wieder in einer höheren Liga zu spielen, verbietet. Viel zu schmal war der Grat, auf dem sie seit 2020, seit ihrem Abstieg aus der 3. Liga, wanderten. Aber unverhofft kommt oft.

Insolvenzverfahren: Als der Chemnitzer FC vor dem Aus stand

Trotzdem ist es fast ein Wunder, was rund um das Stadion an der Gellertstraße gerade passiert. Ein Blick zurück nämlich mag Schauder wecken.



Sechs Jahre erst ist es her, dass der Verein, der 1967 mit Dieter Erler, Eberhard Vogel, Fritz Feister und Rolf Steinmann mit dem DDR-Meistertitel seinen einzigen großen Erfolg gefeiert hatte, mit Rico Steinmann und Michael Ballack später zwei klasse Mittelfeldspieler entwickelte, ins sportliche Koma gefallen war.



Den Sachsen hing ein Insolvenzverfahren an, zu dessen Beginn Insolvenzverwalter Klaus Siemon „den Glauben an den Fortbestand des CFC in Frage gestellt“ hat. In aller Schnelle, innerhalb weniger Wochen, mussten sie 450.000 Euro aufbringen. Ansonsten, so das Horrorszenario, „drohe die Einstellung des Verfahrens wegen fehlender Masse und somit das Ende des Chemnitzer FC“.

Im Gegensatz dazu ist das, was das Team um Trainer Benjamin Duda bisher in diesem Spieljahr geleistet hat, mehr als nur eine kleine Auferstehung.



Nicht die Platzierungen nach dem Abstieg aus Liga 3 waren für viele die Enttäuschung, denn die schlechteste war Rang 9. Die Rückstände auf den Ersten aber hatten es in sich.



Von zehn Punkten nach der Saison 2021/22 auf den BFC Dynamo bis zu 26 Punkten zwei Jahre später auf Energie Cottbus waren es immer viele. Für manchen Geschmack zu viele. Zuletzt war der 1. FC Lok Leipzig gleichfalls satte 21 Punkte voran.

Sieg gegen Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt: Der CFC ist wieder oben dran

Anders, ganz anders das Bild, das sich ein Spiel vor der Winterpause, dem am Sonnabend bei Schlusslicht FSV Luckenwalde, bietet: Platz 2 in Schlagdistanz zu Rot-Weiß Erfurt.



Dazu die Gewissheit, im Heimspiel dem Tabellenführer mit 3:1 die einzige Niederlage beigebracht zu haben. 13.105 Zuschauer gaben der Partie eine derart prächtige Kulisse, die manches Zweitligaspiel nicht hat.



Für zwei Spieltage lagen die Chemnitzer plötzlich wieder selbst an der Spitze, nachdem sie dort bereits zu Beginn des Spieljahres zweimal platziert waren.

Zudem konnten sie mit der mit Abstand stabilsten Abwehr punkten: Zwei Gegentore waren es nach sechs Spielen, drei nach acht und sechs nach zwölf.



Rekordverdächtig, was Schlussmann David Richter und seine Vorderleute da geleistet haben. Auch zeigen die Chemnitzer, dass Erfahrung ein entscheidender Trumpf sein kann.



Zwar ist der Keeper „erst“ 27 Jahre alt, aber Kapitän Andreas Geipl mit seinen 34 und Jan Löhmannsröben mit seinen 35 Jahren zeigen, dass auch auf die Alten Verlass ist.

0:4 gegen Greifswald: Die Delle beim Chemnitzer FC

Trotzdem wähnen sie sich derzeit in einem Loch. Zumindest ist es eine Delle. Bereits das kribbelige 4:3 in Berlin bei Aufsteiger Tasmania offenbarte zuvor nicht gekannte Schwächen.



„Wenn du zweimal mit zwei Toren führst, es aber nicht schaffst, das Spiel seriös zu gestalten, gibt es Redebedarf“, machte Trainer Duda seinem Ärger Luft. Sein Fazit damals: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“



Tom Baumgart, mit fünf Ligatreffern nach Jonas Marx (7) der zweitbeste CFC-Schütze, mahnte seine Mitspieler: „Es ist die Kunst, gerade auch diese Spiele zu gewinnen, wenn es auf dem Platz unangenehm und hitzig wird und die Stimmung hochkocht.“



Ganz und gar unangenehm wurde es danach nicht irgendwo, sondern zu Hause gegen Greifswald. Kaum zu glauben nach der sehenswerten Serie bis dahin. Am Ende stand auf der Anzeigetafel das: 0:4!



Dieser Hammer stellte selbst die Heimniederlagen im September gegen Babelsberg (0:1) und im Oktober gegen die Zweite von Magdeburg (1:2) klar in den Schatten. Als „unerträglich“ und „kopflos“ beschrieb Duda den Auftritt.

Landespokal in Eilenburg: Duda baut auf sechs Positionen um

Manchem schwante danach nichts Gutes für das Achtelfinale im Landespokal in Eilenburg. Immerhin hatte der Oberligist in der Runde zuvor Drittliga-Absteiger und Pokalverteidiger Erzgebirge Aue mit 3:2 aus dem Wettbewerb geschossen.



Auch die Chemnitzer taten sich lange Zeit schwer. Eine Glanzleistung war es nicht, ein Treffer von Tom Baumgart und ein Eigentor von Sebastian Griebsch reichten aber zum 2:0 und zum Weiterkommen.



„Wir wollten im Pokal überwintern, das haben wir geschafft“, sagte Duda, „darüber freuen wir uns.“ Die Vorarbeit dazu hatte der Coach selbst geleistet. Sein mehr als deutliches Zeichen: Gegenüber dem Debakel gegen Greifswald hatte er sein Team auf sechs (!) Positionen verändert.



Nun wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Erst recht vorm Abschluss des Jahres in Luckenwalde. Sonst würde der Schwibbogen kurz vor dem Fest doch an Leuchtkraft verlieren.

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