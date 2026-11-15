Cherys Zukunftsvision: Warum Chinas Autobauer plötzlich Roboter und Flugtaxis entwickeln

Chinesische Automobilhersteller verfolgen eine für Europäer schwer verständliche Strategie: Statt ihr Angebot in verschiedene Baureihen aufzuteilen, gründen sie eigenständige Marken, um unterschiedliche Segmente abzudecken. Chery, im kommenden Jahr auch auf deutschen Straßen unterwegs, hat sein Angebot in neun Marken verteilt. Die Modellreihen Omoda und Jaecoo sind bereits mit einem eigenen Händlernetz in Deutschland vertreten.



Für europäische Kunden ist das durchaus verwirrend. Chery-Vorstand Guibing Zhang verteidigt die Strategie selbstbewusst mit Verweis auf Volkswagen, wo ebenfalls zehn Marken unter einem Dach vereint sind. Dabei übersieht er allerdings, dass viele davon auf eine lange eigenständige Geschichte zurückblicken.