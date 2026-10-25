China auf der Überholspur: Was bedeutet das für den Systemvergleich?

Demokratie ist weder Bedingung noch Garant von Fortschritt und Innovation. Freiheit und Meritokratie sind die Voraussetzungen. Unsere Serie „China verstehen“.

Das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gehörte ganz den westlichen Demokratien. Ihrem Selbstverständnis nach hatten sie nicht nur den Kalten Krieg gewonnen. Das aufgehende Internet-Zeitalter bewies zudem, dass Fortschritt und Innovation nur in pluralistischen Gesellschaften mit Rede-, Meinungs- und Denkfreiheit gedeihen können.