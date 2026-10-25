China

China auf der Überholspur: Was bedeutet das für den Systemvergleich?

Demokratie ist weder Bedingung noch Garant von Fortschritt und Innovation. Freiheit und Meritokratie sind die Voraussetzungen. Unsere Serie „China verstehen“.

Foto von Autor/Autorin: Thomas Fasbender
Thomas Fasbender
6 Min
Solarthermisches 100-MW-Kraftwerk mit Strahlungsbündelung in Jiuquan, Nordwest-China

Solarthermisches 100-MW-Kraftwerk mit Strahlungsbündelung in Jiuquan, Nordwest-China

© -/AFP

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Das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gehörte ganz den westlichen Demokratien. Ihrem Selbstverständnis nach hatten sie nicht nur den Kalten Krieg gewonnen. Das aufgehende Internet-Zeitalter bewies zudem, dass Fortschritt und Innovation nur in pluralistischen Gesellschaften mit Rede-, Meinungs- und Denkfreiheit gedeihen können.

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