China steigert Waffenexporte nach Afrika: Der Westen verliert Einfluss

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China baut sein strategisches Geschäft mit afrikanischen Streitkräften aus. Neben Gewehren, Lastwagen und gepanzerten Fahrzeugen liefert Peking zunehmend Kampfdrohnen, Radare und moderne Flugabwehr. Besonders in Westafrika wächst der Einfluss chinesischer Rüstungskonzerne. Frankreich, Großbritannien, Italien und andere westliche Anbieter verlieren hingegen an Boden.

Die Zahlen zeigen einen deutlichen Wandel. Nach Berichten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (Sipri) entfielen 2021 bis 2025 rund 17 Prozent der Importe schwerer Waffen nach Afrika auf China. Damit lag die Volksrepublik noch hinter den USA mit 19 Prozent, aber vor Russland mit 15 Prozent und Frankreich mit 8,3 Prozent. In Subsahara-Afrika ist China bereits der größte Lieferant: 22 Prozent der erfassten Großwaffenimporte stammten von dort. Russland kam auf zwölf, die Türkei auf elf Prozent. China belieferte in diesem Zeitraum 23 Staaten südlich der Sahara.

Ein Blick auf die längerfristige Entwicklung zeigt, wie stark China seine Position auf dem afrikanischen Rüstungsmarkt ausgebaut hat. Lag der chinesische Anteil an den Waffenimporten des Kontinents im Zeitraum 2015 bis 2019 noch bei 13 Prozent, stieg er bis 2020–2024 auf 18 Prozent.

Weltweit ist China der fünftgrößte Waffenexporteur mit 5,6 Prozent Anteil an den globalen Großwaffenexporten (nach den USA, Frankreich, Russland und Deutschland). Gegenüber 2016 bis 2020 stiegen diese um elf Prozent. Afrika erhielt 13 Prozent der chinesischen Exporte, Asien und Ozeanien 77 Prozent. Allein auf Pakistan entfielen 61 Prozent. Sipri misst das Volumen großer konventioneller Waffen, nicht den finanziellen Wert sämtlicher Rüstungsgeschäfte.

Was China nach Afrika liefert und wohin

Das Angebot reicht von gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und Mehrfachraketenwerfern bis zu bewaffneten Drohnen und Flugabwehr. In Mali identifizierte die britische Plattform für sicherheitspolitische Analysen Janes vier Fahrzeuge in einem Militärkonvoi höchstwahrscheinlich als chinesische Yitian-L-Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme von Norinco. Auch chinesische BeiBen-Lastwagen waren zu sehen.

Auch Burkina Faso setzt auf chinesische Technik. Ein am 1. September 2026 veröffentlichtes Video der Präsidentschaft zeigte ein mobiles Radar und einen Raketenwerfer. Janes identifizierte das System als chinesischen Sky Dragon 30. Daneben präsentierte das Land chinesische Artillerie und Mehrfachraketenwerfer.

Auch am Golf von Guinea wächst Chinas Präsenz. Die Elfenbeinküste unterzeichnete 2024 einen Vertrag mit CATIC über moderne Luftfahrtsysteme und bestätigte im August 2026 mindestens zwei chinesische Wing-Loong-II-Drohnen. Sie dienen der Aufklärung und können bewaffnet werden. Nigeria nutzt den Typ ebenfalls. Laut US-Kongressforschungsdienst haben auch die Demokratische Republik Kongo und Sudan chinesische Militärdrohnen beschafft. In Nordafrika nutzen auch Algerien und Ägypten chinesische Drohnen.

Warum afrikanische Staaten China wählen

Für viele Regierungen zählen vor allem Preis, schnelle Lieferungen und weniger politische Auflagen. Das Londoner International Institute for Strategic Studies (IISS) beschrieb chinesische Waffen 2024 als vergleichsweise günstig und schnell verfügbar. Hinzu kommen Wartung, Ersatzteile, Ausbildung und Finanzierung. Wer ein System samt Betreuung aus einer Hand bezieht, bindet seine Streitkräfte langfristig an den Lieferanten.

Der politische Wandel im Sahel verstärkt den Trend. Mali, Burkina Faso und Niger haben die militärische Zusammenarbeit mit Frankreich beendet oder stark zurückgefahren und suchen neue Partner. Neben Russland kann China diese Lücke nutzen, ohne selbst eine Militärpräsenz wie westliche Staaten zuvor aufzubauen. Zugleich kaufen afrikanische Staaten auch in der Türkei, den USA und Europa. Sie wollen damit eine Abhängigkeit von einem Anbieter vermeiden.

Der Vorstoß Pekings ist nicht überraschend. Nach Krediten, Stipendien für Eliten und infrastrukturellen Großprojekten sichert sich China strategisch wichtige Marktanteile beim Militär. Vor allem in Subsahara- und Westafrika wird China zum zentralen Rüstungspartner. Über Wartung, Ausbildung und Folgeaufträge wächst auch der politische Einfluss. Damit erfährt gleichzeitig Paris einen weiteren Rückschlag in der Region.

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