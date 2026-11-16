China bestätigt Dreiertreffen zwischen Xi, Trump und Putin

Chinas Präsident Xi Jinping empfängt am Donnerstag US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zu einem Dreiertreffen in Shenzhen. Worum könnte es gehen?

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Chinas Präsident Xi Jinping wird am Donnerstag in Shenzhen mit US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Das chinesische Außenministerium bestätigte das geplante Dreiertreffen am Montag. Es soll laut AFP am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stattfinden.



Das Weiße Haus hatte das Treffen laut dem Bericht bereits am Freitag angekündigt, der Kreml bestätigte Putins Teilnahme am Samstag. Das chinesische Außenministerium machte zunächst keine Angaben zu möglichen Gesprächsthemen.

Atomare Abrüstung

Trump will bei dem Gipfel nach Angaben eines hochrangigen US-Vertreters, über die die Nachrichtenagentur AP berichtete, über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen. Das Thema Ukraine-Krieg wolle er demnach eher meiden. Konkrete Vereinbarungen zur nuklearen Abrüstung werden laut dem US-Vertreter nicht erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte laut AP die Sorge geäußert, dass das Dreiertreffen als Plattform für Gespräche über eine mögliche Vereinbarung zum Ukraine-Krieg dienen könnte, ohne die Ukraine einzubeziehen.

Vertrag lief aus

Hintergrund der Gespräche über Atomwaffen ist auch das Auslaufen des New-START-Vertrags zwischen den USA und Russland im Februar. Das Abkommen hatte die strategischen Atomwaffenarsenale beider Länder begrenzt. Mit seinem Ende entfielen laut AP erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert entsprechende Obergrenzen. Trump hatte eine russische Forderung nach einer Verlängerung um ein Jahr abgelehnt und stattdessen einen neuen, modernisierten Vertrag unter Einbeziehung Chinas gefordert.

Peking hat bislang wenig Interesse an einem Abkommen zur Begrenzung seiner Atomwaffenbestände gezeigt und fordert laut AFP, dass zunächst Washington und Moskau ihre deutlich größeren Arsenale reduzieren. Nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums verfügt China über mehr als 600 Atomsprengköpfe, wie AP berichtet. Die Arsenale der USA und Russlands umfassen laut Schätzungen demnach jeweils mehr als 5000 Sprengköpfe. (mit AFP)

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