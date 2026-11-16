Pekings trojanisches Pferd: Wie China sich im Hinterhof der USA Einfluss kauft

Chinas Handel mit Lateinamerika erreicht Rekordwerte. Politisch stehen Kuba und Nicaragua eng an Pekings Seite. In Kuba soll China Abhörstationen betreiben.

Chinas Präsident Xi Jinping und die damalige peruanische Präsidentin Dina Boluarte reichten sich in Lima die Hand. Von dort aus nahmen beide per Videoschalte an der Eröffnung des Hafens von Chancay teil.

China treibt inzwischen jedes Jahr Handel mit Lateinamerika im Wert von mehr als einer halben Billion US-Dollar. In heiklen politischen Fragen stellen sich jedoch nur wenige Regierungen konsequent auf Pekings Seite.

Der chinesische Zoll erfasste 2025 einen Warenhandel mit Lateinamerika und der Karibik im Wert von rund 549 Milliarden US-Dollar. Das waren 5,9 Prozent mehr als der Rekordwert von 518,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Chinas Präsident Xi Jinping sagte im Mai 2025 auf dem China-CELAC-Forum, das Handelsvolumen habe sich seit der Jahrhundertwende mehr als vervierzigfacht. Zusätzlich bot er eine Kreditlinie über 66 Milliarden Yuan (9,9 Milliarden US-Dollar) an.

Der Handel verschafft Peking in ganz Südamerika Einfluss. Politische Gefolgschaft ergibt sich daraus jedoch nicht automatisch. Washingtons Intervention in Venezuela im Januar zeigte, dass die USA in ihrer eigenen Hemisphäre bereit sind, Gewalt einzusetzen. Die Regierungen der Region müssen nun abwägen, welchen Preis sie für offene Beziehungen zu China zahlen könnten.

Ein Kunde, kein Kreditgeber

Die Beziehungen beruhen auf Rohstoffen. Perus Handel mit China stieg von 6,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2009 auf 50,4 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Am 1. November trat ein modernisiertes Freihandelsabkommen in Kraft. Über den von China gebauten Hafen in Chancay wurden auf der Route nach Shanghai bereits Waren im Wert von 599 Millionen US-Dollar befördert. Der Warenverkehr läuft auch in die andere Richtung. Brasilien importierte in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 insgesamt 288.000 chinesische Fahrzeuge.

Das Importtempo war damit doppelt so hoch wie im Vorjahr. China nahm 2024 rund 13 Prozent der Exporte der Region ab und lieferte 22 Prozent ihrer Importe. Das Handelsdefizit der Region gegenüber China erreichte mit 1,4 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts einen Rekordwert, wie das Global Development Policy Center der Boston University angibt.

Die China Development Bank (CDB) und die China Exim Bank vergaben zwischen 2019 und 2023 im Schnitt Kredite von etwas mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr an die Region. Im Jahr 2010 hatte allein die CDB fast 25 Milliarden US-Dollar verliehen. Das geht aus einem Bericht des Inter-American Dialogue und des Global Development Policy Center der Boston University hervor. Auf Venezuela entfielen 49 Prozent aller Kredite, die die beiden Banken zwischen 2005 und 2023 an die Region vergaben.

Seit US-Streitkräfte am 3. Januar Nicolás Maduro festnahmen, ist ein von den USA unterstütztes Unternehmen für die Übernahme von Ölfeldern vorgesehen, die zuvor von Sinopec, CNPC und China Concord Resources betrieben wurden. Nach Jahren der Finanzierung von Caracas muss sich Peking nun darauf einstellen, dass Washington in Venezuelas Ölsektor eine größere Rolle übernehmen könnte.

Wer auf Pekings Seite steht

Misst man die Unterstützung am Abstimmungsverhalten, an diplomatischer Anerkennung und an den Risiken, die Regierungen eingehen, ist die Liste kurz. Am deutlichsten zeigt sich das in Nicaragua. Seit 2021 hat die Regierung Ortega-Murillo Bergbauunternehmen mit chinesischem Kapital Rechte an rund einem Zehntel der Landesfläche eingeräumt. Nach Angaben der Umweltorganisation Fundación del Río handelt es sich um 1,28 Millionen Hektar, verteilt auf 84 Parzellen. Die Regierung ging so weit, auch Russlands Annexion von vier ukrainischen Regionen anzuerkennen. Der zweite Fall ist Kuba, wo Chinas Hilfe allerdings nur begrenzt etwas bewirkt. Chinas Exporte von Solartechnik auf die Insel gingen im ersten Halbjahr 2026 um drei Viertel zurück, während sich die Stromausfälle ausweiteten.

Container werden im chinesischen Hafen Nansha verladen. Eine direkte Schiffsroute verbindet ihn mit Chancay in Peru. © Imago

Ende 2007 hatte Taiwan noch zwölf diplomatische Partner in der Region. Heute sind es sieben, nachdem Panama, die Dominikanische Republik, El Salvador, Nicaragua und Honduras ihre diplomatische Anerkennung auf Peking verlagert haben. Honduras hat bei Taipeh jedoch weiterhin Zahlungsrückstände von 13,36 Milliarden Taiwan-Dollar (405 Millionen US-Dollar). Der neue Präsident Nasry Asfura sagte im Februar, er erwäge, die Beziehungen zu Taiwan wiederaufzunehmen.

Panama stieg 2025 aus Chinas Neuer Seidenstraße aus. Im Januar erklärte der Oberste Gerichtshof des Landes die Hafenkonzessionen eines Hongkonger Unternehmens an beiden Enden des Kanals für ungültig. Kolumbiens neuer Präsident plant, die Initiative ein Jahr nach dem Beitritt wieder zu verlassen. Selbst unter Brasiliens Präsident Lula, der im Oktober wiedergewählt wurde, ist das Land der Initiative nie beigetreten.

Die Abhörstationen

Die Hintertür, die Washington Sorgen bereitet, ist jedoch vor allem elektronischer Natur. Das Wall Street Journal berichtete 2023, China habe sich bereit erklärt, Kuba mehrere Milliarden US-Dollar für einen Abhörstandort zu zahlen. Im Juli 2024 veröffentlichte das Center for Strategic and International Studies Satellitenaufnahmen von modernisierten Anlagen zur Signalerfassung in Bejucal, Wajay, Calabazar und El Salao. Letzterer Standort liegt nahe der Bucht von Guantánamo. Laut US-Einschätzungen, die das Wall Street Journal im Mai 2026 zitierte, gab es in Kuba 18 Anlagen zur signalerfassenden Aufklärung. Drei davon wurden demnach von China betrieben.

Im November verhängte Washington Sanktionen gegen zwei chinesische Unternehmen, CEIEC und Beijing H&C Technologies, weil sie Militärtechnik an Havanna geliefert haben sollen.

Peking weist diese Vorwürfe regelmäßig zurück. Argentinien ist unterdessen vorsichtiger vorgegangen. Die argentinische Luftwaffe prüfte in diesem Jahr einen chinesischen Antrag auf Modernisierung der Bodenstation für Tiefraumkommunikation in Neuquén. Die Station wird seit 2018 von China Satellite Launch and Tracking Control General betrieben, einer mit der chinesischen Volksbefreiungsarmee verbundenen Einrichtung. Die Luftwaffe kam zu dem Schluss, dass die Technik den Empfang schwacher Signale und die Überwachung des Frequenzspektrums verbessern könnte. US-Diplomaten haben seither Verantwortliche in Neuquén wegen eines Netzwerkgeschäfts mit Huawei gewarnt. In der Organisation Amerikanischer Staaten warfen sie Peking zudem Cyberoperationen gegen Institutionen der Region vor. Chinas Botschaft in Panama bezeichnete den Vorwurf als verleumderisch.

Die Regeln aus der Ferne mitgestalten

Einfluss auf die Weltpolitik lässt sich günstiger gewinnen als Stützpunkte. Xi sagte zu, jedes Jahr 300 Mitglieder politischer Parteien aus den CELAC-Staaten nach China einzuladen. Er forderte die Region auf, „in internationalen und regionalen Angelegenheiten mit einer Stimme zu sprechen“. „Schikanen oder Hegemonismus führen nur zur Selbstisolierung“, sagte er. Die Bemerkung zielte klar auf Washingtons Zollkrieg.

Pekings Angebot kommt dort an, wo es die Regierungen nichts kostet. Linke wie rechte Regierungen verkaufen China Kupfer, Soja und Lithium, kaufen chinesische Autos und nehmen chinesisches Kapital für ihre Häfen an.

Nur wenige sind inzwischen bereit, US-Sanktionen zu riskieren, indem sie sich offen auf Chinas Seite stellen. Die beiden Länder, die das tun, standen bereits unter US-Sanktionen. Peking hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren für Lateinamerikas Handelsbilanzen unverzichtbar gemacht. Verlässliche politische Partner hat es dennoch nur wenige. Zugleich halten die Vorwürfe rund um Anlagen zur signalerfassenden Aufklärung die Sicherheitsbedenken wach.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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