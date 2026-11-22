China schickt einen Spitzenfunktionär seines Sicherheitsapparats nach Deutschland. Erst vor wenigen Tagen wies die chinesische Botschaft deutsche Spionagewarnungen scharf zurück.

Während deutsche Sicherheitsbehörden vor Spionageaktivitäten aus China warnen, schickt die Führung in Peking einen ihrer mächtigsten Sicherheitsfunktionäre zu Gesprächen nach Deutschland. Chen Wenqing, früherer Minister für Staatssicherheit und heutiges Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei, soll am sechsten hochrangigen deutsch-chinesischen Sicherheitsdialog teilnehmen. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage nach einem scharfen diplomatischen Schlagabtausch über chinesische Spionageaktivitäten in Deutschland.



Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtet, ist Chens Reise nach Deutschland und Österreich für den Zeitraum vom 22. bis 28. November vorgesehen. Das chinesische Außenministerium bestätigte den Besuch in einer eigenen Mitteilung.

Konkrete Angaben zu den deutschen Gesprächspartnern, dem Veranstaltungsort oder der Tagesordnung machte Peking zunächst nicht. Eine entsprechende Ankündigung der Bundesregierung mit weiteren Einzelheiten lag ebenfalls noch nicht vor.



Brisant ist der Besuch vor allem wegen Chens früherer Tätigkeit und seiner heutigen Machtstellung. Der chinesische Politiker leitete sechs Jahre lang den zivilen Auslandsgeheimdienst seines Landes. Inzwischen steht er an der Spitze jenes Parteigremiums, das die Arbeit von Polizei, Geheimdiensten und Justiz politisch beaufsichtigt.

Chen Wenqing: Ex-Geheimdienstchef gehört zum Machtapparat von Xi Jinping

Chen Wenqing ist innerhalb der chinesischen Führung kein gewöhnlicher Regierungsvertreter. Von November 2016 bis Oktober 2022 leitete er das Ministerium für Staatssicherheit, das unter anderem für die Auslandsaufklärung und Spionageabwehr zuständig ist. Im Oktober 2022 stieg Chen in das Politbüro der Kommunistischen Partei auf. Zugleich übernahm er die Führung der Zentralen Kommission für Politik und Recht.



Das mächtige Parteigremium beaufsichtigt unter anderem das Ministerium für Öffentliche Sicherheit, den zivilen Geheimdienst, die Justizverwaltung sowie wichtige Teile des chinesischen Justizsystems.



Chen gehört damit zu den wichtigsten Verantwortlichen für Chinas innere Sicherheit und den Nachrichtendienstapparat. Seine politische Stellung geht über die eines gewöhnlichen Ministers hinaus. Dass ausgerechnet ein früherer Geheimdienstchef die chinesische Delegation bei Sicherheitsgesprächen mit Deutschland repräsentieren soll, erhält angesichts der jüngsten Spionagevorwürfe zusätzliche Bedeutung.

Verfassungsschutz warnt vor China

Deutsche Sicherheitsbehörden werfen chinesischen Nachrichtendiensten seit Jahren vor, gezielt politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Informationen in Deutschland zu beschaffen. Im Verfassungsschutzbericht 2025, den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) Ende Juni 2026 vorstellte, werden Russland, China und der Iran als wichtigste Herkunftsstaaten ausländischer nachrichtendienstlicher Aktivitäten genannt.



Besonders im Fokus stehen dabei auch deutsche Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die an sicherheitsrelevanten Technologien arbeiten.

Wie konkret diese Gefahr nach Einschätzung deutscher Ermittler ist, zeigte sich am 20. Mai. Damals ließ die Bundesanwaltschaft in München zwei deutsche Staatsangehörige wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit für China festnehmen.



Nach Angaben des Generalbundesanwalts sollen die beiden Beschuldigten Kontakte zu Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen aufgebaut haben, um Informationen über militärisch nutzbare Hochtechnologien zu beschaffen.



Besonders interessierten sie sich demnach für Luft- und Raumfahrttechnik, Informatik sowie Künstliche Intelligenz.

Einigen Wissenschaftlern sollen sie unter falschen Angaben bezahlte Vorträge in China vermittelt haben. Statt vor einem zivilen Publikum sprachen diese nach Darstellung der Bundesanwaltschaft tatsächlich vor Vertretern staatlicher Rüstungsunternehmen.



Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gab es auch Maßnahmen gegen mögliche Zeugen in Berlin und Brandenburg. Für die beiden Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Chinesische Botschaft spricht von „böswilliger Verleumdung“

Peking weist die deutschen Spionagevorwürfe entschieden zurück. Erst am 11. November hatte die chinesische Botschaft in Berlin auf Aussagen des Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stephan Kramer reagiert.



Kramer hatte davor gewarnt, dass Führungskräfte deutscher Unternehmen gezielt ins Visier chinesischer Nachrichtendienste geraten könnten. Die chinesische Botschaft erklärte daraufhin, Kramers Aussagen entbehrten jeder Grundlage und seien eine „böswillige Verleumdung“.

China habe gegen diese Äußerungen bereits offiziell bei der deutschen Seite protestiert. Die Botschaft warf einzelnen deutschen Politikern vor, mit der angeblichen chinesischen Bedrohung Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen. Solche Vorwürfe beschädigten die Vertrauensbasis zwischen beiden Ländern und erschwerten die bilaterale Zusammenarbeit, erklärte die Sprecherin.



Bereits im Juli hatte die Botschaft den deutschen Verfassungsschutzbericht scharf kritisiert. Die darin enthaltenen Vorwürfe über chinesische Spionageaktivitäten seien haltlos und politisch motiviert.



Die Stellungnahmen verdeutlichen die erheblichen Differenzen, die den nun angekündigten Sicherheitsdialog begleiten.

Sicherheitsdialog mit China: Bereits 2023 traf Chen Vertreter der Bundesregierung

Allerdings handelt es sich bei dem bevorstehenden Besuch nicht um einen neuen Gesprächskanal zwischen Deutschland und China. Der hochrangige Sicherheitsdialog wurde 2017 eingerichtet. Chen Wenqing nahm bereits im September 2023 am vierten Treffen in Berlin teil. Damals gehörte unter anderem der damalige Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) zu seinen deutschen Gesprächspartnern.



Das fünfte Treffen fand am 4. November 2024 in der chinesischen Stadt Xi'an statt. Auch dort nahm Chen an der Eröffnung teil.

Nach Angaben der chinesischen Staatsmedien sprachen die Delegationen damals unter anderem über Terrorismusbekämpfung, Cyber- und Wirtschaftssicherheit, regionale Konflikte sowie organisierte grenzüberschreitende Kriminalität.

Beteiligt waren auf chinesischer Seite Vertreter mehrerer Ministerien, darunter des Ministeriums für Staatssicherheit. Auf deutscher Seite nahmen ebenfalls Vertreter des Bundeskanzleramts und weiterer Behörden teil.



Welche Themen beim sechsten Sicherheitsdialog behandelt werden sollen, ist bislang nicht öffentlich bestätigt. Auch konkrete Vereinbarungen wurden noch nicht angekündigt.

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