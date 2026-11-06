China-Frachter belieferte Russlands Arctic LNG 2: Jetzt setzt Norwegen ihn fest

Ein chinesischer Frachter lieferte Strommodule für das sanktionierte Gasprojekt Arctic LNG 2. Nun sitzt er in Norwegen fest – aber nicht wegen Sanktionen.

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Russlands Anlage Arctic LNG 2: Ein chinesischer Frachter lieferte Strommodule für das Projekt. Jetzt sitzt er in Norwegen fest.

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Norwegen hat einen chinesischen Schwerlastfrachter festgesetzt, der Ausrüstung für Russlands sanktioniertes Terminal Arctic LNG 2 geliefert hat. Das berichtet das Nachrichtenportal gCaptain unter Berufung auf die norwegische Schifffahrtsbehörde. Demnach sei es die erste bekannte Festsetzung eines chinesischen Schiffes in der Arktis, das mit der sogenannten russischen Schattenflotte in Verbindung steht.



Die „Ya Qing Hai Yang“ hatte laut dem Bericht zunächst vor schlechtem Wetter an der nordnorwegischen Küste Schutz gesucht. Bei einer Kontrolle entdeckten Inspektoren eine ungültige Flaggenregistrierung und fehlende vorgeschriebene Zertifikate.



Der Frachter hatte große Stromerzeugungsmodule aus China nach Russland transportiert. Solche Technik benötigt der Betreiber Novatek, um die Gasproduktion bei Arctic LNG 2 trotz westlicher Sanktionen auszubauen. Die norwegischen Behörden überprüften auch einen zweiten chinesischen Schwerlastfrachter. Dieser durfte jedoch trotz mehrerer Mängel weiterfahren.

Fehlende Schiffspapiere stoppen China-Frachter

Die norwegische Schifffahrtsbehörde kontrollierte die „Ya Qing Hai Yang“ am 13. Oktober im Andfjord nahe den Vesterålen-Inseln. Wegen fehlender gültiger Registrierung und Zertifikate sei das Schiff bis auf Weiteres festgesetzt worden, erklärte Behördensprecher Dag Inge Aarhus laut gCaptain.

Zum Zeitpunkt des Berichts vom 3. November lag der Frachter weiterhin vor den Inseln. Vor einer möglichen Freigabe muss er eine gültige Registrierung bei einem Flaggenstaat und die erforderlichen Zertifikate nachweisen. Erst danach können die Behörden ihre Kontrolle abschließen und über seine Weiterfahrt entscheiden. Ausschlaggebend für die Festsetzung waren nach Behördenangaben die Registrierungs- und Sicherheitsmängel, nicht der Sanktionsstatus.

Beim zweiten Schiff, der „Jian Yang Cheng He“, fanden die Inspektoren im Andfjord fünf Mängel. Dazu gehörten unzureichend geschützte heiße Oberflächen, mangelnde Ordnung an Bord und überarbeitungsbedürftige Unterlagen. Der Frachter verließ den Fjord laut gCaptain am 30. Oktober nach fast drei Wochen vor Anker, kehrte aber ungefähr zwölf Stunden später um. Norwegens militärisches Hauptquartier bestätigte, dass er erneut Schutz suchen durfte. Eine Sturmwarnung könnte zu seiner Rückkehr beigetragen haben.

Beide Schiffe waren dem Bericht zufolge im Sommer über die Nordostpassage aus China gekommen und später nahe Murmansk sowie an der norwegisch-russischen Seegrenze aufgetaucht.

China-Frachter lieferte Technik für Arctic LNG 2

Die „Ya Qing Hai Yang“ hatte die Stromerzeugungsmodule im Oktober 2024 unter ihrem früheren Namen „Ocean 28“ zum Terminal Utrenniy auf der russischen Gydan-Halbinsel gebracht. Das Terminal dient dem Projekt Arctic LNG 2. Die Technik stammte laut gCaptain vom chinesischen Anlagenbauer Wison New Energies.

Im Januar 2025 belegten die USA den Betreiber des Schiffes und verbundene Unternehmen mit Sanktionen. Der Frachter selbst wurde dem Bericht zufolge später auch auf die Sanktionsliste der EU gesetzt.

LNG-Tanker im Hafen (Symbolbild): China liefert Anlagentechnik für Russlands Gasprojekt Arctic LNG 2 – trotz westlicher Sanktionen. © Sergei Krasnouhov/imago

Die Stromversorgung gehört zu den Engpässen beim Ausbau von Arctic LNG 2. Im September berichtete die Berliner Zeitung über die sanktionierten Schwerlastschiffe „Glory“ und „Bright“, die weitere Strommodule in China geladen hatten. Der zweiten Produktionslinie fehlte nach dem damaligen Bericht noch ein Teil ihrer vorgesehenen Stromversorgung. Ihre Leistung war deshalb auf ungefähr die Hälfte der geplanten Jahreskapazität von 6,6 Millionen Tonnen Flüssigerdgas begrenzt.

Mit den zusätzlichen Modulen könnte Novatek die Produktion erhöhen. Ob die Linie anschließend ihre volle Leistung erreicht, blieb offen: Beim Hochfahren soll es auch technische Probleme gegeben haben. Bereits im Juli hatten Schwerlastfrachter andere Anlagenmodule aus China nach Belokamenka bei Murmansk gebracht. Diese Bauteile waren für die noch unfertige dritte Produktionslinie bestimmt.

Arctic LNG 2 verachtfacht Verladungen trotz Sanktionen

Die USA belegten Arctic LNG 2 im Jahr 2023 mit Sanktionen und bremsten den Beginn der Exporte erheblich. Das Projekt ist mit drei Produktionslinien für jährlich knapp 20 Millionen Tonnen LNG ausgelegt. Es gehört zu Russlands wichtigsten Vorhaben für den Ausbau seiner Flüssigerdgasexporte und soll einen entscheidenden Beitrag zu Wladimir Putins Ziel leisten, die russischen LNG-Exporte bis 2030 zu verdreifachen.

Novatek hat den Betrieb inzwischen deutlich gesteigert. Nach Daten des Londoner Börsenbetreibers LSEG, die der Berliner Zeitung exklusiv vorlagen, wurden bei Arctic LNG 2 zwischen Januar und Juli 2026 rund 1,71 Millionen Tonnen LNG verladen. Im Vorjahreszeitraum waren es 0,21 Millionen Tonnen gewesen. Die Menge hat sich mehr als verachtfacht. China ist nach den bisherigen Berichten der einzige bekannte Abnehmer.

Norwegens Küste spielte bereits im Mai in der Berichterstattung über Russlands LNG-Geschäft eine Rolle. Damals berichtete die Berliner Zeitung über den von Großbritannien sanktionierten LNG-Tanker „Clean Ocean“, der im nordnorwegischen Honningsvåg einen Zwischenstopp eingelegt hatte. Das Schiff stand mit dem Handel aus Yamal LNG in Verbindung, einem weiteren russischen Gasprojekt in der Arktis.

Sebastian Rötters, Sanktionsexperte der Umweltorganisation Urgewald, kritisierte damals mögliche logistische Unterstützung für sanktionierte Schiffe. „Sanktionen müssen auch Sanktionen bedeuten“, sagte er. Dazu gehöre, die Unterstützungsnetzwerke zu schließen, die den weiteren Transport russischen Flüssigerdgases ermöglichten.

Einen grundsätzlichen Kurswechsel Norwegens belegt die jetzige Festsetzung laut gCaptain nicht. Die Behörden verwiesen auf eine reguläre Kontrolle nach der Zuflucht vor schlechtem Wetter. Für die „Ya Qing Hai Yang“ hängt eine mögliche Freigabe zunächst von gültigen Schiffspapieren ab.

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