KI-Boom und Autoexporte: Chinas Handelsüberschuss knackt Billionenmarke

Chinesische Hersteller verkaufen deutlich mehr Waren ins Ausland. Gleichzeitig schwächelt der heimische Automarkt – selbst bei Elektroautos.

Container im Hafen von Hongkong. Chinas Handelsüberschuss hat nach zehn Monaten die Marke von einer Billion Dollar überschritten.

Chinas Handelsüberschuss hat bereits nach zehn Monaten die Marke von einer Billion Dollar überschritten. Von Januar bis Oktober summierte sich der Überschuss auf rund 1,04 Billionen Dollar (etwa 930 Milliarden Euro), wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die chinesische Zollbehörde berichtet. Damit könnte die Volksrepublik den Vorjahresrekord von 1,2 Billionen Dollar (rund 1,07 Billionen Euro) erneut übertreffen.



Im Oktober legten die Ausfuhren in Dollar gerechnet gegenüber dem Vorjahresmonat um 35,2 Prozent zu, die Einfuhren um 41,6 Prozent. Trotz des stärkeren Importwachstums blieb ein monatlicher Überschuss von rund 105,3 Milliarden Dollar (etwa 94 Milliarden Euro). Gegenüber September ging er allerdings zurück.

Elektronik und Maschinen dominieren die Ausfuhren

Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hebt vor allem den wachsenden Handel mit Technologieprodukten hervor. Elektrotechnische und Maschinenbauprodukte machten in den ersten zehn Monaten 64,7 Prozent der chinesischen Ausfuhren aus. Ihr Exportwert stieg in Yuan gerechnet um 25,2 Prozent.



Besonders kräftig wuchsen die Ausfuhren integrierter Schaltkreise und von Speicherkomponenten: Sie legten um 101,9 beziehungsweise 132,5 Prozent zu. Auch bei 3D-Druckern, Digitalkameras und Industrierobotern verzeichnete China Zuwächse. Insgesamt stiegen die Exporte von Januar bis Oktober in Yuan gerechnet um 17,6 Prozent, die Importe um 23,6 Prozent.

Ein wichtiger Treiber ist die weltweite Nachfrage nach Technik für den Ausbau Künstlicher Intelligenz. Sie hilft chinesischen Exporteuren, die schwache Nachfrage im Inland auszugleichen, berichtet der irische Sender RTÉ. ING-Ökonom Lynn Song erwartet demnach allerdings, dass sich das Handelswachstum im kommenden Jahr wegen der dann höheren Vergleichswerte abschwächen könnte.

Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Exportrekord

Auch die Autobranche setzt verstärkt auf das Ausland. Nach einem Reuters-Bericht stiegen die Pkw-Ausfuhren im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 68,2 Prozent auf 932.000 Fahrzeuge. Die Agentur beruft sich auf den chinesischen Pkw-Verband CPCA. Die anhaltende Schwäche im heimischen Geschäft erhöhe den Druck auf Hersteller, neue Absatzmärkte zu erschließen.



Die Ausfuhren reiner Elektroautos und Plug-in-Hybride erreichten mit 582.000 Fahrzeugen einen Rekord. Das waren 144,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, berichtet die South China Morning Post. Der Zeitung zufolge profitieren die Hersteller von einer höheren Auslandsnachfrage infolge des Energiepreisschocks durch den Nahostkrieg.

Absatz im Inland bleibt unter Druck

Auf dem chinesischen Markt zeigt sich ein anderes Bild. Die Verkäufe sogenannter New Energy Vehicles an Endkunden sanken im Oktober um 13,7 Prozent auf rund 1,11 Millionen Fahrzeuge. Es war der zehnte monatliche Rückgang gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat in Folge, wie das Fachportal CnEVPost anhand der CPCA-Daten berichtet.



Der Exportboom stützt damit die Produktion: Obwohl die Verkäufe im Inland zurückgingen, stieg der gesamte Großhandelsabsatz dieser Fahrzeuge einschließlich der Ausfuhren um 9,8 Prozent. Laut Verband half das Auslandsgeschäft, Absatz und Gewinne der Hersteller zu stabilisieren.

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