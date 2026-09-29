Roboter-Supermacht China: Pekings Vorsprung wird uneinholbar

China installierte 59 Prozent aller neuen Industrieroboter weltweit, neunmal so viele wie die USA. Deutschland und Europa fallen weiter zurück. Unsere Serie „China verstehen“.

China hat im vergangenen Jahr 354.000 Industrieroboter installiert. Das entspricht 59 Prozent aller weltweit neu installierten Industrieroboter, teilte die Internationale Föderation für Robotik (IFR) in ihrem Bericht World Robotics 2026 mit.

Die Zahl der Installationen in China stieg laut IFR-Daten im Jahresvergleich um 20 Prozent. Dadurch erhöhten sich die weltweiten Installationen um 11 Prozent auf den Rekordwert von rund 603.000 Einheiten, wie aus einer von Statista aufbereiteten Darstellung der Daten hervorgeht. China installierte damit mehr als neunmal so viele Roboter wie die USA, die mit 38.500 Einheiten und einem Anstieg von 12 Prozent auf den zweiten Platz vorrückten.

Chinas Vorsprung wird immer größer. Der Anteil des Landes an den weltweiten Installationen stieg von 32 Prozent im Jahr 2016 auf 52 Prozent im Jahr 2022 und 54 Prozent im Jahr 2024. Damals installierte China mit 295.000 Einheiten bereits eine Rekordzahl. Der Ausbau der Robotik unterstützt Pekings Bestrebungen, die industrielle Fertigungsbasis des Landes zu automatisieren. Diese umfasst inzwischen mehr als 43.000 intelligente Fabriken. Chinesische Hersteller lieferten im vergangenen Jahr 195.000 der im Inland installierten Roboter und erreichten damit einen Anteil von 55 Prozent am heimischen Markt, etwas weniger als die 57 Prozent im Jahr 2024.

Klare Dominanz: China baute sein Netz an Industrierobotern zuletzt massiv aus. © Statista

Die anderen großen Industrieländer fielen weiter zurück. In Japan sank die Zahl der Installationen um 19 Prozent auf 36.200 Einheiten, womit das Land auf den dritten Platz zurückfiel. Südkorea installierte 30.000 Roboter, ein Rückgang von 1 Prozent, während Deutschland auf 25.000 Einheiten kam, 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Indien war der am schnellsten wachsende große Markt. Dort stieg die Zahl der Installationen um 15 Prozent auf 10.500 Einheiten.

Europa verzeichnete ein schwaches Jahr. Die Installationen in der Europäischen Union gingen um 11 Prozent auf 60.500 Einheiten zurück. Dabei reduzierte die Automobilindustrie ihre Bestellungen um ein Viertel, berichtete The Next Web unter Berufung auf die IFR-Zahlen. Auf Deutschland allein entfielen 41 Prozent der Installationen in der EU. In Italien sank die Zahl um 11 Prozent auf 7800 Einheiten, in Frankreich um 8 Prozent auf 4500 und in Spanien um 15 Prozent auf 4300. Der japanische Konzern Yaskawa setzt dennoch auf den Osten des Kontinents und eröffnete im Juni in Slowenien seine größte Robotik-Anlage in Europa.

Die Zahl der weltweit in Fabriken eingesetzten Roboter stieg bis Ende 2025 um 9 Prozent auf 5,08 Millionen. Damit lag sie mehr als doppelt so hoch wie sieben Jahre zuvor und fast fünfmal so hoch wie die 1,06 Millionen Roboter, die 2010 im Einsatz waren. Auf Asien entfielen im vergangenen Jahr 76 Prozent der weltweiten Neuinstallationen.

Die IFR erwartet, dass die Zahl der Installationen 2026 um 9 Prozent auf 655.000 Einheiten steigen und bis 2029 jährlich 806.000 erreichen wird. Als Gründe nennt die Organisation widerstandsfähigere Lieferketten, den durch den demografischen Wandel bedingten Arbeitskräftemangel sowie Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz, maschinellem Sehen und einfacherer Programmierung.

Dieser Text ist Teil unserer Serie „China verstehen“. Hier lesen Sie unseren Auftakttext zur Serie und hier die große Analyse zu dem sich abzeichnenden Handelskrieg zwischen Europa und China.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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