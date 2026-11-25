Zu China fallen einem zumeist drei Städte ein. Beijing, Shanghai, Shenzhen. Erst kürzlich blickte die Weltöffentlichkeit gebannt auf die 20-Millionen-Metropole am Perlflussdelta, als sich dort die drei mächtigsten Männer der Welt trafen, um den ersten Akt zu einer neuen Weltordnung ohne Europa zu eröffnen. Doch gibt es in China, wie in jedem anderen Land der Welt, egal ob in West oder Ost, auch ein Leben fernab der großen Politik – privat und ereignisarm, harmonisch und diskret. Willkommen in Ningbo.
Ostasien
China kann auch anders: Warum Ningbo glücklicher macht als Shanghai
Zwischen alten Tempeln, Kunst und Flussufern offenbart die Hafenstadt eine gelassene, weltoffene Seite Chinas. Ein Reisebericht.
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Ein anderes China: Ningbo ist ein Beispiel für die Diversität des Reichs der Mitte. Es überwiegen Natur, Teehäuser und Kultur.
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