Ein chinesisches Gericht verhandelt über eine Klage gegen den US-Bundesstaat Missouri und drei seiner amtierenden oder früheren Generalstaatsanwälte wegen angeblicher Rufschädigung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Kläger sind die Stadtregierung von Wuhan, die Chinesische Akademie der Wissenschaften und das Institut für Virologie in Wuhan.



Laut den von der Generalstaatsanwaltschaft von Missouri veröffentlichten Angaben zur Klage verlangen sie Schadenersatz, öffentliche Entschuldigungen und die Wiederherstellung ihres Ansehens.

Kläger: Ruf chinesischer Institutionen schwer geschädigt

Die Kläger werfen Missouri sowie Eric Schmitt, Andrew Bailey und Catherine Hanaway vor, in den USA „böswillige und missbräuchliche Gerichtsverfahren“ betrieben zu haben. Sie hätten falsche Informationen verbreitet und stigmatisierende sowie diskriminierende Äußerungen gemacht, heißt es laut Reuters in der Gerichtsmitteilung. Dadurch seien der Ruf der chinesischen Institutionen schwer geschädigt und erhebliche finanzielle Verluste verursacht worden.



Die Forderung beläuft sich laut Angaben der South China Morning Post auf rund 356,44 Milliarden Yuan. Die Klage richtet sich auch gegen Hanaway, die derzeitige Generalstaatsanwältin von Missouri. Ihre Behörde reagierte zunächst nicht auf eine Reuters-Anfrage zum aktuellen Verfahren.

Verhandlung fand bereits Ende Oktober statt

Das Mittlere Volksgericht in Wuhan hatte bereits am 30. Oktober eine Verhandlung abgehalten. Das berichten die staatliche chinesische Zeitung China Daily und die taiwanische Nachrichtenagentur CNA unter Berufung auf die Gerichtsmitteilung. Das Verfahren läuft demnach weiter. Die Klage stammt aus dem Jahr 2025, Hanaway wurde später als weitere Beklagte aufgenommen.



Missouris Generalstaatsanwaltschaft hatte die chinesische Gegenklage schon im Dezember 2025 öffentlich gemacht. Demnach sollen die Beklagten unter anderem in der New York Times, bei CNN, im Wall Street Journal, auf YouTube sowie in chinesischen Staatsmedien um Entschuldigung bitten. Hanaway bezeichnete das Verfahren damals als „Verzögerungstaktik“ und kündigte an, weiter gegen chinesische Vermögenswerte vorgehen zu wollen.

Missouri will US-Urteil gegen China durchsetzen

Ausgangspunkt ist eine Klage, die Missouri im April 2020 gegen China und mehrere chinesische Institutionen eingereicht hatte. Der Bundesstaat wollte sie für wirtschaftliche Schäden durch die Pandemie haftbar machen. Nach einer zunächst erfolgten Abweisung ließ ein US-Berufungsgericht im Jahr 2024 einen Teil des Verfahrens wieder zu.



Dieser verbliebene Vorwurf betraf das angebliche Monopolisieren medizinischer Schutzausrüstung, das Preise erhöht und Missouri wirtschaftlich geschädigt haben soll. Im März 2025 sprach ein Bundesrichter dem Staat per Versäumnisurteil rund 24,5 Milliarden Dollar zu, nachdem die chinesischen Beklagten nicht am Verfahren teilgenommen hatten.



Inzwischen versuchen chinesische Beklagte, das Urteil aufheben zu lassen. Wie Reuters im Oktober berichtete, bestreiten sie die Zuständigkeit des US-Gerichts und sehen einen unzulässigen Eingriff in Chinas souveräne Angelegenheiten. Missouri hält ihren Einspruch dagegen für verspätet und treibt die Vollstreckung voran.

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