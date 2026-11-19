Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC begründet das Verbot mit Sicherheitsrisiken und dem Kampf gegen automatisierte Betrugsanrufe. Auch Huawei und ZTE sind betroffen.

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Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hat am Donnerstag beschlossen, drei großen chinesischen Telekommunikationskonzernen zu verbieten, US-Telefonnummern direkt von den zuständigen Vergabestellen zu beziehen. Betroffen sind China Mobile, China Telecom und China Unicom sowie weitere Anbieter internetbasierter Telefondienste.



Die Behörde begründet die Entscheidung mit Sicherheitsrisiken und dem Vorgehen gegen automatisierte Betrugsanrufe, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Mit solchen Nummern können Telekommunikationsunternehmen ihren Kunden US-Rufnummern anbieten, unter denen diese auch über das Internet erreichbar sind.

Die FCC hatte die Entscheidung bereits Ende Oktober angekündigt. Den drei chinesischen Unternehmen war zuvor schon untersagt worden, internationale Telekommunikationsdienste in den USA anzubieten.

Telefonnummern ohne Zwischenhändler

Die Entscheidung betrifft vor allem Anbieter von Internettelefonie, bei der Gespräche als digitale Daten über das Internet übertragen werden. Ohne zwischengeschaltete Telekommunikationsunternehmen können die Anbieter Kosten sparen und zusätzliche Telefonfunktionen anbieten.

Auch Anbieter, die Netzwerktechnik von Herstellern einsetzen, die die FCC als Sicherheitsrisiko einstuft, dürfen amerikanische Telefonnummern nicht mehr direkt beziehen. Dazu gehören Geräte der chinesischen Konzerne Huawei und ZTE.

Spionagevorwürfe gegen China

Ende 2024 machten die USA eine Hackergruppe namens Salt Typhoon für Angriffe auf amerikanische Telekommunikationsunternehmen und den Diebstahl von Verbindungsdaten verantwortlich. Nach Darstellung der US-Behörden soll die Gruppe im Auftrag Chinas gehandelt haben.

China weist die Spionagevorwürfe zurück. Bereits nach der Ankündigung des Nummernverbots im Oktober kritisierte die chinesische Botschaft in Washington die geplante Maßnahme. Sie behindere die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beider Länder erheblich und liege auch nicht im Interesse von Firmen und Verbrauchern in den USA.

Weitere Verbote im Blick

Die FCC erwägt außerdem, chinesischen Telekommunikationsunternehmen den Anschluss an Telekommunikationsnetze und den Betrieb von Rechenzentren in den USA zu verbieten.

Bereits im Oktober beschloss die Behörde, chinesische Prüflabore ab Dezember 2028 von der Prüfung US-amerikanischer Elektronik auszuschließen. Der Hongkonger Telekommunikationsanbieter HKT erklärte sich zudem unter dem Druck der FCC bereit, seine Geschäfte in den USA bis September 2027 einzustellen.

Nach den Beschränkungen für chinesische Prüflabore drohte Peking mit Gegenmaßnahmen, sollten die USA an ihrem einseitigen Vorgehen festhalten.

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