Wasser, Sauerstoff und Baumaterial sollen künftig direkt auf dem Mond gewonnen werden. Chinesische Forscher haben dafür einen Fahrplan bis 2050 vorgelegt.

China will den Mond künftig als Rohstoffquelle nutzen. Bereits bis 2030 sollen erstmals Technologien erprobt werden, mit denen sich Wassereis oder Sauerstoff direkt auf dem Erdtrabanten gewinnen lassen. Langfristig sollen daraus größere Anlagen entstehen, die eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond ermöglichen könnten.



Wie die South China Morning Post am Samstag berichtet, hat ein chinesisches Forscherteam um Wu Weiren, den Chefkonstrukteur des chinesischen Mondprogramms, einen entsprechenden Fahrplan vorgelegt. Er sieht erste praktische Versuche bis 2030, kleinere Produktionsanlagen bis 2040 und eine groß angelegte Nutzung außerirdischer Rohstoffe bis 2050 vor.



Die Pläne gehen über die bisherige Erforschung des Mondes hinaus. Statt sämtliche Versorgungsgüter und Baumaterialien mit Raketen von der Erde zu transportieren, sollen künftige Mondstationen einen Teil ihres Bedarfs vor Ort decken können.



Allerdings handelt es sich zunächst um einen wissenschaftlichen Vorschlag. Eine verbindliche Entscheidung der chinesischen Regierung zur Umsetzung des gesamten Programms ist damit nicht verbunden.

Mond-Bergbau: Wasser, Sauerstoff und Baumaterial aus Mondgestein

Die Grundlage der Pläne bildet eine Forschungsarbeit im Journal of Deep Space Exploration. Darin beschreiben Wu und zehn weitere Wissenschaftler, wie sich Rohstoffe im Weltraum künftig systematisch erschließen lassen. Im Mittelpunkt steht zunächst der Mond. Dort sollen die Suche nach Rohstoffen, ihre Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung schrittweise miteinander verbunden werden.



Bis 2030 wollen die Forscher mindestens eine entscheidende Technologie unter realen Bedingungen erproben. Das könnte die Gewinnung von Wassereis oder die Herstellung von Sauerstoff aus Mondgestein sein.



In einer zweiten Phase bis 2040 sollen kleinere Demonstrationsanlagen entstehen, die Wasser, Sauerstoff und Baumaterial produzieren können. Für 2050 skizziert das Team schließlich den Übergang zu einem Rohstoffabbau in größerem Maßstab.

Eine wirtschaftliche Nutzung im industriellen Maßstab ist damit allerdings noch lange nicht gesichert. Die Forscher selbst nennen erhebliche technische Herausforderungen. Besonders schwierig sei es, einzelne bereits auf der Erde erprobte Verfahren zu einem funktionierenden Gesamtsystem unter den Bedingungen des Weltraums zu verbinden.

Warum China am Südpol des Mondes nach Wasser sucht

Besonders interessant ist der Südpol des Mondes. Dort befinden sich Krater, deren Inneres teilweise dauerhaft im Schatten liegt. In diesen extrem kalten Regionen konnte sich Wassereis über lange Zeiträume erhalten.



Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat bereits Hinweise auf entsprechende Eisvorkommen nachgewiesen. Wie groß die tatsächlich zugänglichen Mengen sind und wie aufwendig ihre Förderung wäre, ist jedoch noch nicht ausreichend erforscht.



Wasser könnte für künftige Mondstationen entscheidend sein. Es ließe sich nicht nur als Trinkwasser nutzen, sondern auch in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen. Beide Stoffe könnten für die Herstellung von Raketentreibstoff verwendet werden.

Sauerstoff lässt sich außerdem aus chemischen Verbindungen im Mondgestein gewinnen. Der feine Staub und das zerkleinerte Gestein auf der Oberfläche, der sogenannte Regolith, könnten zu Bauteilen verarbeitet werden.



Dadurch müssten langfristig weniger Materialien von der Erde zum Mond transportiert werden. Allerdings benötigen die entsprechenden Verfahren viel Energie. Hinzu kommen extreme Temperaturen, fehlende Infrastruktur und die schwierige Erreichbarkeit der eisreichen Krater.

Chinas Mondmission Chang'e 7 verschoben – weitere Mission für 2029 geplant

Wie anspruchsvoll die Vorhaben sind, zeigte sich im August. China musste den Start seiner Mondsonde Chang'e 7 kurzfristig verschieben. Die Mission sollte ursprünglich noch 2026 beginnen. Nach einer offiziellen Mitteilung des chinesischen Raumfahrtprogramms waren die Voraussetzungen für einen Start im vorgesehenen Zeitfenster nicht erfüllt. Eine konkrete Ursache nannte die Behörde nicht.



Chang'e 7 soll den Südpol des Mondes untersuchen und insbesondere nach Wassereis suchen. Zu der Mission gehören neben einem Orbiter und einer Landeeinheit auch ein Rover und eine kleine bewegliche Sonde, die schwer erreichbare Gebiete erkunden soll.



Bereits für etwa 2029 ist die Mission Chang'e 8 vorgesehen. Sie soll nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA auf dem Leibnitz-Beta-Plateau nahe dem Mondsüdpol landen und auch Technologien zur Nutzung dort vorhandener Rohstoffe testen.

China verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen bei der Monderkundung. Die Sonde Chang'e 5 brachte 2020 Gesteinsproben zur Erde zurück. 2024 gelang es Chang'e 6 erstmals, Material von der erdabgewandten Seite des Mondes einzusammeln und zur Erde zu transportieren.



Bis 2030 will China zudem erstmals eigene Astronauten auf dem Mond landen lassen. Auch eine gemeinsam mit Russland und weiteren Partnerstaaten geplante internationale Mondforschungsstation gehört zu den langfristigen Vorhaben. Deren Grundausbau wird für 2035 angestrebt.

Wettlauf mit den USA: Wer kann den Mond dauerhaft nutzen?

China steht mit seinen Plänen nicht allein. Auch die Vereinigten Staaten arbeiten daran, Menschen dauerhaft auf dem Mond forschen und leben zu lassen. Die NASA verfolgt dieses Ziel mit ihrem Artemis-Programm. Im April 2026 umrundeten erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen den Mond. Die vier Besatzungsmitglieder der Mission Artemis II testeten dabei wichtige Systeme für künftige Mondlandungen.



Nach dem aktuellen Zeitplan der NASA soll 2027 zunächst eine weitere bemannte Testmission im Erdorbit stattfinden. Für 2028 ist mit Artemis IV die erste bemannte Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vorgesehen.



Auch die NASA interessiert sich für die Rohstoffe am Südpol. Wasser und Sauerstoff könnten dort die Grundlage einer langfristigen Versorgung bilden und spätere Missionen zum Mars erleichtern.

Ob daraus tatsächlich eine wirtschaftlich tragfähige Industrie entstehen kann, ist bisher nicht erwiesen. Eine im April 2026 veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit des Mondbergbaus verweist insbesondere auf die unzureichenden Kenntnisse über Größe, Konzentration und Zugänglichkeit möglicher Lagerstätten.

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