Nach Lieferstörungen durch den Iran-Krieg steigen Chinas Öleinfuhren wieder deutlich. Besonders stark nahmen die Lieferungen aus Saudi-Arabien zu.

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Ein Öltanker entlädt importiertes Rohöl am Ölterminal von Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong.

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China hat im Oktober so viel Rohöl pro Tag importiert wie seit März nicht mehr. Das Land führte nach den am Dienstag veröffentlichten Zolldaten 41,94 Millionen Tonnen Rohöl ein, entsprechend 9,88 Millionen Barrel täglich. Damit lag der Tagesdurchschnitt 9,4 Prozent über dem Septemberwert, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Gegenüber Oktober 2025 gingen die Importe allerdings um 13,3 Prozent zurück. In den ersten zehn Monaten des Jahres führte China insgesamt 399,9 Millionen Tonnen Rohöl ein, 15,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Wegen der durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran gestörten Lieferungen hatte China zuvor deutlich weniger Rohöl eingeführt. China ist der weltweit größte Rohölimporteur.

Mehr Öllieferungen aus Saudi-Arabien

Nach Daten des Analyseunternehmens Kpler stiegen Chinas Rohölimporte auf dem Seeweg gegenüber September um zwölf Prozent auf rund 9,2 Millionen Barrel täglich. Auch sie erreichten damit den höchsten Stand seit März.

Besonders deutlich nahmen die Lieferungen aus Saudi-Arabien zu. Kpler ermittelte für Oktober durchschnittlich 1,6 Millionen Barrel täglich, das Analyseunternehmen Vortexa kam auf zwei Millionen Barrel. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr bezog China nach amtlichen Angaben durchschnittlich 1,62 Millionen Barrel pro Tag aus Saudi-Arabien.

Raffinerien verarbeiten weniger Rohöl

Trotz steigender Einfuhren verarbeiteten Chinas Raffinerien weniger Rohöl. Nach Schätzungen des Beratungsunternehmens Energy Aspects sank die verarbeitete Menge im Oktober auf 13,75 Millionen Barrel täglich. Demnach verarbeiteten staatliche Raffinerien nicht mehr Rohöl, weil unklar war, welche Regeln für den Export von Benzin, Diesel und anderen Erdölprodukten gelten würden.

Zugleich gingen Chinas Ausfuhren von Erdölprodukten wie Benzin, Diesel und Flugtreibstoff deutlich zurück. Sie sanken nach Angaben der Zollverwaltung von 7,16 Millionen Tonnen im September auf 5,18 Millionen Tonnen im Oktober. Das entspricht einem Rückgang um rund 28 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Exporte dagegen um 14,6 Prozent höher.

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