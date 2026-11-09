China setzt 24-Prozent-Zusatzzoll auf US-Waren für zwei Monate aus

Nach dem Treffen von Donald Trump und Xi Jinping in Washington verlängert China die Aussetzung von Zusatzzöllen auf US-Waren.

China verlängert die Aussetzung eines Teils seiner Zusatzzölle auf Importe aus den USA um weitere zwei Monate. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Zollkommission des chinesischen Staatsrates berichtet, bleibt der zusätzliche Zollsatz von 24 Prozent vorerst ausgesetzt. Ein Zusatzaufschlag von zehn Prozent bleibe bestehen.



Die Entscheidung stehe im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Treffens zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington, teilte die Zollkommission laut Xinhua mit. Die Maßnahme solle ein stabiles und berechenbares Umfeld für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und den USA schaffen.

Auch bei Gebühren für Schiffe mit Verbindungen zu den USA kommt Peking den Vereinigten Staaten entgegen. Das chinesische Verkehrsministerium verlängert die Aussetzung von Sondergebühren für entsprechende Schiffe bis zum 10. Januar 2027, wie Reuters berichtet. Zudem bleibe eine Untersuchung zur Sicherheit der Lieferketten in der Schifffahrt und im Schiffbau vorerst ausgesetzt.

Vereinbarungen im Handelsstreit

Im April 2025 hatte Peking mit eigenen Zusatzzöllen auf die vorherigen Maßnahmen Washingtons reagiert. Damit verschärfte sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter. Im Oktober desselben Jahres verständigten sich Trump und Xi darauf, bestimmte Zölle für rund ein Jahr auszusetzen. Die damalige Verfügung Trumps sah ein Auslaufen der Aussetzung am 10. November 2026 vor, wie die dpa berichtet.

Nach einem Treffen von Trump und Xi im September hatten beide Seiten zudem ein Paket gegenseitiger Zollsenkungen im Umfang von 60 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen. Die Vereinbarung ist demnach bislang allerdings noch nicht endgültig abgeschlossen.

Peking will die weiteren Schritte der US-Regierung nach eigenen Angaben genau beobachten. China werde seine Gegenmaßnahmen bei Bedarf an die weitere Entwicklung anpassen, erklärte die Zollkommission laut Reuters und Xinhua.

Weiteres Treffen in Shenzhen

In etwas mehr als einer Woche könnten Trump und Xi am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen erneut zusammentreffen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme angekündigt. Deshalb gibt es Spekulationen über ein gemeinsames Treffen der drei Staatschefs, wie dpa berichtet.



Trump bestätigte laut dem Bericht am Sonntag bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Florida, dass er nach China reisen werde. „Und eines der Treffen wird meiner Meinung nach mit Präsident Putin und Präsident Xi stattfinden“, sagte der US-Präsident vor Reportern. (mit dpa)

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