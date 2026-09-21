Wettlauf um KI-Energie: China hängt die USA bei Atomkraft ab

China baut ein Atomkraftwerk in sechs Jahren, die USA brauchen über zehn. Vor dem Xi-Trump-Gipfel wird klar, wer beim Energie-Wettlauf für KI vorn liegt.

Das Wettrennen zwischen den Technologie-Supermächten China und den USA hängt nicht nur am Fortschritt der Künstlichen Intelligenz, sondern auch am massiven Ausbau von Rechenzentren, die rund um die Uhr gigantische Mengen Strom benötigen. In Zeiten globaler Energieengpässe rückt deshalb der schnelle Ausbau von Atomkraftwerken erneut in den Fokus, um die Versorgung sicherzustellen. Aktuell hat China dabei die Nase vorn, wie das Branchenportal Oilprice berichtet.