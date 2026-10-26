Nach Merz und Wadephul: Wie Steinmeier die deutsche China-Politik noch retten kann

Der Bundespräsident reist für fast eine Woche ins Reich der Mitte. Wie er Vertrauen zurückgewinnen könnte. Teil unserer Serie „China verstehen“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei seinem Staatsbesuch 2018 in Peking. Nun reist Steinmeier zum zweiten Mal als Bundespräsident ins Reich der Mitte.

Am Montag bricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu seiner ersten offiziellen China-Reise seit 2018 auf, begleitet von einem sorgsam zusammengestellten deutschen Pressetross. Die Erwartungen in Berlin sind überschaubar. Ebenso in Peking. Steinmeiers Amt ist weitgehend zeremoniell, seine Amtszeit endet im März, und Entscheidungen von Gewicht fallen im Kanzleramt und nicht im Schloss Bellevue.