Nur wenige chinesische Ökonomen haben der These einer „Japanisierung“ so konsequent widersprochen wie Yao Yang, der ehemalige Dekan der National School of Development der Universität Peking. Umso bemerkenswerter ist es, dass er in einem kürzlich erschienenen Podcast nun einräumt, er sei „nicht mehr so sicher, ob er dieser Ansicht widersprechen kann“. Seine Zweifel sind berechtigt. China ähnelt tatsächlich dem Japan nach dem Platzen seiner Blase, doch seine binnenwirtschaftlichen Ungleichgewichte sind größer, während seine außenwirtschaftliche Position erheblich stärker ist. Diese Kombination macht eine lang anhaltende Stagnation nach japanischem Muster wahrscheinlicher, nicht unwahrscheinlicher.

Zunächst zu den Symptomen: Chinas Wirtschaftswachstum ist von 14 % im Jahr 2007 auf heute rund 5 % gesunken, zumindest den offiziellen Zahlen zufolge. Das nominale Wachstum lag unter dem realen, weil der BIP-Deflator negativ geworden ist. Seit dem Platzen der Immobilienblase Mitte 2021 fallen die Erzeugerpreise nahezu ununterbrochen. Die wirtschaftspolitische Reaktion ähnelte der Tokios in den 1990er-Jahren. Die chinesische Zentralbank hat, ebenso wie zuvor die Bank of Japan, ihre Geldpolitik langsam und zögerlich gelockert. Dadurch blieben die Realzinsen hoch, während die Wirtschaft unter ihrem Potenzial wächst. Die fiskalische Unterstützung fiel zurückhaltend aus, auch weil die Schulden bei den Lokalregierungen liegen. Das Paket vom November 2024 über 10 Billionen RMB (1,4 Billionen US-Dollar) bestand größtenteils darin, verdeckte Schulden der Finanzierungsvehikel der Lokalregierungen in offizielle Anleihen umzuwandeln – hilfreich für die Finanzstabilität, aber kein Konjunkturimpuls.

Japans Zombieproblem in anderer Gestalt

Yao zufolge hat die Zentralregierung die lokalen Finanzen zu stark eingeschnürt, während eine strengere politische Disziplin dazu geführt hat, dass die Verantwortlichen keine Initiative mehr ergreifen wollen. Dies ist Japans Zombieproblem in anderer Gestalt. In Tokio verlängerten die Banken im Rahmen des Konvoisystems des Finanzministeriums weiterhin Kredite an zahlungsunfähige Immobilienentwickler und entzogen produktiven Unternehmen den Zugang zu Kredit. In China sind es die Lokalregierungen und ihre Finanzierungsvehikel, die weder investieren noch zahlen noch insolvent gehen können.

Ungleichgewicht bei der Ersparnis und Handelsüberschuss

Der zugrunde liegende Mechanismus ist in beiden Ländern derselbe: Die Ersparnis übersteigt bei Weitem das, was inländische Investitionen produktiv aufnehmen können, und wird zu künstlich niedrigen Zinsen in Immobilien und Infrastruktur gelenkt. Doch Chinas Ungleichgewicht ist größer. Seine Sparquote blieb von den 2000er-Jahren bis in die frühen 2020er-Jahre bei rund 45 % des BIP; Japans Quote lag in einer vergleichbaren Phase bei etwa 33 bis 35 % und fiel innerhalb eines Jahrzehnts unter 30 %. Der Konsum der privaten Haushalte in China liegt weiterhin unter 40 % des BIP, während der japanische private Konsum selbst auf dem Höhepunkt der Blase nie wesentlich unter die Hälfte des BIP fiel. Japan wandte sich langsam und schmerzhaft einem konsumgetriebenen Wachstum zu. China hat sich kaum bewegt, weil die Gründe für das Vorsorgesparen – niedrige Renten, begrenzte Gesundheitsversorgung und städtische Leistungen, die noch immer an den Hukou-Registrierungsstatus gebunden sind – weitgehend fortbestehen.

Die überschüssige Ersparnis muss irgendwohin, und in China fließt sie in Form von Waren ins Ausland. Der Handelsüberschuss überstieg 2025 eine Billion US-Dollar. Japan dagegen wurde zum weltweit größten Nettoauslandsgläubiger und erzielt seinen Leistungsbilanzüberschuss heute hauptsächlich durch Erträge aus Auslandsvermögen. Chinas Überschuss stammt fast vollständig aus dem Handel; die Nettoerträge aus Kapitalanlagen sind vernachlässigbar. Dadurch ist China dem Protektionismus deutlich stärker ausgesetzt, als Japan es je war.

Bis hierhin fällt der Vergleich für China schlechter aus. Doch drei Unterschiede sprechen in die andere Richtung.

China hat gegenüber schwächeren USA die besseren Karten

Erstens sind die USA schwächer. 1985 konnte Washington die G5 im Plaza-Hotel zusammenbringen und innerhalb von weniger als zwei Jahren eine Aufwertung des Yen von 237 auf 140 je Dollar herbeiführen. Japan, das vom amerikanischen Sicherheitsschirm abhängig war, akzeptierte dies ebenso wie freiwillige Exportbeschränkungen und das Halbleiterabkommen von 1986. Der starke Yen wurde anschließend während Japans verlorener Jahrzehnte zu einer strukturellen Belastung. Für den Renminbi gibt es keine entsprechende Plaza-Situation. China hält an Kapitalverkehrskontrollen fest, hält seine Währung schwach und hat mit seinen Exportkontrollen für Seltene Erden im Jahr 2025 gezeigt, dass es Vergeltungsmaßnahmen ergreifen kann.

Zugleich sind die USA innenpolitisch polarisiert und haben die Zölle sowohl für Verbündete als auch für Rivalen erhöht, was ihre Fähigkeit zur Bildung einer Koalition schwächt. Die amerikanische Eindämmung Chinas ist viel umfassender als jene Japans und betrifft neben dem Handel auch Technologie und Sicherheit. Doch China wird von einem Land unter Druck gesetzt, dessen gesellschaftlicher und politischer Zusammenhalt schwächer ist als in den 1980er-Jahren. Yao erwartet, dass in Washington die Emotionen letztlich rationalem Kalkül und einem stabileren Gleichgewicht weichen werden; Chinas Fähigkeit zu Gegenmaßnahmen ist ein Grund, warum er recht haben könnte.

Diversifizierung in Richtung des Globalen Südens

Zweitens verfügt China über einen Absatzmarkt, den Japan nie hatte. Mitte der 1980er-Jahre gingen fast 40 % der japanischen Exporte in die USA. China diversifiziert seit einem Jahrzehnt in Richtung des Globalen Südens, unterstützt durch Kredite im Rahmen der Seidenstraßeninitiative. Seine Verkäufe allein an die Asean-Staaten übersteigen inzwischen jene in die USA. Südostasien, der Nahe Osten, Afrika und Lateinamerika nehmen einen wachsenden Teil der chinesischen Elektrofahrzeuge, Maschinen und Stahlerzeugnisse ab. Das verschafft wirtschaftlichen Einfluss, aber auch eine Art politischen Einfluss, die Tokio, das in der globalen Ordnungspolitik weitgehend der Führung Washingtons folgte, nie angestrebt hat.

Drittens steht China näher an der technologischen Spitze. Japan war in den 1980er-Jahren in der verarbeitenden Industrie führend – bei Speicherchips, Autos und Unterhaltungselektronik –, lag aber bei der Computertechnik und Software, die das folgende Zeitalter prägten, hinter den USA zurück. China konkurriert heute mit den USA bei KI-Modellen, Batterien, Elektrofahrzeugen, Solartechnik, Telekommunikationsausrüstung und Drohnen und deckt damit ein Spektrum ab, das Japan nie erreichte. Selbst unter strengen amerikanischen Exportkontrollen verringert China den Abstand bei Halbleitern.

Was würde innenpolitische Reformen vorantreiben?

Keine dieser Stärken löst jedoch das binnenwirtschaftliche Problem. Untersuchungen des IWF zeigen, dass das Wachstum der totalen Faktorproduktivität Chinas während der Konjunkturabschwächung zurückgegangen ist und dass technologische Spitzenerfolge gerade in diesen Sektoren mit ruinösen Preiskämpfen einhergehen. Schlimmer noch: Die Stärken könnten das Ungleichgewicht verfestigen. Japan hat seine Wirtschaft unter anderem deshalb neu ausgerichtet, weil Washington es dazu zwang. Ein China, dem kein Plaza-Abkommen gegenübersteht und das seine Überschüsse im Globalen Süden verkaufen kann, steht unter deutlich geringerem Druck, den Konsum der privaten Haushalte zu erhöhen. Äußere Stärke wird zum Ersatz für binnenwirtschaftliche Reformen.

Insgesamt hängt das Ausmaß, in dem China Japan ähneln wird, nicht nur davon ab, ob China zu den nötigen Strukturreformen bereit ist, um dieses Schicksal zu vermeiden. Entscheidend sind auch die Zukunft der USA als globale Hegemonialmacht und die Frage, ob der Globale Süden Chinas Aufstieg weiterhin unterstützt, statt ihn zu fürchten.

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