Die Volksrepublik will eine neue globale geologische Karte des Mars vorlegen. Diese soll auch Vorlage zur Kartierung anderer Himmelskörper werden.

China will nach eigenen Angaben bis Ende 2028 eine neue geologische Gesamtkarte des Mars fertigstellen. Das kündigte der Chefwissenschaftler der geplanten Mars-Mission Tianwen-3, Hou Zengqian, am Montag bei einer Fachtagung in Peking an. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Karte soll im Maßstab 1:5 Millionen die gesamte Oberfläche des Planeten abbilden. Nach den Worten Hous soll zugleich ein Vorschlag für die Einteilung der geologischen Zeitalter des Mars vorgelegt werden. Ziel sei, den in China entwickelten Standard zur weltweiten Referenz zu machen.

Daten des Rovers Zhurong fließen ein

In die Karte sollen laut Xinhua auch Ergebnisse des chinesischen Mars-Rovers „Zhurong“ einfließen. Dieser hatte demnach Hinweise darauf gefunden, dass es vor rund 3,5 Milliarden Jahren einen interkontinental großen Ozean auf dem Mars gegeben haben könnte und vor etwa 1,6 Milliarden Jahren möglicherweise kurzzeitige Überflutungen.



„Zhurong“ war im Mai 2021 im Rahmen der Mission Tianwen-1 auf dem Mars gelandet. China wurde damit nach den USA das zweite Land, dem eine Rover-Landung auf dem Planeten gelang.

Parallel zur globalen ist nach Angaben von Xinhua eine detaillierte geologische Karte des künftigen Landegebiets der Mission Tianwen-3 im Maßstab 1:50.000 sowie eine begleitende Atlasreihe geplant.



Die Ergebnisse sollen als weltweit erste mit Künstlicher Intelligenz erstellte geologische Mars-Karte veröffentlicht werden und als Vorlage für künftige Kartierungen von Mond, Venus und Asteroiden dienen.

Tianwen-3 soll Marsproben zur Erde bringen

Tianwen-3 ist Chinas geplante Mission zur Rückführung von Marsproben. Um 2028 sollen zwei Raketen vom Typ „Langer Marsch 5“ einen Lander mit Aufstiegsstufe sowie einen Orbiter, also eine den Planeten umkreisende Raumsonde, mit Rückkehrkapsel starten.



Mindestens 500 Gramm Gestein und Boden sollen mit Schaufel, Bohrer und einer kleinen Drohne gesammelt und um 2031 zur Erde gebracht werden. Gelänge dies, wäre China nach Angaben der in Hongkong erscheinenden Zeitung South China Morning Post das erste Land, das eine Probenrückholmission vom Mars abschließt. Ein zentrales wissenschaftliches Ziel ist die Suche nach Spuren früheren oder noch bestehenden Lebens auf dem Mars.

Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die Europäische Weltraumorganisation Esa planten eine gemeinsame Mission zur Rückholung von Marsproben. Der Nasa-Rover „Perseverance“ sammelt bereits seit September 2021 Gesteins- und Bodenproben auf dem Mars und lagert sie in versiegelten Röhrchen. Ob und wann diese zur Erde zurückgebracht werden, ist derzeit offen, nachdem das bisherige US-Programm Mars Sample Return nicht weiterfinanziert wurde.

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