Die Mission umfasst Bohrarbeiten unter dem Eisschild und astronomische Beobachtungen. Einen Tag vor dem Start verabschiedete China ein Antarktisgesetz.

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Der chinesische Forschungseisbrecher „Xuelong 2“ bahnt sich im November 2024 nahe der Zhongshan-Station in der Antarktis einen Weg durch das Eis.

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China hat am Samstag in Sanya auf der südchinesischen Insel Hainan seine 43. Antarktisexpedition gestartet. An der vom Ministerium für natürliche Ressourcen organisierten Forschungsmission beteiligen sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua mehr als 600 Menschen aus über 100 chinesischen Einrichtungen. Die Rückkehr ist für April 2027 vorgesehen.

Drei Schiffe unterstützen die Expedition

Die Schiffe „Xuelong“, „Xuelong 2“ und „Dayang“ unterstützen die Forschungs- und Versorgungsarbeiten. Geplant sind wissenschaftliche Untersuchungen und langfristige Messungen in der Antarktis. Zugleich will China seine Forschungsstationen und die Versorgung der Expeditionen verbessern.



Auch neue, in China entwickelte Ausrüstung soll in der Antarktis erprobt werden. Die Expedition sieht zudem eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Ländern vor.

Die Antarktis ist der südlichste und fünftgrößte Kontinent der Erde. Sie ist fast vollständig von einem Eisschild bedeckt und vom Südlichen Ozean umgeben. Eine ständige Bevölkerung gibt es nicht. Dauerhaft halten sich dort nur Wissenschaftler und Stationspersonal auf.

Bohrtechnik und astronomische Beobachtungen

Zu den Forschungsaufgaben gehören weitere Bohrungen im Bereich des Qilin-Sees unter dem antarktischen Eisschild. Ein Institut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelt Technik für ein Bohrsystem, das mit heißem Wasser durch den Eisschild dringen soll.

Der Qilin-See liegt in Ostantarktika unter einer mehr als 3000 Meter dicken Eisschicht. Bei der vorherigen chinesischen Expedition erreichten Forscher dort im Februar 2026 eine Bohrtiefe von 3413 Metern. Die Bohrungen sollen spätere Untersuchungen und die Entnahme von Wasser- und Sedimentproben aus dem See ermöglichen, berichtete Xinhua unter Berufung auf beteiligte Wissenschaftler.

Das Institut kündigte außerdem die Wartung astronomischer Instrumente an der chinesischen Kunlun-Station und Tests eines Teleskops an, das für das menschliche Auge unsichtbares Licht knapp jenseits des roten Bereichs erfasst. An der Zhongshan-Station sind astronomische Beobachtungen während der Überwinterung vorgesehen.

China verabschiedet Antarktisgesetz

Einen Tag vor dem Expeditionsbeginn verabschiedete China ein Gesetz über Aktivitäten und Umweltschutz in der Antarktis. Es soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Das Gesetz regelt unter anderem Genehmigungen für Expeditionen, den Schutz von Tieren und Pflanzen sowie den Umgang mit Abfällen, wie Xinhua berichtete.

Der Antarktisvertrag von 1959 hat 58 Vertragsparteien und bestimmt, dass der Kontinent friedlichen Zwecken und der wissenschaftlichen Forschung dienen soll. Das 1998 in Kraft getretene Umweltprotokoll bezeichnet die Antarktis als Naturreservat.

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