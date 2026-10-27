Der chinesische Boom um Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter ist in einen Börsencrash umgeschlagen. Der STAR-50-Index hat seit seinem Hoch im Juli innerhalb von weniger als vier Monaten rund 40 Prozent verloren. Etwa 480 Milliarden Dollar Börsenwert wurden dabei vernichtet, wie Reuters berichtet.
Der Absturz macht China zum Testfall für den weltweiten KI-Boom: Könnten Nvidia und andere westliche Technologiewerte als Nächstes folgen? Bislang fällt die Korrektur in den USA wesentlich kleiner aus. Der technologielastige Nasdaq liegt laut Reuters etwa sechs Prozent unter seinem Rekordstand von vor drei Wochen.
Künstliche Intelligenz
Chinas KI-Blase platzt: Ist der Westen als Nächstes dran?
Der STAR 50 verliert 40 Prozent, 480 Milliarden Dollar Börsenwert sind weg. Droht Nvidia und Co. jetzt derselbe Absturz?
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