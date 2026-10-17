China

Chinas neuer Tourismus: Ein virales Video reicht, und eine Kleinstadt wird zum Hotspot

Junge Chinesen meiden Touristenmassen und reisen immer häufiger in kleine Städte. Auslöser sind oft Kurzvideos über lokales Essen. Doch viele dieser Booms halten nicht lange an.

Foto von Autor/Autorin: Jiawen Ruan
Jiawen Ruan
12 Min
Viral statt klassisch: Kurzvideos machen in China kleine Städte und lokale Spezialitäten zu begehrten Reisezielen.

Viral statt klassisch: Kurzvideos machen in China kleine Städte und lokale Spezialitäten zu begehrten Reisezielen.

© Fotoillustration: Berliner Zeitung am Wochenende. Fotos: Imago

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Die Titel der Ostdeutschen Medienholding (OMH) fühlen sich einer breiten und global ausgerichteten Berichterstattung verpflichtet, die geopolitische Verschiebungen und Veränderungen so objektiv wie möglich nachzeichnen will. Dies ist Folge 25 unserer Serie „The Chinese Perspective“, in der die chinesische Sicht auf grundlegende Entwicklungen unserer Zeit dargestellt wird. Autorin des Textes ist Jiawen Ruan, Chefkorrespondentin im Berliner Büro der staatlichen Mediengruppe China Media Group.

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