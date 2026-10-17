Junge Chinesen meiden Touristenmassen und reisen immer häufiger in kleine Städte. Auslöser sind oft Kurzvideos über lokales Essen. Doch viele dieser Booms halten nicht lange an.

Die Titel der Ostdeutschen Medienholding (OMH) fühlen sich einer breiten und global ausgerichteten Berichterstattung verpflichtet, die geopolitische Verschiebungen und Veränderungen so objektiv wie möglich nachzeichnen will. Dies ist Folge 25 unserer Serie „The Chinese Perspective“, in der die chinesische Sicht auf grundlegende Entwicklungen unserer Zeit dargestellt wird. Autorin des Textes ist Jiawen Ruan, Chefkorrespondentin im Berliner Büro der staatlichen Mediengruppe China Media Group.